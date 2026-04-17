Πλησίασε στην κορυφή η Φενέρμπαχτσε, διπλή μονομαχία για Λανς και Τουλούζ

Με 3 διαδοχικές νίκες η Φενέρμπαχτσε πλησίασε στο -2 την πρωτοπόρο Γαλάτασαραϊ, 5 αγωνιστικές πριν το τέλος και υποδέχεται τώρα την 8η Ρίζεσπορ. Δύο φορές μέσα σε 5 μέρες θα συναντηθούν Λανς και Τουλούζ: απόψε για το πρωτάθλημα, την Τρίτη για τα ημιτελικά του Κυπέλλου.

Δεκατρείς σερί νίκες για τη Φενέρμπαχτσε απέναντι στη Ρίζεσπορ. Οι 16/17 τελευταίες αναμετρήσεις τους έγιναν Over.

Με τον 32χρονο Βραζιλιάνο μεσοεπιθετικό Ταλίσκα να σημειώνει δύο γκολ, η Φενέρμπαχτσε πέρασε με 4-0 από την έδρα της 16ης Κάισερισπορ. Την επόμενη αγωνιστική φιλοξενείται από τη Γαλατάσαραϊ και φιλοδοξεί να πατήσει κορυφή, με 3 ματς να απομένουν από εκεί και πέρα. Πριν από το μεγάλο ντέρμπι θα παίξει και στα προημιτελικά του Κυπέλλου, εκτός έδρας με την Κόνιασπορ. Τιμωρημένος είναι ο Ολλανδός αμυντικός Όοστερβολντε (1 γκολ) και επίσης λείπει ο μέσος Γιούκσεκ (2 γκολ). Η Ρίζεσπορ έρχεται επίσης από δύο νίκες, με 4-1 τη Σάμσουνσπορ και 2-1 την Γκαζιάντεπ. Στο πιο πρόσφατο βρέθηκε να χάνει από το 23’, για να γυρίσει το ματς με τέρματα στο 79’ και το 81’. Ως αλλαγή πέρασε ο Έλληνας μέσος Γιάννης Παπανικολάου. Ήταν το 9ο G/G στα 14 τελευταία παιχνίδια της, σημείο που εμφανίστηκε και στα 23/30 πιο πρόσφατα με τη Φενέρ. Το γκολ/γκολ σε συνδυασμό με τον άσο της αήττητης εντός έδρας γηπεδούχου βγάζει ένα καλοπληρωμένο combo.

Οι ήττες της Λανς από Λοριάν και Λιλ στην τελευταία τριάδα αγώνων την άφησαν τέσσερις βαθμούς πίσω από την πρωτοπόρο Παρί Σεν Ζερμέν, το ματς με την οποία μετατέθηκε για τα μέσα Μάη, ακριβώς τρεις μέρες πριν από την τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος. Έχοντας περάσει αρκετές εβδομάδες στην κορυφή της Ligue 1, η Λανς έχει φέτος την ελπίδα να στεφθεί πρωταθλήτρια για 2η φορά στην ιστορία της, με την πρώτη πριν από 28 χρόνια. Τότε, είχε φτάσει και στον τελικό Κυπέλλου, όπου είχε ηττηθεί από την Παρί Σ.Ζ. Τώρα, έχει μπροστά της την Τουλούζ σε λίγα 24ωρα για να πάρει την πρόκριση στον τελικό. Το Κύπελλο είναι το μοναδικό τρόπαιο που έχει κατακτήσει η φιλοξενούμενη, πριν από τρία χρόνια, και πλέον αποτελεί και τον βασικό της στόχο μέχρι τη λήξη της σεζόν, καθώς ούτε κινδυνεύει ούτε έχει βάσιμες ελπίδες για την πρώτη εξάδα. Τιμωρημένος είναι ο Αμερικανός αμυντικός ΜακΚένζι.

Η Λανς είναι η καλύτερη εντός έδρας ομάδα στη Ligue 1 με 12-0-2, έχοντας δεχτεί μόνο 9 γκολ. Νίκησε την Τουλούζ στις 7/9 τελευταίες κόντρες τους, ενώ οι 19/22 πιο πρόσφατες έληξαν Under. Η νίκη της γηπεδούχου σε συνδυασμό με το Under 3,5 είναι μια πιθανή εξέλιξη στο ματς.

328. ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ - ΡΙΖΕΣΠΟΡ 1&G 2,55

374. ΛΑΝΣ - ΤΟΥΛΟΥΖ 1&U 3,5 2,27

