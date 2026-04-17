Μόνο νίκη ο Παναθηναϊκός για να αγκαλιάσει την 6αδα, με Super αποδόσεις*!

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Εφές στην 38η και τελευταία αγωνιστική της EuroLeague, σε ένα παιχνίδι που είναι… τελικός.

Μόνο νίκη. Αυτό χρειάζεται το «τριφύλλι» για να παραμείνει ζωντανό στη μάχη της πρώτης εξάδας και να αποφύγει τη διαδικασία των play-in.

Η ένταση χτυπάει κόκκινο και οι Super αποδόσεις* της Superbet ανεβάζουν το ενδιαφέρον σε κάθε φάση. Ωστόσο, υπάρχει ένα μεγάλο ερωτηματικό: Ο Κέντρικ Ναν είναι αμφίβολος λόγω προβλήματος στη μέση, θα δοκιμάσει τελευταία στιγμή να αγωνιστεί κανονικά.

Αν αγωνιστεί, μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Αν όχι, το βάρος μοιράζεται.

Ο Κώστας Σλούκας καλείται να πάρει τον έλεγχο, να οργανώσει και να «τρέξει» το παιχνίδι σε υψηλό επίπεδο. Ο Ματίας Λεσόρ θα δώσει μάχες στη ρακέτα, με ενέργεια, δύναμη και παρουσία σε ριμπάουντ και τελειώματα. Ο Ερνανγκόμεθ, Όσμαν και ο Χέιζ-Ντέιβις μπορούν να δώσουν πολύτιμες λύσεις με το μέγεθος και το σουτ τους.

Απέναντι, η Εφές έρχεται χωρίς πίεση, αλλά με ποιότητα και scoring ability. Είναι ομάδα που μπορεί να «τιμωρήσει» κάθε χαλάρωση και να ανεβάσει τον ρυθμό μέσα από την επίθεσή της.



Οι παίκτες που θα κρίνουν το ματς

Σε ένα παιχνίδι τέτοιας έντασης, οι λεπτομέρειες και οι προσωπικότητες κάνουν τη διαφορά:

Ο Σλούκας για τον έλεγχο και τη δημιουργία

Ο Λεσόρ για τη μάχη στη ρακέτα και τα ριμπάουντ

Ο Ναν (αν αγωνιστεί) για το σκορ και τις μεγάλες φάσεις

Τα ειδικά στοιχήματα παικτών στη Superbet δίνουν πολλές επιλογές, με Super αποδόσεις* που ανεβάζουν το value.

Η εξάδα, η αποφυγή των play-in και η συνέχεια περνούν από αυτό το ματς.

Ο Παναθηναϊκός καλείται να δείξει χαρακτήρα, ένταση και αποφασιστικότητα μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Με τη Superbet, κάθε κατοχή αποκτά άλλη σημασία.



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*Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.

**Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις