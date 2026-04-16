Απειλητική εκτός έδρας η Μπολόνια, ανοιχτή η πρόκριση στο Νότιγχαμ

Στην Ισπανία και την Αγγλία διεξάγονται οι τέσσερις επαναληπτικοί για τα προημιτελικά του Γιουρόπα Λιγκ. Στο Μπέρμιγχαμ, η Άστον Βίλα υποδέχεται την Μπολόνια έχοντας το υπέρ της 3-1 από το α’ ματς, ενώ στο Νότιγχαμ η Φόρεστ αντιμετωπίζει την Πόρτο στη ρεβάνς του 1-1.

Τρία στα τρία για την Άστον Βίλα επί της Μπολόνια, όλα την τελευταία διετία.

Για την Άστον Βίλα ήταν κομβική η στιγμή που προηγήθηκε επί της Μπολόνια, ένα λεπτό πριν από τη λήξη του πρώτου 45λεπτου, ενώ το τρίτο της γκολ σημειώθηκε στην τελευταία φάση του αγώνα. Η αντίπαλός της είχε την κατοχή, τις ευκαιρίες και τα δοκάρια, αλλά με τον 30χρονο Γουότκινς αποτελεσματικό, η Βίλα πήρε αυτό το σημαντικό προβάδισμα. Ακολούθησε το εκτός έδρας 1-1 με τη Νότιγχαμ, που την έφερε στο +7 από την έκτη θέση. Με τέρματα στο 26’ και το 92’ η Μπολόνια επικράτησε με 2-0 της Λέτσε, επιτυχία που ήταν η τρίτη της στις τέσσερις τελευταίες αγωνιστικές. Βρίσκεται στην 8η θέση, 9 βαθμούς πίσω από αυτήν που οδηγεί στην Ευρώπη, ενώ τα πέντε από τα έξι παιχνίδια που οφείλει να δώσει είναι με ομάδες που βρίσκονται ψηλότερα στη βαθμολογία. Τιμωρημένος ο αμυντικός Λουκούμι (1 γκολ). Έχοντας φανερώσει εικόνα επικίνδυνης ομάδας στο α’ ματς και με 5 νίκες στους ισάριθμους τελευταίους εκτός έδρας αγώνες της στη διοργάνωση, το Χ2 έχει τις πιθανότητές του.

Παράλληλα με την ευρωπαϊκή της φιλοδοξία, η Νότιγχαμ επιδιώκει να ανανεώσει την παρουσία της στην Πρέμιερ Λιγκ για 5η διαδοχική σεζόν. Με 6 αγωνιστικές να απομένουν, βρίσκεται τρεις βαθμούς πάνω από την επικίνδυνη ζώνη, έχοντας να παίξει εκτός έδρας με Σάντερλαντ, Τσέλσι και Γιουνάιτεντ. Στο πρώτο ματς με την Πόρτο ισοφάρισε από λάθος του αντίπαλου αμυντικού που θέλησε να γυρίσει την μπάλα στον τερματοφύλακά του αλλά αυτός βρισκόταν μερικά μέτρα παραπέρα. Η Πόρτο ήταν γενικώς καλύτερη από τη Φόρεστ, είχε περισσότερες ευκαιρίες και θα προσπαθήσει τώρα να φανεί πιο αποτελεσματική και να πάρει την πρόκριση στα ημιτελικά. Μετράει μόλις μία ήττα στα 11 φετινά ευρωπαϊκά παιχνίδια της, η οποία όμως ήταν από την αποψινή της αντίπαλο, για τη League Phase (2-0). Στο πρωτάθλημα βρίσκεται σταθερά στην κορυφή, με πιο πρόσφατη επιτυχία της το εκτός έδρας 3-1 στο Εστορίλ την Κυριακή.

Η Πόρτο είναι ομάδα με αυτοματισμούς και παραγωγικότητα. Η Νότιγχαμ διαθέτει την κυνικότητα των αγγλικών ομάδων και παρά την πορεία της στο πρωτάθλημα έχει ευρωπαϊκές βλέψεις. Είναι αρκετά πιθανό να έχουμε μια δεύτερη ισοπαλία μεταξύ τους και στον επαναληπτικό, με την διεκδίκηση της πρόκρισης να οδηγείται στην παράταση.

239. ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ - ΜΠΟΛΟΝΙΑ Χ2 2,45

241. ΝΟΤΙΓΧΑΜ - ΠΟΡΤΟ Χ 3,30

