Τέσσερα ματς χωρίς νίκη η Πίτερμπορο, το απόλυτο εντός έδρας η Παλμέιρας

Εξ αναβολής παιχνίδι για τη Λιγκ 1 της Αγγλίας αυτό ανάμεσα στην 16η Πίτερμπορο και την 23η Πορτ Βέιλ που βρίσκεται 15 βαθμούς κάτω από τη γραμμή. Για τη 2η αγωνιστική του 6ου γκρουπ του Λιμπερταδόρες η Παλμέιρας υποδέχεται την Σπόρτινγκ Κριστάλ από το Περού.

Η Πίτερμπορο μετράει 6 διαδοχικές νίκες επί της Πορτ Βέιλ χωρίς να δεχτεί γκολ, όμως, εντός έδρας έχει απολογισμό 11-11-5 με αυτήν.

Τέσσερα σερί ματς χωρίς νίκη συμπλήρωσε η Πίτερμπορο μετά από την ήττα στο Μπλάκπουλ με 3-1. Η τελευταία την έφτασε στη βαθμολογία και πλέον η νυν γηπεδούχος βρίσκεται στο +4 από τη ζώνη του υποβιβασμού, έχοντας δύο παιχνίδια λιγότερα. Οι 11/13 τελευταίοι αγώνες της είχαν γκολ/γκολ και νίκησε μόλις μια φορά στα 10 τελευταία παιχνίδια της (1-4-5). Έξι ματς έχει να δώσει η Πορτ Βέιλ και έχει θεωρητικές ελπίδες παραμονής, ωστόσο θα πρέπει από τη μία να κάνει τουλάχιστον 4 νίκες και από την άλλη να χάνουν οι ομάδες που βρίσκονται από πάνω της. Στις δύο τελευταίες αγωνιστικές πάντως κράτησε ανέπαφη την εστία της και πήρε τέσσερις βαθμούς. Έχει σημειώσει τα μισά γκολ από ό,τι η αντίπαλός της (30 έναντι 60), έχει δεχτεί ωστόσο τέσσερα λιγότερα, με την εστία της γηπεδούχου να παραβιάζεται στους 10/12 τελευταίους εντός έδρας αγώνες της. Η φιλοξενούμενη δείχνει ότι το παλεύει και κόντρα στην ντεφορμέ γηπεδούχο δεν είναι τόσο αουτσάιντερ όσο παρουσιάζεται στις αποδόσεις.

Στην κορυφή του βραζιλιάνικου πρωταθλήματος βρίσκεται η Παλμέιρας μετά από 11 αγωνιστικές, με απολογισμό 8-2-1. Την Κυριακή έμεινε στο 0-0 στο εκτός έδρας ντέρμπι με την Κορίνθιανς, που έπαιζε με 10 στο α’ ημίχρονο και με 9 στο τελευταίο εικοσάλεπτο. Η Παλμέιρας είχε φέρει ισοπαλία και στο ματς με την Τζούνιορ στην Κολομβία τέσσερις μέρες νωρίτερα (1-1), όπου ισοφάρισε στο 56’ το γκολ που είχε δεχτεί με πέναλτι στο 10’. Η Σπόρτινγκ Κριστάλ ξεκίνησε νικηφόρα τους αγώνες της στον όμιλο, 1-0 τη Σέρο Πορτένιο (Παραγουάη) με γκολ στο 81’. Άξιζε τη νίκη, ήταν πιο κινητική, πατούσε πιο εύκολα περιοχή, ενώ δοκίμαζε και από μακριά. Στο πρωτάθλημα βρίσκεται στην 11η θέση με 3-2-4, εμφανίζοντας ωστόσο την τρίτη καλύτερη επίθεση. Συνάντησε και πέρσι στη φάση των ομίλων την Παλμέιρας, όπου ηττήθηκε με γκολ στο 92’ (2-3) στον α’ γύρο και με 6-0 στον β’. Βρήκε δίχτυα στους 13/14 αγώνες της μέσα στο 2026. Τιμωρημένος ο μέσος Ταβάρα (1 γκολ).

Πέντε στα πέντε έχει εντός έδρας στο βραζιλιάνικο πρωτάθλημα η Παλμέιρας. Ζωηρή την 1η αγωνιστική η Σπόρτινγκ Κριστάλ, ξεκίνησε θετικά και έδειξε ότι μπορεί να δυσκολέψει τις ομάδες του ομίλου.

237. ΠΙΤΕΡΜΠΟΡΟ - ΠΟΡΤ ΒΕΪΛ Χ2 2,20

246. ΠΑΛΜΕΪΡΑΣ - ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΚΡΙΣΤΑΛ 1&U 2,5 3,25

