Με Super απόδοση* κλειδώνει την κορυφή ο Ολυμπιακός στην EuroLeague!

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Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο

Στο ΣΕΦ, ο Ολυμπιακός έχει μπροστά του μια τεράστια ευκαιρία: με νίκη «κλειδώνει» την κορυφή και μπαίνει στα playoffs από θέση ισχύος. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα θέλει να επιβάλει τον ρυθμό της από την αρχή, βασιζόμενη στην άμυνα και την ομαδική λειτουργία.

Ο Σάσα Βεζένκοφ αποτελεί το σημείο αναφοράς στην επίθεση, με συνέπεια στο σκοράρισμα και παρουσία στα ριμπάουντ — κάτι που τον καθιστά βασικό πρωταγωνιστή και στις ειδικές αποδόσεις* της Superbet.

Ο Γουόκαπ θα έχει κομβικό ρόλο στη δημιουργία και στον έλεγχο του τέμπο, ενώ ο Μιλουτίνοφ δίνει δύναμη στη ρακέτα και λύσεις κοντά στο καλάθι. Παράλληλα, ο Ντόρσεϊ μπορεί να προσφέρει το απαραίτητο σκορ από την περιφέρεια.

Η Αρμάνι Μιλάνο από την πλευρά της παίζει χωρίς περιθώρια χαλάρωσης, διαθέτοντας ποιότητα και εμπειρία. Με παίκτες που μπορούν να σκοράρουν από μακριά και να εκμεταλλευτούν τον ρυθμό, παραμένει επικίνδυνη αν βρει flow στο παιχνίδι της.

Το κλειδί και οι πρωταγωνιστές

Σε ένα τέτοιο ματς, οι λεπτομέρειες κάνουν τη διαφορά:

Ο Βεζένκοφ μπορεί να καθορίσει το σκορ και τον ρυθμό.

Ο Γουόκαπ να ελέγξει το παιχνίδι και να «σπάσει» την πίεση.

Η μάχη στη ρακέτα με τον Μιλουτίνοφ θα είναι καθοριστική.

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Η στιγμή της κορυφής

Δεν είναι απλά ένα παιχνίδι. Είναι το παιχνίδι.

Η πρώτη θέση, το πλεονέκτημα έδρας και η ψυχολογία των playoffs περνούν από το ΣΕΦ. Ο Ολυμπιακός έχει την ευκαιρία να στείλει μήνυμα πριν τη μεγάλη μάχη.

Με τη Superbet, κάθε κατοχή αποκτά μεγαλύτερη ένταση.

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*Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.

**Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις