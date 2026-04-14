Ετοιμάζεται για τα πλέι οφ η Ντανφέρμλιν, με το υπέρ της 2-0 η Παρί Σεν Ζερμέν

Σε εξ αναβολής παιχνίδι για την Τσάμπιονσιπ Σκωτίας, η προτελευταία Ερντριόνιανς φιλοξενεί την 4η Ντανφέρμλιν. Λίβερπουλ και Παρί Σεν Ζερμέν μονομαχούν στη ρεβάνς του 2-0 υπέρ της γαλλικής ομάδας για τα προημιτελικά του Τσάμπιονς Λιγκ.

Οι 20/21 εντός έδρας αγώνες της Ερντριόνιανς με την Ντανφέρμλιν είχαν από δύο γκολ και πάνω.

Την ήττα με 4-0 γνώρισε η Ερντριόνιανς στο εκτός έδρας ματς του Μεγάλου Σαββάτου με την πρωτοπόρο Σεντ Τζόνστον. Στο 35’ το σκορ ήταν ήδη 3-0. Έχει μόλις 7 νίκες σε 32 ματς και βρίσκεται στη θέση των πλέι άουτ. Για να την αποφύγει θα πρέπει να σημειώσει τουλάχιστον δύο νίκες στα τέσσερα εναπομείναντα παιχνίδια και να ηττηθεί και στα τρία δικά της η Μόρτον, σε ένα από τα πιθανά σενάρια σωτηρίας της. Η Ντανφέρμλιν έρχεται από την ήττα με 2-0 από τη 2η Πάρτικ Θιστλ. Έχει να παίξει στην Πρέμιερ Λιγκ 14 χρόνια, όμως τώρα είναι πολύ κοντά στο να συμμετάσχει στα πλέι οφ. Έχει την τρίτη παραγωγικότερη επίθεση, ενώ είναι και αντίστοιχα η καλύτερη ομάδα όσον αφορά τα εκτός έδρας παιχνίδια. Στην προηγούμενη παρουσία της στο γήπεδο όπου αγωνίζεται απόψε, για τον β’ γύρο, πέρασε με το επιβλητικό 4-0.

Με γκολ του 17χρονου Ενγκουμόα, ο οποίος είχε να σκοράρει από τον Αύγουστο, και του Σαλάχ, η Λίβερπουλ νίκησε 2-0 την Φούλαμ και έβαλε τέλος στο σερί των τριών εκτός έδρας ηττών, από Μπράιτον, Μάντσεστερ Σίτι και Παρί Σεν Ζερμέν. Ο Άρνε Σλοτ πραγματοποίησε 5 αλλαγές στο αρχικό του σχήμα συγκριτικά με το ματς στο Παρίσι, με τον διεθνή Γεωργιανό Μαμαρντασβίλι να παραμένει κάτω από τα δοκάρια λόγω του τραυματισμού του Άλισον. Η κάτοχος του Τσάμπιονς Λιγκ από την πλευρά της δεν είχε αγώνα το Σαββατοκύριακο, με το ντέρμπι κορυφής κόντρα στη Λανς να μετατίθεται μία αγωνιστική πριν από το φινάλε της Ligue 1. Βρίσκεται στην κορυφή με 4 βαθμούς διαφορά από τη Λανς, έχοντας να δώσει ακόμη 9 παιχνίδια. Απέναντι στη Λίβερπουλ μετράει 4 νίκες και 3 ήττες, με τα 5 από τα ματς αυτά να εμφανίζουν N/G και τα τρία πιο πρόσφατα Under.

Η Λίβερπουλ είναι πιο αποτελεσματική στο «Άνφιλντ» και πιθανότατα θα δυσκολέψει την πρωταθλήτρια Ευρώπης, η οποία δέχτηκε συνολικά 1 γκολ στα 4 πιο πρόσφατα παιχνίδια της. Η διπλή ευκαιρία υπέρ των «κόκκινων» σε συνδυασμό με το Under 3,5 δημιουργούν ένα combo με ικανοποιητική απόδοση.

159. ΕΡΝΤΡΙΟΝΙΑΝΣ - ΝΤΑΝΦΕΡΜΛΙΝ 2 2,37

165. ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ - ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ 1Χ&U 3,5 2,62