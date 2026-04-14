Champions League: Υπέρβαση... ανατροπής ψάχνουν Μπαρτσελόνα και Λίβερπουλ

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Η Ατλέτικο υποδέχεται την Μπαρτσελόνα και καλείται να υπερασπιστεί το υπέρ της 2-0 από την αναμέτρηση του Cmap Nou. Εκεί όπου οι «ροχιμπλάνκος» εκμεταλλεύτηκαν με τον καλύτερο τρόπο την αποβολή του Κουμπαρσί και με γκολ των Άλβαρες, Σόρλοτ έφτασαν σε μια τεράστια νίκη. Η Ατλέτικο από τη στιγμή που ουσιαστικά εξασφάλισε την τετράδα στη La Liga, μετράει τρεις σερί ήττες από Ρεάλ, Μπαρτσελόνα και Σεβίλλη, ρίχνοντας το βάρος στα ευρωπαϊκά ματς.
Η Μπαρτσελόνα ήταν απροετοίμαστη πνευματικά στο πρώτο παιχνίδι και τώρα οφείλει να επιχειρήσει μια σοβαρή υπέρβαση για να αλλάξει την τύχη της. Γενικότερα είναι σε καλή κατάσταση με απολογισμό 9Ν-1Ι-1Η στα 11 τελευταία παιχνίδια της, ενώ με +9 από την δεύτερη Ρεάλ Μαδρίτης επτά στροφές πριν το φινάλε, είναι το ακλόνητο φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου στη La Liga.
Σπουδαίο ματς στη Μαδρίτη. Η Μπαρτσελόνα είναι υποχρεωμένη να ψάξει από νωρίς το γκολ, η Ατλέτικο θα αμυνθεί αλλά σίγουρα θα βρει χώρους να απειλήσει. Το συνδυαστικό στοίχημα Χ ημίχρονο & Γκαρθία 83+ πάσες & Κόκε να δεχτεί κάρτα σε απόδοση 12.00 στο Bet Builder της Stoiximan.
Λίβερπουλ και Παρί συγκρούονται στο Anfield, με τους reds στα... σχοινιά. Το 2-0 για τους Γάλλους στο Παρίσι ήρθε με εμφατικό τρόπο, από την άποψη πως κυριάρχησαν ολοκληρωτικά στην αναμέτρηση. Η στατιστική εικόνα είναι ενδεικτική: 74% - 26% η κατοχή μπάλας, 18(6) - 3(0) οι τελικές, 2.35 - 0.17 τα xG! Η Παρί ήταν εξ αρχής το φαβορί, εντούτοις η εικόνα της Λίβερπουλ ήταν απογοητευτική, καθώς υποχρεώθηκε σε παθητικό ρόλο σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης.
Με το 2-0 επί της Φούλαμ η Λίβερπουλ έκανε ένα σημαντικό βήμα για την πεντάδα στην Premier League, με ταβάνι την 3η θέση. Η Παρί με τη σειρά της επικράτησε 3-1 της Τουλούζ και είναι στο +4 από την δεύτερη Λανς στη Ligue 1, ενώ έχει και ένα ματς λιγότερο.
Η εικόνα της Λίβερπουλ στη διάρκεια της σεζόν δεν πείθει για ανατροπή δεδομένων, ωστόσο στο παρελθόν η ομάδα του Σλοτ έχει «γυρίσει» από πιο δύσκολες καταστάσεις. Η Παρί είναι καλοκουρδισμένη μηχανή και δύσκολα δεν θα σκοράρει στο Anfield. Το συνδυαστικό στοίχημα Over 3,5 γκολ & Μακ Άλιστερ 3+ τάκλιν & Σόμποσλαϊ 47+ πάσες σε απόδοση 6.30 στο Bet Builder της Stoiximan.
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