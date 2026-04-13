Πέντε σερί εντός έδρας επιτυχίες η Γιουνάιτεντ, αξιόπιστη φέτος η Χετάφε

Η 32η αγωνιστική της Πρέμιερ Λιγκ ολοκληρώνεται με την κόντρα της 3ης Μάντεστερ Γιουνάιτεντ και της 15ης Λιντς που κάνει και καλή πορεία στο Κύπελλο. Στη La Liga, η ουραγός Λεβάντε υποδέχεται την 8η Χετάφε, η οποία μετράει 4 νίκες στα 5 τελευταία παιχνίδια της.

Η Λιντς βρήκε δίχτυα στις 7 πιο πρόσφατες παρουσίες της στο «Ολντ Τράφορντ», αλλά και δεν έχει νίκη στα 9 τελευταία μεταξύ τους, ανεξαρτήτως έδρας (0-3-6).

Σε μια χρονιά χωρίς ευρωπαϊκά παιχνίδια και με αρκετές αλλαγές στο επιθετικό κομμάτι, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ καταφέρνει να βρίσκεται μέσα στην πεντάδα που οδηγεί στο επόμενο Τσάμπιονς Λιγκ. Εντός έδρας μετράει 5 διαδοχικές νίκες στο πρωτάθλημα, επί των Μάντσεστερ Σίτι, Φούλαμ, Τότεναμ, Κρίσταλ Πάλας και Άστον Βίλα, σε όλες σημειώνοντας από δύο γκολ και πάνω. Οι Μπεμό (10 γκολ), Κούνια (7 γκολ) και Σέσκο (10 γκολ) ήρθαν φέτος στον σύλλογο και έχουν συμβάλει στο να είναι η Γιουνάιτεντ η ομάδα με την τρίτη παραγωγικότερη επίθεση. Τιμωρημένος είναι ο αμυντικός Μαγκουάιρ (2 γκολ). Η Λιντς έχει πετύχει 19 τέρματα λιγότερα, ενώ μετράει μόνο 7 νίκες σε 31 ματς. Έχει 33 βαθμούς και μαζί με τις Νότιγχαμ (33), Γουέστ Χαμ (32) και Τότεναμ (30) παλεύουν να αποφύγουν μια θέση υποβιβασμού. Μόλις μία νίκη σε 15 εκτός έδρας αγώνες για τη Λιντς, αλλά με 4 σερί ισοπαλίες μακριά από το «Έλαντ Ρόουντ». Τραυματίστηκαν και θα λείψουν ο αμυντικός Ρόντον (2 γκολ) και ο Γερμανός μέσος Σταχ (4 γκολ). Η πιο παραγωγική γηπεδούχος έχει τον πρώτο λόγο απέναντι στην ομάδα του Ντάνιελ Φάρκε, η οποία έχει παράδοση με γκολ στο αντίπαλο γήπεδο.

Η Λεβάντε είναι αήττητη εντός έδρας από την Χετάφε σε 11 ματς, με τα 7 εξ αυτών να λήγουν ισόπαλα. Ένα γκολ σε κάθε ημίχρονο δέχτηκε η Λεβάντε στο εκτός έδρας ματς με τη Σοσιεδάδ και ηττήθηκε με 2-0, διακόπτοντας αήττητο σερί 4 αγώνων. Βρίσκεται στο -7 από την ομάδα που σώζεται, έχοντας να δώσει ακόμη 8 παιχνίδια. Έχει δεχτεί τα περισσότερα γκολ όσον αφορά τα εντός, 26 σε 15 ματς. Η Χετάφε είναι η έκτη καλύτερη εκτός έδρας ομάδα του πρωταθλήματος, με απολογισμό 6-2-7. Στην τελευταία πεντάδα αγώνων της επικράτησε των Ρεάλ Μαδρίτης, Μπέτις, Εσπανιόλ και Μπιλμπάο. Παρά το γεγονός ότι βρίσκεται στο πρώτο μισό της βαθμολογίας, εμφανίζει τη δεύτερη λιγότερο παραγωγική επίθεση, με 27 γκολ σε 30 παιχνίδια. Όμως έχει και την τρίτη καλύτερη άμυνα της La Liga, με 31 τέρματα. Τιμωρημένος ο Ουρουγουανός μέσος Αραμπάρι (6 γκολ).

Βαθμολογικό κίνητρο έχουν και οι δύο αντίπαλοι, με την ποιότητα και τη φόρμα να δείχνουν προς την αουτσάιντερ Χετάφε.

1236. ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Γ. - ΛΙΝΤΣ 1&G 3,05

1237. ΛΕΒΑΝΤΕ - ΧΕΤΑΦΕ 2 3,00