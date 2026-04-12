Η επαναφορά στην εξάδα ο στόχος της Λυών, στο Εστορίλ η πρωτοπόρος Πόρτο

Στην 7η θέση έχει πέσει η Λυών μετά από τα τελευταία αρνητικά αποτελέσματα και απέναντι στη Λοριάν θα επιδιώξει να καλύψει το χαμένο έδαφος. Στην 7η θέση, με δύο σερί ήττες, βρίσκεται και η αξιόμαχη Εστορίλ, η οποία υποδέχεται την πρωτοπόρο Πόρτο.

Τα 7/10 τελευταία παιχνίδια της Λυών με τη Λοριάν είχαν γκολ/γκολ. Ισόπαλα έληξαν τα τρία τελευταία με γηπεδούχο τη Λυών.

Στο 0-0 έμεινε την περασμένη εβδομάδα η Λυών στο Ανζέ και συμπλήρωσε 9 σερί ματς για όλες τις διοργανώσεις χωρίς νίκη. Τα 6 από αυτά ήταν για το πρωτάθλημα, το ένα για το Κύπελλο, όπου αποκλείστηκε στα πέναλτι από τη Λανς, και τα άλλα δύο για το Γιουρόπα Λιγκ όπου έμεινε εκτός συνέχειας από τη Θέλτα. Στο 9-1-3 ο εντός έδρας απολογισμός της. Τιμωρημένος ο αμυντικός Ταλιαφίκο. Μία νίκη στα 7 τελευταία παιχνίδια της έχει από την πλευρά της η Λοριάν, αυτήν απέναντι στην επίδοξη πρωταθλήτρια Λανς (2-1). Την προηγούμενη αγωνιστική προηγήθηκε 1-0 της Παρί στο 54’, όμως δέχτηκε την ισοφάριση στο 74’ (1-1). Έχει μόλις 2 επιτυχίες σε 14 εκτός έδρας παιχνίδια στη Ligue 1. Ο 59χρονος Ολιβιέ Πανταλονί θα αποχωρήσει από τον πάγκο στο τέλος της σεζόν. Η νίκη της αξιόλογης στην πόλη της Λυών με γκολ εκατέρωθεν βγάζουν ένα δυνατό combo.

Την περσινή πολύ καλή της παρουσία, όπου τερμάτισε στην 8η θέση, συνεχίζει η Εστορίλ, διαγράφοντας αντίστοιχη πορεία την τρέχουσα σεζόν. Μάλιστα, έχει σημειώσει ήδη δύο γκολ περισσότερα από πέρσι, με έξι αγωνιστικές να απομένουν. Εντός έδρας έχει να επιδείξει 6-5-3. Την περασμένη εβδομάδα προηγήθηκε 1-0 και 2-1 εκτός έδρας της Αρούκα, όμως η τελευταία με γκολ στο 55’ πήρε τη νίκη με 3-2. Βρήκε δίχτυα στους 11/14 πιο πρόσφατους αγώνες της. Η Πόρτο βρίσκεται εν μέσω των παιχνιδιών με τη Νότιγχαμ για τα προημιτελικά του Γιουρόπα Λιγκ. Πριν από τρία 24ωρα παραχώρησε 1-1 στην ομάδα αγγλική ομάδα, με το αποτέλεσμα να διαμορφώνεται στο 13’. Μακριά από την έδρα της η Πόρτο μετράει 12 νίκες σε 14 ματς στην Primeira Liga, με τη μοναδική της ήττα να είναι από τη 16η αυτήν την στιγμή Κάζα Πία (2-1). Τα 13 γκολ που έχει δεχτεί είναι τα λιγότερα στο πρωτάθλημα. Βρίσκεται και στα ημιτελικά του Κυπέλλου, όπου σε 10 μέρες θα υποδεχτεί τη Σπόρτινγκ στον επαναληπτικό του εις βάρος της 1-0.

Οι αυτοματισμοί και η ταχύτητα στην ανάπτυξη από πλευράς Πόρτο της δίνουν τον πρώτο λόγο για τη νίκη απόψε, με την Εστορίλ να εμφανίζεται και αυτή ιδιαίτερα παραγωγική φέτος.

1184. ΛΥΩΝ - ΛΟΡΙΑΝ 1&G 3,30

1193. ΕΣΤΟΡΙΛ - ΠΟΡΤΟ 2&G 3,00