Σούπερ παράδοση για την Μπενφίκα, από νίκες έρχονται Μπραν και Σάντεφιορντ

Η τρίτη στη βαθμολογία και αήττητη Μπενφίκα υποδέχεται τη 15η Νασιονάλ Μαδέιρα, έξι αγωνιστικές πριν από την ολοκλήρωση του πορτογαλικού πρωταθλήματος. Μπραν και Σάντεφιορντ έρχονται από την πρώτη τους νίκη στη νορβηγική λίγκα μετά από δύο ήττες.

Η Μπενφίκα μετράει 21 νίκες και 2 ισοπαλίες στους 23 τελευταίους αγώνες της με τη Νασιονάλ Μαδέιρα.

Με το «Χ» έφυγε από την έδρα της Κάζα Πία η Μπενφίκα, η οποία προηγήθηκε στο 68’ και δέχτηκε την ισοφάριση δέκα λεπτά αργότερα. Διατηρήθηκε πάντως η διαφορά από την πρωτοπόρο Πόρτο, καθώς κι αυτή έχασε βαθμούς στο εντός έδρας 2-2 κόντρα στην Φαρμαλικάο. Στο 9-5-0 ο εντός έδρας απολογισμός της και την επόμενη εβδομάδα υποδέχεται τη 2η Σπόρτινγκ στο ντέρμπι της Λισαβόνας. Η Νασιονάλ Μαδέιρα νίκησε 2-0 εντός έδρας την Εστρέλα και ξέφυγε από τη θέση των πλέι άουτ. Ήταν η 6η νίκη της σε 28 παιχνίδια. Μετράει 2-5-7 μακριά από το νησί, ενώ δεν έχει φύγει ποτέ νικήτρια από το «Ντα Λουζ», με 23 ήττες και 5 ισοπαλίες. Στον πρώτο γύρο σκόραρε απέναντι στην Μπενφίκα, καθώς προηγήθηκε 1-0. Ισοφαρίστηκε ωστόσο στο 89’, ενώ στο 95’ ο Παυλίδης έγραψε το 2-1 υπέρ της Μπενφίκα. Είναι πιθανόν η Νασιονάλ να δυσκολέψει ξανά τους «αετούς», που είναι βέβαια το δικαιολογημένο φαβορί του αγώνα.

Μετά από τις ήττες από Κρίστιανσουντ (3-2) και Τρόμσο (1-2), η Μπραν επιβλήθηκε με 5-1 εκτός έδρας της Χαμ Καμ. Πέρσι τερμάτισε στην 4η θέση και πήρε το εισιτήριο για τον 2ο προκριματικό γύρο του ερχόμενου Κόνφερενς Λιγκ. Είχε 10-3-2 εντός έδρας, φέτος όμως ξεκίνησε με ήττα από την Τρόμσο. Τραυματίστηκε και θα λείψει ο αμυντικός Μποάκιε. Παράλληλη πορεία διαγράφει και η Σάντεφιορντ, καθώς έχασε στα δύο πρώτα παιχνίδια της και πήρε τη νίκη στο τρίτο. Το εκτός έδρας 2-1 επί της ΚΦΟΥΜ Όσλο σχηματίστηκε στο πρώτο μισάωρο, με τον 24χρονο μέσο Βαγγέλη Πατουλίδη, διεθνή με τους Νέους του Βελγίου, να σημειώνει με πέναλτι το νικητήριο τέρμα. Η 5η θέση που κατέκτησε πέρσι είναι η καλύτερη στην ιστορία της. Για 6η διαδοχική σεζόν στον πάγκο της βρίσκεται ο Σουηδός Αντρέας Τέγκστρεμ. Βασικός σε όλα τα φετινά ματς ξεκίνησε ο Βέλγος κεντρικός αμυντικός Λαμπρίς, ο οποίος ήρθε από την ολλανδική Ος. Η Σάντεφιορντ αγνοεί τη νίκη στα 17 τελευταία παιχνίδια με αντίπαλο την Μπραν, με τα 6 από τα 12 πιο πρόσφατα να λήγουν ισόπαλα.

Μπραν και Σάντεφιορντ έρχονται από σπουδαία σεζόν, φέτος όμως έχουν μία νίκη σε τρία ματς. Οι αποδόσεις θα έπρεπε να είναι πιο μοιρασμένες στο ματς. Αξία στην ισοπαλία.

356. ΜΠΕΝΦΙΚΑ - ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΜΑΔΕΪΡΑ 1&G 2,47

1171. ΜΠΡΑΝ - ΣΑΝΤΕΦΙΟΡΝΤ Χ 4,15