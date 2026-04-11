Την κάτοχο Βασίλεια υποδέχεται η πρωτοπόρος Τουν, κυνηγούν τετράδα στο Μπέργκαμο

Η επερχόμενη πρωταθλήτρια Ελβετίας Τουν υποδέχεται την απερχόμενη Βασιλεία, για την τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος. Αταλάντα και Γιουβέντους αναζητούν τους βαθμούς που θα τις φέρουν πιο κοντά στην πρώτη τετράδα.

Από μία νίκη για την Τουν και τη Βασιλεία στα μεταξύ τους ματς στο τρέχον πρωτάθλημα: Και οι δύο πήραν το τρίποντο εκτός έδρας.

Δύο διαδοχικές ήττες υπέστη η πρωτοπόρος Τουν, με 2-1 από τη 10η Ζυρίχη και 1-0 από την 3η Λουγκάνο. Έφτασε τις επτά αποτυχίες σε 32 ματς, όσες μετράει και η 2η Σεντ Γκάλεν, η οποία όμως έχει 6 ισοπαλίες στη θέση των νικών που έχει να επιδείξει η Τουν. Κάπως έτσι δημιουργήθηκε αυτή η διαφορά των 12 βαθμών μεταξύ τους. Κάτι που σημαίνει ότι η Τουν χρειάζεται 7 πόντους στα 6 εναπομείναντα παιχνίδια της για να κατακτήσει τον τίτλο, αν φυσικά η Σεντ Γκάλεν νικήσει σε όλα τα ματς. Η Βασιλεία βρίσκεται στην 4η θέση και κυνηγάει την πρώτη τριάδα, η οποία θα οδηγήσει σε έξοδο στην Ευρώπη. Την περασμένη αγωνιστική παραχώρησε 3-3 στη Γιούνγκ Μπόις, δεχόμενη την ισοφάριση στο 90’ και αυτό ήταν το τρίτο διαδοχικό παιχνίδι της χωρίς ήττα. Έχει την εμπειρία ώστε να εκμεταλλευτεί την ύφεση της Τουν και να πάρει αποτέλεσμα κόντρα στην πιο παραγωγική επίθεση της λίγκας.

Μετά από τις σερί ισοπαλίες απέναντι στις Λάτσιο, Ουντινέζε και Ίντερ, η Αταλάντα νίκησε με 1-0 τη Βερόνα και 3-0 την Λέτσε. Επιτυχίες που τη διατηρούν στη διεκδίκηση μιας θέσης στην εξάδα. Έχασε μόνο στα 6/31 παιχνίδια της στο πρωτάθλημα, όσες ήττες δηλαδή έχει και η κάτοχος του τίτλου και 2η της κατάταξης φέτος, Νάπολι, είναι όμως οι 11 ισοπαλίες που την κρατούν εκτός ευρωπαϊκών θέσεων. Μετράει μόλις 2 ήττες σε 16 παιχνίδια εντός έδρας. Η Γιουβέντους βρίσκεται τρεις βαθμούς ψηλότερα, έχοντας σημειώσει 10 γκολ περισσότερα, με επίσης υψηλό δείκτη ισοπαλιών, 9. Διατηρείται αήττητη εδώ και 5 ματς (3-2-0), με πιο πρόσφατο το εντός έδρας 2-0 επί της Τζένοα, σκορ που διαμορφώθηκε στο πρώτο εικοσάλεπτο. Έχει την πιο παραγωγική επίθεση μετά από την πρωτοπόρο Ίντερ, με 54 γκολ σε 31 ματς. Ανανεώθηκε για δύο χρόνια το συμβόλαιο του προπονητή της, Λουτσιάνο Σπαλέτι, ο οποίος ανέλαβε τον Οκτώβριο στη θέση του Ίγκορ Τούντορ. Τιμωρημένος ο Αμερικανός μέσος ΜακΚένι (10 γκολ), τραυματίας ο τερματοφύλακας Πέριν.

Στα ίδια βαθμολογικά επίπεδα οι δύο ομάδες, οι οποίες έμειναν στο «Χ» στις 4/5 τελευταίες μεταξύ τους μονομαχίες στο πρωτάθλημα. Ένα σημείο που συνηθίζουν αρκετά και φέτος.

1013. ΤΟΥΝ - ΒΑΣΙΛΕΙΑ Χ2&G 2,50

1016. ΑΤΑΛΑΝΤΑ - ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ Χ 3,62

