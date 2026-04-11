Αήττητο σερί 8 αγώνων για τη Σεντ Ετιέν, με θετική παράδοση η Γκρόνινγκεν

Πέντε αγωνιστικές πριν το τέλος στη Β’ Γαλλίας η 2η Σεντ Ετιέν μάχεται με τη Λε Μαν για την απ ευθείας άνοδο και υποδέχεται τη 10η Δουνκέρκη. Στη 10η και 11η θέση βρίσκονται οι Γκρόνινγκεν και Γκόου Αχέντ Ιγκλς, οι οποίες κοντράρονται για την 30ή ημέρα της Eredivisie.

Η Σεντ Ετιέν έχασε με 1-0 στα δύο τελευταία παιχνίδια της με αντίπαλο τη Δουνκέρκη. Στο πιο πρόσφατο εντός, ωστόσο, νίκησε με 2-0.

Έξι νίκες και δύο ισοπαλίες για τη Σεντ Ετιέν στις 8 τελευταίες αγωνιστικές. Την περασμένη εβδομάδα πήρε 1-1 από τη Νανσί, ισοφαρίζοντας στο έβδομο λεπτό των καθυστερήσεων. Κυνηγάει την απευθείας άνοδο, μέσω της 1ης ή της 2ης θέσης, με τη Λε Μαν, όμως, να έχει πλησιάσει στον έναν βαθμό μετά από τις 4 σερί νίκες της. Εντός έδρας η Σεντ Ετιέν μετράει 4 διαδοχικές επιτυχίες, με συνολικό απολογισμό 9-2-3 και 32-14 τέρματα. Η Δουνκέρκη αγνοεί το τρίποντο εδώ και 6 ματς (0-3-3), ενώ δεν πήρε βαθμό στα τρία πιο πρόσφατα εκτός έδρας παιχνίδια της. Πέρσι τερμάτισε στην 4η θέση, απέκλεισε στα ημιτελικά των μπαράζ την Γκινγκάμπ, έχασε όμως στον τελικό με 1-0 από τη Μετς και έμεινε στη Β’ κατηγορία. Τιμωρημένος για δεύτερο παιχνίδι ο 20χρονος επιθετικός Ζοσού (4 γκολ). Μετρά οκτώ Under 3,5 στους 10 πιο πρόσφατους αγώνες της και η Σεντ Ετιέν έχει 11/12 τελευταία της. Σε συνδυασμό με τον άσο της φορμαρισμένης γηπεδούχου, δημιουργείται μία αξιόλογη απόδοση.

Τρίτη νίκη στις 4 τελευταίες αγωνιστικές για την Γκρόνινγκεν, αυτή την φορά με 2-0 στην έδρα της Τέλσταρ και το δεύτερο τέρμα της να επιτυγχάνεται στο 95’. Απέναντι στον 5ο Άγιαξ και την 6η Άλκμααρ οι άλλες δύο επιτυχίες της το εν λόγω διάστημα. Απέχει έναν βαθμό από την 8η θέση, η οποία οδηγεί στα πλέι οφ για μια θέση στο Κόνφερενς Λιγκ. Λείπει ο τερματοφύλακας Χούρχους. Η Γκόου Αχέντ Ιγκλς βρίσκεται 6 βαθμούς πίσω, μετρώντας 4 νίκες λιγότερες από την αντίπαλό της. Πάει από νίκη σε ήττα εδώ και 5 αγωνιστικές και προέρχεται από το εντός έδρας 5-0 επί της 13ης Τσβόλε (3-0 στο 15’). Έφτασε τα 50 γκολ σε 29 ματς, παρουσιάζοντας την 7η καλύτερη επίθεση του πρωταθλήματος. Νίκησε μόνο στη 1/9 τελευταίες παρουσίες της στο «Ούρομποργκ», χάνοντας στις 6 εξ αυτών.

Συνεχόμενες νίκες με καλές εμφανίσεις για την Γκρόνινγκεν, η οποία τρέχει θετική παράδοση απέναντι στην Γκόου Αχέντ Ιγκλς. Η φιλοξενούμενη βρίσκει τον τρόπο να πετυχαίνει γκολ και έχει τα φόντα να συνεισφέρει στη διαμόρφωση του σκορ.

1002. ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ - ΔΟΥΝΚΕΡΚΗ 1&U 3,5 2,45

1003. ΓΚΡΟΝΙΝΓΚΕΝ - ΓΚΟΟΥ ΑΧΕΝΤ ΙΓΚΛΣ 1&G 2,90

