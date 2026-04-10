Το απόλυτο στα πλέι οφ η Νόρντζελαντ, αλλαγή στον πάγκο για την Σαρλερουά

Στην κορυφή της βαθμολογίας των πλέι οφ βρίσκεται η Άαρχους και στην πρώτη από τις επτά αγωνιστικές που απομένουν στο πρωτάθλημα Δανίας, υποδέχεται την 3η Νόρντζελαντ. Με ήττα ξεκίνησαν Σαρλερουά και Άντβερπ στα πλέι οφ Βελγίου για μια θέση στο Κόνφερενς Λιγκ.

Έξι νίκες για την Άαρχους και τέσσερις για τη Νόρντζελαντ στα 10 πιο πρόσφατα μεταξύ τους παιχνίδια.

Αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ στο 7’, η Άαρχους είχε γυρίσει το εκτός έδρας ματς με τη Βίμποργκ μέχρι το ημίχρονο και πήρε με 2-1 τη νίκη που την έφερε στο +7 από τη δεύτερη Μίντιλαντ. Είναι αήττητη εδώ και 10 αγωνιστικές (7 νίκες) και στον σύλλογο σκέφτονται εδώ και καιρό το πρώτο τους πρωτάθλημα, ακριβώς 40 χρόνια μετά από το προηγούμενο. Εντός έδρας έχει 8 νίκες σε 12 αγώνες. Η Νόρντζελαντ έρχεται από τρεις επιτυχίες, επί των Μίντιλαντ, Σοντερίσκε και Μπρόντμπι. Είναι η μοναδική ομάδα που έχει το απόλυτο στα πλέι οφ, όμως η διαφορά της από την κορυφή είναι 15 βαθμοί. Η τρίτη θέση στην οποία βρίσκεται οδηγεί σε μπαράζ με την ομάδα που θα τερματίσει πρώτη στο γκρουπ υποβιβασμού, για μια θέση στο Κόνφερενς Λιγκ. Το θετικό της σερί, σε συνάρτηση με τη φετινή δυναμική της Άαρχους, καθιστούν το «Χ» επιλογή στο ματς.

Δυόμισι μήνες χωρίς νίκη η Σαρλερουά (0-2-8). Την περασμένη εβδομάδα έχασε με 2-0 στην έδρα της Βέστερλο και βρίσκεται έτσι στην τελευταία θέση του ομίλου ανάμεσα στις 6 ομάδες που μάχονται για μια θέση στην Ευρώπη. Να σημειωθεί ότι μετά την ήττα της Κυριακής χώρισαν οι δρόμοι της με τον Χανς Κορνέλις και συνεχίζει τώρα με τον βοηθό του, Μάριο Κόνεν. Τιμωρημένος είναι ο Γάλλος μέσος Καμαρά (1 γκολ). Η Άντβερπ έρχεται επίσης από ήττα, 1-2 από την Γκενκ, σε ένα ματς που έχανε στο 51’ με 2-0 και μείωσε στο 86’. Παραμένει τέσσερις σερί αγωνιστικές χωρίς νίκη (0-2-2) και βρίσκεται στο -6 από την πρώτη θέση. Είναι η ομάδα που έχασε πέρσι με 2-1 από τη Σαρλερουά στον τελικό των πλέι οφ για μια θέση στο Κόνφερενς Λιγκ. Η Άντβερπ έμεινε έτσι εκτός διεθνών διοργανώσεων για πρώτη φορά μετά από μία πενταετία και καθώς φαίνεται πάει για δεύτερη, αν και με 9 αγώνες να υπολείπονται, όλα είναι δυνατόν να αλλάξουν.

Από τέσσερις νίκες για κάθε ομάδα, όπως και 4 ισοπαλίες, στα 12 τελευταία παιχνίδια τους στο Σαρλερουά. Δέκα ματς χωρίς επιτυχία η μία και τέσσερα η άλλη. Η ισοπαλία δεν θα εκπλήξει.

261. ΑΑΡΧΟΥΣ - ΝΟΡΝΤΖΕΛΑΝΤ Χ 3,75

298. ΣΑΡΛΕΡΟΥΑ - ΑΝΤΒΕΡΠ Χ 3,65