Το χαμηλό σκορ στην Μπολόνια και τα αήττητα σερί για Μάιντζ και Στρασβούργο

Η Μπολόνια αντιμετωπίζει την Άστον Βίλα στην πρώτη τους κόντρα για τα προημιτελικά του Γιουρόπα Λιγκ, με τους γηπεδούχους να μην έχουν νίκη στα 3 τελευταία εντός έδρας. Μάιντζ (4-4-0) εναντίον Στρασβούργου (5-5-0) για την αντίστοιχη φάση του Κόνφερενς Λιγκ.

Η Άστον Βίλα μετράει δύο νίκες την τελευταία διετία επί της Μπολόνια, αμφότερες στο Μπέρμιγχαμ, με 2-0 και 1-0.

Την εκτός έδρας νίκη με 2-1 επί της Κρεμονέζε πανηγύρισε την Κυριακή η Μπολόνια και ανέβηκε στην 8η θέση του ιταλικού πρωταθλήματος. Απέχει 9 βαθμούς από την 6η Ρόμα, με επτά αγωνιστικές να απομένουν. Σε τρεις μέρες υποδέχεται τη Λέτσε, όμως γενικά το πρόγραμμά της είναι δύσκολο, έχοντας να παίξει με τις 5 από τις 7 ομάδες που βρίσκονται από πάνω της. Τιμωρημένος ο Τσέχος αμυντικός Βίτικ. Για τρίτο σερί ματς εκτός ο επιθετικός Όντγκααρντ (7 γκολ). Η Άστον Βίλα έρχεται από δύο νίκες με 2-0, επί των Λιλ και Γουέστ Χαμ. Στην Πρέμιερ διατηρείται σταθερά στην πρώτη πεντάδα, η οποία δίνει εισιτήριο για το επόμενο Τσάμπιονς Λιγκ. Σε φιλικό στη διακοπή έχασε 2-1 από την Έλτσε. Λείπει ο επιθετικός Σάντσο (1 γκολ). Τα 11/15 τελευταία παιχνίδια της συνοδεύτηκαν από Under, όπως συνέβη και στα 6/7 πιο πρόσφατα εντός της Μπολόνια. Το εν λόγω σημείο σε συνδυασμό με τη διπλή ευκαιρία υπέρ των γηπεδούχων δημιουργούν μία αξιόλογη απόδοση.

Σε καλή κατάσταση οι δύο αντίπαλοι, με τη Μάιντζ να μετρά 10 γκολ/γκολ στα 15 τελευταία παιχνίδια της και το Στρασβούργο 13/15. Πριν από τρεις αγωνιστικές η Μάιντζ βρισκόταν στην τελευταία τριάδα της Μπουντεσλίγκα. Τώρα είναι 9η, απόρροια των τριών διαδοχικών νικών της, τις οποίες σημείωσε έπειτα από τρεις ισοπαλίες. Το αήττητο αυτό σερί ανεβαίνει στα 8 ματς, αν προσθέσουμε και τα δύο με τη Σίγκμα Όλομουτς στον προηγούμενο γύρο του Κόνφερενς Λιγκ, όπου πήρε 0-0 στην Τσεχία και επικράτησε 2-0 εντός. Βρήκε δίχτυα στους 13/15 πιο πρόσφατους αγώνες της. Το Στρασβούργο έρχεται από το εντός έδρας 3-1 επί της 16ης Νις, σημειώνοντας όλα τα γκολ στο πρώτο ημίχρονο. Η ίδια βρίσκεται στην 8η θέση, παραμένοντας αήττητη εδώ και 10 αγώνες για όλες τις διοργανώσεις (5 νίκες). Την ίδια ομάδα (Νις) θα αντιμετωπίσει και σε δύο εβδομάδες σε νοκ άουτ ημιτελικό για το Κύπελλο Γαλλίας. Ο Αργεντινός επιθετικός Πανικέλι (20 γκολ) θα λείψει για δεύτερο σερί ματς, όπως και ο μέσος Ουαταρά (3 γκολ). Συνεχίζει εκτός ο Βέλγος μέσος Μορέιρα (4 γκολ).

Το αήττητο σερί των δύο αντιπάλων είναι αρκετά πιθανό να διευρυνθεί μετά και το σημερινό παιχνίδι. Πιθανή η ισοπαλία.

221. ΜΠΟΛΟΝΙΑ - ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 1Χ&U 2,5 2,62

225. ΜΑΪΝΤΖ - ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ Χ 3,40



