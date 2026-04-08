Ξανά μαζί Μπαρτσελόνα και Ατλέτικο, για 2η φορά στο Λιμπερταδόρες η Κοκίμπο Ουνίδο

Μπαρτσελόνα και Ατλέτικο Μαδρίτης μονομαχούν για τα προημιτελικά του Τσάμπιονς Λιγκ τέσσερις μέρες μετά από το παιχνίδι τους για το πρωτάθλημα. Κοκίμπο Ουνίδο εναντίον Νασιονάλ για την 1η αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Κόπα Λιμπερταδόρες.

Πέντε νίκες και μία ήττα για την Μπαρτσελόνα στα 6 τελευταία με αντίπαλο την Ατλέτικο. Η ήττα αυτή, πριν από δύο μήνες (4-0), άφησε την ομάδα του Φλικ εκτός τελικού Κυπέλλου Ισπανίας.

Με 8 νίκες και μία ισοπαλία στα 9 πιο πρόσφατα παιχνίδια της, η Μπαρτσελόνα συνεχίζει ορμητικά προς την κατάκτηση της La Liga, αλλά και του Τσάμπιονς Λιγκ. Στο πρωτάθλημα ανέβασε τη διαφορά από τη δεύτερη Ρεάλ Μαδρίτης στους 7 βαθμούς, ενώ στην Ευρώπη έρχεται από την επιβλητική νίκη με 7-2 επί της Νιούκαστλ, μετά το 1-1 του πρώτου αγώνα. Εκτός ο επιθετικός Ραφίνια (19 γκολ φέτος). Τρεις σερί ήττες για την Ατλέτικο Μαδρίτης, όλες στο γκολ: 3-2 από την Τότεναμ, 3-2 από τη Ρεάλ, 2-1 από την Μπαρτσελόνα. Και τα τρία ματς πέρασαν από το 1-1, ενώ στο τελευταίο ο Ντιέγκο Σιμεόνε έκανε 6 αλλαγές στο αρχικό του σχήμα σε σχέση με το αμέσως προηγούμενο. Έχοντας αποκλείσει ήδη την αντίπαλό της σε διπλή αναμέτρηση στο Κύπελλο, θα επιδιώξει να την κοντράρει ξανά, με την «Μπάρσα» ωστόσο να βρίσκεται σε κορυφαία φόρμα. Μπορεί να νικήσει, έστω κι αν δεχθεί γκολ.

Από την κατάκτηση του πρώτου πρωταθλήματος της ιστορίας της έρχεται η Κοκίμπο Ουνίδο, η οποία όμως δεν ξεκίνησε το ίδιο ελπιδοφόρα τη φετινή σεζόν στη Χιλή. Έπειτα από 8 αγωνιστικές μετράει 4 νίκες και ισάριθμες ήττες. Πορεύεται με καινούριο προπονητή σχετικά με πέρσι, τον 51χρονο Ερνάν Καπούτο, ενώ ο επιθετικός Γουότερμαν (12 γκολ) μεταπήδησε στην Ουνιβερσιδάδ ντε Κονσεπσιόν. Το πρωτάθλημα στην Ουρουγουάη κατέκτησε και η Νασιονάλ, το οποίο ήταν το 50ό στην ιστορία της. Διαθέτει μεγαλύτερη εμπειρία από την Κοκίμπο, έχοντας πανηγυρίσει και τρεις φορές το Λιμπερταδόρες. Πέρσι συγκέντρωσε 7 βαθμούς στον όμιλο της διοργάνωσης, ωστόσο έμεινε εκτός συνέχειας. Την αμέσως προηγούμενη διετία είχε προκριθεί ως 2η από τον όμιλό της. Στο φετινό πρωτάθλημα βρίσκεται στην 5η θέση μετά από 10 αγωνιστικές, με απολογισμό 5-1-4. Οι 3 από τις 5 νίκες της σημειώθηκαν εκτός έδρας.

Η Νασιονάλ έχει την τριβή στον θεσμό για να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις του αγώνα με την Κοκίμπο Ουνίδο, η οποία έχει παίξει άλλη μία φορά στη διοργάνωση, το 1992. Η διπλή ευκαιρία υπέρ των Ουρουγουανών σε συνδυασμό με το Under, το οποίο εμφανίστηκε στα 7/12 τελευταία παιχνίδια τους, συνθέτουν μία ικανοποιητική απόδοση.

192. ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ - ΑΤΛΕΤΙΚΟ Μ. 1&G 2,40

194. ΚΟΚΙΜΠΟ ΟΥΝΙΔΟ - ΝΑΣΙΟΝΑΛ Χ2&U 2,5 2,20