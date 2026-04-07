Κόντρα για τα πλέι οφ στην Ουαλία, σπουδαίο ματς στο «Μπερναμπέου»

Με τον αγώνα Ρέξαμ - Σαουθάμπτον ολοκληρώνεται η 41η αγωνιστική της Τσάμπιονσιπ, ομάδες που ερίζουν για μια θέση στα πλέι οφ, έχοντας διαφορά έναν βαθμό. Πρώτο ματς για τα προημιτελικά του Τσάμπιονς Λιγκ ανάμεσα στη Ρεάλ Μαδρίτης και την Μπάγερν.

Η Σαουθάμπτον νίκησε 2-1 τη Ρέξαμ στον α’ γύρο με γκολ στο 90’ και το 96’, με τους Ουαλούς να έχουν προηγηθεί στο 22’ με πέναλτι.

Η Ρέξαμ βρέθηκε να χάνει 2-0 στο ημίχρονο του αγώνα στο Μπέρμιγχαμ από τη Γουέστ Μπρομ την Παρασκευή, όμως μέχρι το 62’ είχε κάνει το 2-2, το οποίο ήταν και το τελικό σκορ. Ήταν το 11ο σερί ματς που βρίσκει δίχτυα, αλλά και το 8ο στα 10 τελευταία που παραβιάζεται η εστία της. Σκόραρε στους 25/26 φετινούς εντός έδρας αγώνες της. Η Σαουθάμπτον έρχεται από τη μεγάλη νίκη με 2-1 επί της Άρσεναλ για το Κύπελλο Αγγλίας, το οποίο κατάφερε πετυχαίνοντας γκολ στο 85’. Στα ημιτελικά θα αντιμετωπίσει τη Μάντσεστερ Σίτι στο «Γουέμπλεϊ». Παραμένει αήττητη σε 15 αγώνες (12-3-0), έχοντας καταφέρει να αναρριχηθεί στην 7η θέση και να δηλώνει παρούσα στη διεκδίκηση της ανόδου στην Πρέμιερ, εκεί όπου αγωνιζόταν την περασμένη περίοδο. Η Ρέξαμ σκοράρει εδώ και 17 παιχνίδια, ενώ από την πλευρά της η Σαουθάμπτον βρήκε δίχτυα σε 24/25 εκτός έδρας αγώνες της. Η ισοπαλία είναι πιθανή απόψε στο «Ρέισκορς Γκράουντ».

Μπορεί η Ρεάλ Μαδρίτης να ισοφάρισε στο 88’ το γκολ που είχε δεχτεί από τη Μαγιόρκα στο 41’, αλλά στο 91’ η Μαγιόρκα σκόραρε και άφησε τη «βασίλισσα» χωρίς βαθμούς. Η ομάδα του Αρμπελόα έμεινε στο -7 από την κορυφή, οκτώ αγωνιστικές πριν από την ολοκλήρωση της La Liga, έχοντας να παίξει στη μία από αυτές και με την πρωτοπόρο Μπαρτσελόνα. Ο τερματοφύλακας Κουρτουά, ο οποίος έπαιξε στα 11/12 φετινά παιχνίδια της Ρεάλ στο Τσάμπιονς Λιγκ, θα λείψει για τρίτο σερί ματς. Η Μπάγερν επίσης βρέθηκε πίσω στο σκορ στην έδρα της Φράιμπουργκ, με 2-0 στο 80’, όμως με γκολ των U21 Μπίσοφ και Καρλ έκανε το 2-3 και διατήρησε το +9 από τη 2η Ντόρτμουντ, έξι αγωνιστικές πριν το τέλος της Μπουντεσλίγκα. Ο Χάρι Κέιν (53 τέρματα φέτος σε όλες τις διοργανώσεις) που έλειψε το Σάββατο, προπονήθηκε κανονικά και θα αποφασιστεί τελευταία στιγμή η συμμετοχή του.

Η Ρεάλ είναι αήττητη (7 νίκες) στους 9 τελευταίους αγώνες της με την Μπάγερν, την ώρα που οι Βαυαροί βρίσκουν ανελλιπώς δίχτυα από το ξεκίνημα της σεζόν (43 ματς). Όλα τα αποτελέσματα παίζουν και το «Χ» προσφέρεται σε υψηλή απόδοση.

146. ΡΕΞΑΜ - ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ Χ 3,40

148. ΡΕΑΛ Μ. - ΜΠΑΓΕΡΝ Χ 4,20

