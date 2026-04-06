Νάπολι και Μίλαν κυνηγούν την Ίντερ, άνοδο στην Πρέμιερ βλέπουν Χαλ και Κόβεντρι

Νάπολι και Μίλαν είδαν την Ίντερ να νικά εμφατικά τη Ρόμα και να ξεφεύγει στο +10 και +9, οκτώ αγωνιστικές πριν το τέλος της σεζόν. Η Νάπολι παραμένει αήττητη φέτος στο γήπεδό της (10-4-0). Στο γήπεδο της 5ης Χαλ αγωνίζεται η πρωτοπόρος της Τσάμπιονσιπ, Κόβεντρι.

Τα 8/13 τελευταία παιχνίδια της Νάπολι με τη Μίλαν συνοδεύτηκαν από Under. Πέρσι νίκησε 2-1 η Νάπολι εντός και φέτος έχασε με το ίδιο σκορ στον πρώτο γύρο στο Μιλάνο.

Με 4 διαδοχικές νίκες πήγε στη διακοπή για τις εθνικές ομάδες η πρωταθλήτρια Νάπολι και μείωσε τη διαφορά από την πρώτη θέση. Και στα τέσσερα αυτά ματς νίκησε με ένα γκολ διαφορά, τα τρία με 2-1 και το άλλο με 1-0, που ήταν και το πιο πρόσφατο μέσα στην Κάλιαρι και ήρθε με γκολ του ΜακΤόμινεϊ στο 2’. Ντε Μπρόινε και Χόιλουντ αγωνίστηκαν βασικοί, ενώ ο Λουκάκου έμεινε στον πάγκο και δεν θα παίξει σήμερα. Λείπει και ο αμυντικός Ντι Λορέντσο. Η Μίλαν από την πλευρά της μετράει 3 νίκες στα 4 πιο πρόσφατα παιχνίδια της, με τελευταία το 3-2 επί της Τορίνο. Ο διεθνής με την Ελπίδων αμυντικός Μπαρτεζάγκι ήταν ο μοναδικός Ιταλός και μακράν ο νεότερος παίκτης της ενδεκάδας της, η οποία αποτελείται από έμπειρες μονάδες, με προεξέχουσα τον 40χρονο μέσο Μόντριτς. Απών για πέμπτο σερί ματς ο αμυντικός Γκάμπια. Απέφυγε την ήττα στις 6/7 τελευταίες παρουσίες της στο «Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα» (τρεις ισοπαλίες). Δεν θα προκαλέσει έκπληξη ένα ακόμη «Χ», άσχετα αν ως αποτέλεσμα δεν βολεύει καμία από τις δύο αντιπάλους.

Σταθερά στην τετράδα που οδηγεί στα πλέι οφ βρίσκεται η Χαλ, η οποία διατηρεί ελπίδες για την απευθείας άνοδο στην Πρέμιερ (-5 από τη 2η θέση), όπου έπαιξε τελευταία φορά πριν από 9 χρόνια. Την Παρασκευή έμεινε στο 1-1 εκτός έδρας με την Όξφορντ, σκορ που διαμορφώθηκε στο 13. Βρήκε δίχτυα στους 5 τελευταίους εντός έδρας αγώνες της στο πρωτάθλημα, με τον απολογισμό της στο «ΜΚΜ Stadium» να είναι στο 10-3-7. Η Κόβεντρι επικράτησε 3-2 εντός έδρας της Ντέρμπι, με το τρίτο τέρμα να επιτυγχάνεται στο 80’. Έχει να παίξει στην ανώτατη κατηγορία εδώ και 25 χρόνια, όμως τώρα βρίσκεται πολύ κοντά στο να τα καταφέρει, μιας και χρειάζεται 7 βαθμούς στα 6 εναπομείναντα ματς. Νίκησε στα 4 τελευταία εκτός έδρας παιχνίδια της, κάτι ωστόσο που δεν είχε καταφέρει στα 8 αμέσως προηγούμενα. Στον α’ γύρο παραχώρησε λευκή ισοπαλία στη Χαλ και έφτασε τα 4 «Χ» στις 6 πιο πρόσφατες μεταξύ τους κόντρες.

Για την άνοδο στην Πρέμιερ μάχονται οι δύο ομάδες, οι οποίες έχουν παράδοση στην ισοπαλία. Ενδέχεται να δούμε ακόμη μία.

945. ΝΑΠΟΛΙ - ΜΙΛΑΝ Χ 3,29

946. ΧΑΛ - ΚΟΒΕΝΤΡΙ Χ 3,60

