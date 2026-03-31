Τρεις οι συνεχόμενες νίκες της Χάρτλπουλ, λεπτές ισορροπίες για Βραζιλία και Κροατία

Σε εξ αναβολής αγώνα για την 36η αγωνιστική της Νάσιοναλ Λιγκ, η 14η Γουέλντστοουν υποδέχεται την 9η Χάρτλπουλ, η οποία με νίκη έρχεται ακόμη πιο κοντά στις θέσεις των πλέι οφ. Βραζιλία και Κροατία συναντιούνται στο Ορλάντο της Φλόριντα.

Η Γουέλντστοουν δεν έχει κερδίσει ποτέ τη Χάρτλπουλ από το 2021 που συναντήθηκαν για πρώτη φορά, μετρώντας 4 ισοπαλίες και 3 ήττες. Όλες οι αναμετρήσεις τους είχαν γκολ/γκολ.

Με γκολ του 25χρονου φορ Ομπιέρο, ο οποίος διανύει την τέταρτη διαδοχική του σεζόν στον σύλλογο, η Γουέλντστοουν πήρε το Σάββατο για δεύτερη φορά στην ιστορία της και για πρώτη μετά από 41 χρόνια το εισιτήριο για τον τελικό του FA Trophy, της διοργάνωσης στην οποία μετέχουν ομάδες από την 5η έως την 8η κατηγορία της Αγγλίας. Το γκολ σημειώθηκε στο 92’ και αντίπαλος ήταν η Μαρίν που αγωνίζεται μία κατηγορία πιο κάτω. Στο πρωτάθλημα μετράει τρεις σερί ήττες, σε όλες χωρίς να σκοράρει, ερχόμενη προηγουμένως από 6 διαδοχικά G/G. Τρία συνεχόμενα τρίποντα από την άλλη για τη Χάρτλπουλ, η οποία εμφανίζει την τρίτη καλύτερη επίδοση στην άμυνα ανάμεσα στις 24 ομάδες της Νάσιοναλ Λιγκ και απέχει 2 βαθμούς από τα μπαράζ. Το 3-2 επί της Μόρκαμ ήρθε με ανατροπή από 2-1 στο τελευταίο τέταρτο. Είναι πιο ξεκούραστη, έχει παράδοση υπέρ της και το G/G δεν λείπει από κανένα μεταξύ τους παιχνίδι. Με ρίσκο και καλή απόδοση το combo της Χάρτλπουλ.

Την ήττα με 2-1 γνώρισε στο Φόξμπορο των ΗΠΑ η Βραζιλία από τη Γαλλία, μειώνοντας στο 78’ με τον Μπρέμερ της Γιουβέντους. Στην αρχική ενδεκάδα της βρέθηκαν οι Κασεμίρο και Κούνια της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ο Μαρτινέλι της Άρσεναλ, ο Βινίσιους της Ρεάλ Μαδρίτης και ο Ραφίνια της Μπαρτσελόνα, με τον τελευταίο να απουσιάζει τώρα λόγω τραυματισμού. Η Κροατία έρχεται από το 2-1 επί της Κολομβίας, επίσης σε αμερικανικό έδαφος, αποτέλεσμα που πήρε με ανατροπή στο πρώτο ημίχρονο και με δράστες τους Βούσκοβιτς (Αμβούργο) και Ματάνοβιτς (Φράιμπουργκ). Ο τερματοφύλακας Λιβάκοβιτς που αγωνίστηκε βασικός και ο μέσος Φρουκ της Ριέκα είναι οι μοναδικοί της αποστολής που αγωνίζονται εντός συνόρων. Οκτώ παίζουν στη Serie A και έξι στην Μπουντεσλίγκα. Τραυματίας είναι ο αμυντικός της Μάντσεστερ Σίτι, Γκβαρντιόλ και εκτός ο τερματοφύλακας Κοτάρσκι που βρισκόταν στην αποστολή αλλά τραυματίστηκε πριν από το ματς με την Κολομβία.

Η Βραζιλία είναι αήττητη (3 νίκες) στους 5 αγώνες της με την Κροατία, με πιο πρόσφατο το 0-0 στα προημιτελικά του περασμένου Μουντιάλ, όπου τελικά η Κροατία πήρε την πρόκριση στα πέναλτι (1-1 παράταση). Τέσσερα Under στα ματς αυτά, αλλά και ισάριθμα «Χ» ημιχρόνου, σημείο αρκετά πιθανό και απόψε.

156. ΓΟΥΕΛΝΤΣΤΟΟΥΝ - ΧΑΡΤΛΠΟΥΛ 2&G 4,35

176. ΒΡΑΖΙΛΙΑ - ΚΡΟΑΤΙΑ Χ ημ. 2,30