Μία νίκη στα 6 τελευταία η Ελλάδα, στο Λίβερπουλ το φιλικό της Σκωτίας

Στη Βουδαπέστη με την Ουγγαρία δίνει το δεύτερο φετινό φιλικό η Εθνική Ελλάδος. Στο γήπεδο της Έβερτον στο Λίβερπουλ αγωνίζεται η Σκωτία με αντίπαλο την Ακτή Ελεφαντοστού, δύο ομάδες που θα δώσουν το παρών στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Οι 6/7 τελευταίοι αγώνες ανάμεσα στην Ουγγαρία και την Ελλάδα κρίθηκαν στο γκολ. Ο άλλος έληξε ισόπαλος.

Με τέρμα του επιθετικού της Γκιόρ, Σον, που είχε περάσει ως αλλαγή, η Ουγγαρία νίκησε με 1-0 το Σάββατο εντός έδρας την Σλοβενία. Στο αρχικό της σχήμα βρέθηκαν μεταξύ άλλων οι παίκτες της Λίβερπουλ Κερκέζ (αμυντικός, 2 γκολ φέτος) και Σζόμποσζλαϊ (μέσος, 12 γκολ), ο 20χρονος χαφ της Μπόρνμουθ, Τοτ, ο βασικός αμυντικός της Γαλατάσαραϊ Σάλαϊ και ο μέσος της Ουνιόν Βερολίνου, Σάφερ (1 γκολ). Η Ελλάδα έδειξε καλά τεχνικά στοιχεία και ιδιαίτερη όρεξη στο ματς με την Παραγουάη. Όμως, της έλειπε η κυνικότητα ώστε να απειλήσει πιο άμεσα την αντίπαλη εστία και τελικά έχασε με 1-0, με φάουλ στο 52’. Δημιουργικός και πάλι ο 18χρονος Καρέτσας, που άφησε τη θέση του στο 62’ στον Μασούρα. Μόλις μία νίκη για το συγκρότημα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς στην τελευταία εξάδα παιχνιδιών. Πιθανή η ισοπαλία στην ουγγρική πρωτεύουσα.

Δίκαιη η εντός έδρας ήττα της Σκωτίας από την Ιαπωνία το Σάββατο με 1-0, καθώς οι Ασιάτες ήταν πιο κινητικοί και περισσότερο απειλητικοί. Βασικοί ο τερματοφύλακας της Νότιγχαμ, Γκαν, ο αμυντικός της Λίβερπουλ Ρόμπερτσον (2 γκολ φέτος), ο μέσος της Μπολόνια Φέργκιουσον (1 γκολ) και ο μεσοεπιθετικός της Νάπολι, ΜακΤόμινεϊ (11 γκολ). Εξαιρουμένου του φιλικού πριν από τρία 24ωρα, η Σκωτία σημείωσε από δύο γκολ και πάνω στα πέντε πιο πρόσφατα παιχνίδια της. Στο Παγκόσμιο Κύπελλο θα παίξει κατά σειρά με τις Αϊτή, Μαρόκο και Βραζιλία. Η Ακτή Ελεφαντοστού επιβλήθηκε την ίδια μέρα με 4-0 της Νότιας Κορέας στο Μίλτον Κέινς στην Αγγλία, με τους τρεις προωθημένους Αντινγκρά (Μονακό), Γκεσάντ (Κρίσταλ Πάλας) και Γκοντό (Τράμπζονσπορ) να βρίσκουν όλοι δίχτυα. Ήταν το πρώτο της παιχνίδι μετά από την ήττα στον προημιτελικό του Κόπα Άφρικα με την Αίγυπτο (2-3) και το 9ο παιχνίδι στα 10 τελευταία που βρίσκει δίχτυα. Στην αποστολή βρίσκεται ο τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού, Λαφόντ, ο οποίος δεν έπαιξε στο τελευταίο ματς, καθώς προτιμήθηκε ο βασικός πέρσι στην Ανζέ και ομοίως φέτος στη Ρίζεσπορ, Φοφανά.

Η Ακτή Ελεφαντοστού δεν νίκησε σε κανένα από τα τρία ματς της (0-1-2) με ευρωπαϊκή ομάδα την τρέχουσα δεκαετία. Δύσκολα θα μείνει χωρίς γκολ η Σκωτία για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι και είναι πιθανό να μην χάσει.

143. ΟΥΓΓΑΡΙΑ - ΕΛΛΑΔΑ Χ 3,40

150. ΣΚΩΤΙΑ - ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ 1Χ&G 2,87