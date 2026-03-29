Για την απευθείας άνοδο η Αλμερία, δεύτερο φιλικό στις ΗΠΑ για Κολομβία και Γαλλία

Έντεκα αγωνιστικές πριν από την ολοκλήρωση της Β’ Ισπανίας, η 3η Αλμερία υποδέχεται τη Σοσιεδάδ Β’ στην προσπάθειά της ανέβει στην πρώτη δυάδα που θα τη φέρει απευθείας στη La Liga. Στο Λαντόβερ των Ηνωμένων Πολιτειών, στην πολιτεία Μέριλαντ, η Κολομβία φιλοξενεί τη Γαλλία.

Δύο νίκες και μία ισοπαλία για την Αλμερία στις τρεις μονομαχίες της με τη Σοσιεδάδ Β’ την τελευταία πενταετία.

Την εκτός έδρας νίκη με 3-1 πανηγύρισε την περασμένη εβδομάδα η Αλμερία, σε ματς που προηγήθηκε στο 11’, ισοφαρίστηκε στο 23’, έκανε το 2-1 στο 33’ με πέναλτι και σφράγισε τη νίκη της στο 73’, αν και έπαιζε με παίκτη λιγότερο από το 57’. Ο επιθετικός Λέο Μπαπτιστάο (7 γκολ), ο οποίος είχε ανοίξει το σκορ, θα λείψει λόγω τιμωρίας. Εντός έδρας μετράει 4 διαδοχικές νίκες, εμφανίζοντας την παραγωγικότερη επίθεση με 36 γκολ σε 15 ματς. Η Σοσιεδάδ Β’ νίκησε από την πλευρά της στα 3 πιο πρόσφατα εκτός έδρας παιχνίδια της, φτάνοντας τις 4 επιτυχίες μακριά από το σπίτι της. Έχει ακόμη 2 ισοπαλίες και 9 ήττες. Την περασμένη αγωνιστική έχασε 0-2 από τη Γρανάδα, με το σκορ να διαμορφώνεται μόλις στο 5ο λεπτό. Έχει δεχθεί τον ίδιο αριθμό τερμάτων με την αποψινή της αντίπαλο, 43 σε 31 ματς. Ο άσος και γκολ/γκολ συνθέτουν ένα πιθανό combo.

Ο τέως μεσοεπιθετικός της Γουλβς και νυν της Παλμέιρας, Αρίας, άνοιξε το σκορ στο 2’ απέναντι στην Κροατία, όμως η τελευταία το είχε γυρίσει μέχρι το ημίχρονο (2-1). Η Κολομβία ξεκίνησε έτσι με ήττα τα φιλικά της εν όψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου, έχοντας ακόμη να παίξει με Κόστα Ρίκα και Ιορδανία. Βασικός αγωνίστηκε ο επιθετικός της Μπάγερν, Ντίαζ (24 γκολ φέτος), για να αποτελέσει στη συνέχεια μία από τις 8 αλλαγές του 60χρονου Νέστορ Λορέντσο, ο οποίος κάθεται από το 2022 στον πάγκο των «καφετέρος». Βασικός και ο 34χρονος Χάμες Ροντρίγκες της Μινεσότα. Η Γαλλία επικράτησε στο Φόξμπορο με 2-1 της Βραζιλίας, με τους Μπαπέ και Εκιτικέ να σημειώνουν τα τέρματά της στο 32’ και το 65’, πριν μειώσει η αντίπαλος στο 78’. Έφτασε τα 12 διαδοχικά παιχνίδια που σημειώνονται από δύο γκολ και πάνω, αλλά και τα 6 σερί Over.

Από ήττα έρχεται η Κολομβία, από νίκη η Γαλλία, η οποία έχει περισσότερους αυτοματισμούς και μεγαλύτερη ευχέρεια στο σκοράρισμα. Η τυπικά γηπεδούχος σημείωσε και αυτή γκολ στα 7/8 πιο πρόσφατα παιχνίδια της. Νίκη της Γαλλίας με εκατέρωθεν σκοράρισμα δημιουργούν μια επιλογή με υψηλή απόδοση.

871. ΑΛΜΕΡΙΑ - ΣΟΣΙΕΔΑΔ Β’ 1&G 2,82

874. ΚΟΛΟΜΒΙΑ - ΓΑΛΛΙΑ 2&G 3,15