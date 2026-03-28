Πρώτο ματς μετά την αφαίρεση τροπαίου για τη Σενεγάλη, στο Τορόντο η Ισλανδία

Σενεγάλη και Περού συναντιούνται σε φιλικό παιχνίδι στο Παρίσι, με την τυπικά γηπεδούχο να προετοιμάζεται για το Μουντιάλ του καλοκαιριού. Εκεί θα βρεθεί ως γηπεδούχος και ο Καναδάς, ο οποίος φιλοξενεί την Ισλανδία στο Τορόντο σε παιχνίδι προετοιμασίας.

Το Περού νίκησε 1-0 τη Σενεγάλη στο μοναδικό φιλικό της ιστορίας τους πριν από 15 χρόνια.

Το πρώτο της παιχνίδι μετά από τον τελικό του Κόπα Άφρικα με το Μαρόκο δίνει απόψε η Σενεγάλη. Η ομάδα του Πάπε Τιαό επικράτησε με 1-0 στην παράταση, όμως το τρόπαιο της αφαιρέθηκε από την αφρικανική ομοσπονδία ποδοσφαίρου λόγω της ένστασης του Μαρόκου για το ότι η Σενεγάλη αποχώρησε από το γήπεδο στις καθυστερήσεις του 90λέπτου όταν το Μαρόκο κέρδισε πέναλτι (στο οποίο αστόχησε). Η Σενεγάλη ανακοίνωσε ότι θα κάνει τον γύρο του θριάμβου στο σημερινό παιχνίδι για την κατάκτηση του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής. Το Περού τερμάτισε στην προτελευταία θέση του ομίλου της Νοτίου Αμερικής για τα προκριματικά του Μουντιάλ και έτσι έμεινε για 10η φορά στις 11 τελευταίες διοργανώσεις εκτός τελικής φάσης. Έξι οι παίκτες του που αγωνίζονται στην Ευρώπη, με τον 35χρονο μέσο της Σπόρτινγκ Κριστάλ, Γιοτούν, να είναι ο παίκτης με τις περισσότερες συμμετοχές στην αποστολή και να γίνεται μάλιστα σήμερα ο 1ος σε παρουσίες στην εθνική αν αγωνιστεί, φτάνοντας τις 131. Πιθανό το χαμηλό σκορ στο ματς, με τη Σενεγάλη να είναι δικαίως το φαβορί.

Έχοντας να αντιμετωπίσει στο Μουντιάλ την Ελβετία και μία εκ των Βοσνίας/Ερζεγοβίνης και Ιταλίας, ο Καναδάς θα δώσει δύο φιλικά με ευρωπαϊκές ομάδες. Το σημερινό με την Ισλανδία και εκείνο στις αρχές του Ιούνη με την Ιρλανδία. Στα 4 τελευταία φιλικά νίκησε 2-0 τη Βενεζουέλα, ήρθε 0-0 με Κολομβία και Ισημερινό και έχασε 1-0 από την Αυστραλία. Στην αποστολή της βρίσκονται μεταξύ άλλων ο μέσος της Βιγιαρεάλ Μπιουκάναν και ο φορ της Γιουβέντους Ντέιβιντ. Η Ισλανδία ηττήθηκε 2-0 από την Ουκρανία στο τελευταίο της επίσημο παιχνίδι και έχασε έτσι την ευκαιρία να παίξει στα πλέι οφ για μια θέση στα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Στον όμιλο είχε έρθει 2-2 με τη Γαλλία, ενώ είχε ηττηθεί 2-1 από αυτήν με ανατροπή. Στην αποστολή οι αμυντικοί Ίνγκασον του Παναθηναϊκού και Μάγκνουσον του Λεβαδειακού, όπως και οι Όσκαρσον (Βιγιαρεάλ), Έλερτσον (Τζένοα), Γιοχάνεσον (Κολωνία). Εκτός έμειναν οι επιθετικοί Γκούντμουντσον (Φιορεντίνα) και Γκούντγιονσεν (Μπλάκμπερν).

Η Ισλανδία παίζει με αυταπάρνηση και τόλμη, κοντράροντας κάθε αντίπαλο. Δυσκολεύεται στο γκολ ο Καναδάς, ο οποίος δεν έχει κερδίσει τους Βορειοευρωπαίους στις 4 έως τώρα μονομαχίες τους (δύο ήττες).

791. ΣΕΝΕΓΑΛΗ - ΠΕΡΟΥ 1&U 2,5 3,05

801. ΚΑΝΑΔΑΣ - ΙΣΛΑΝΔΙΑ Χ2 2,32