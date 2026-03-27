Στη Βασιλεία η Γερμανία, στο Άμστερνταμ δίχως Χάαλαντ η Νορβηγία

Τη Γερμανία υποδέχεται στη Βασιλεία η Ελβετία, στο πρώτο από τα 4 φιλικά που έχουν προγραμματίσει να δώσουν οι δύο ομάδες εν όψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου τον Ιούνιο. Αγώνας προετοιμασίας και στο Άμστερνταμ ανάμεσα στην Ολλανδία και τη Νορβηγία.

Η Ελβετία είναι αήττητη στα 4 τελευταία παιχνίδια της με τη Γερμανία (3 σερί ισοπαλίες).

Σε όμιλο με Κόσοβο, Σλοβενία και Σουηδία, η Ελβετία κατέκτησε την πρώτη θέση και πήρε απευθείας την πρόκριση για τα τελικά του Μουντιάλ. Στον πάγκο της για πέμπτη διαδοχική σεζόν συνεχίζει ο Μουράτ Γιακίν, έχοντας απολογισμό 24-19-12 σε 55 παιχνίδια. Αρχηγός της ομάδας είναι ο 33χρονος μέσος της Σάντερλαντ, Τζάκα, ενώ στην αποστολή βρίσκεται και ο επιθετικός της Ρεν, Εμπολό (8 γκολ), ο οποίος έχει σκοράρει 4 φορές στα 6 τελευταία παιχνίδια της Ελβετίας. Μόνο από την Σλοβακία έχασε στον προκριματικό όμιλο του Μουντιάλ η Γερμανία και με 5 νίκες σε 6 ματς πήρε την πρόκριση για τα τελικά. Ο 38χρονος Γιούλιαν Νάγκελσμαν, πρωταθλητής στα 34 του ως προπονητής της Μπάγερν, κάθεται στον πάγκο της από το 2023 και έχει να επιδείξει 17-6-6 σε 29 παιχνίδια. Ο Βόλτεμαντε της Νιούκαστλ (15 γκολ φέτος) και ο Ούνταφ της Στουτγάρδης (23 γκολ φέτος) είναι οι καθαρόαιμοι επιθετικοί της. Πέντε παίκτες της Μπάγερν στην αποστολή, ανάμεσά τους οι μέσοι Κίμιχ, Γκορέτσκα, Γκνάμπρι, όπως και οι χαφ Σανέ (Γαλατάσαραϊ, 8 γκολ) και Χάβερτς (Άρσεναλ, 4 γκολ). Σε ικανοποιητική απόδοση το διπλό και πιθανό το γκολ/γκολ στο ματς.

Αήττητη ολοκλήρωσε τα προκριματικά η Ολλανδία, με αντιπάλους τις Πολωνία, Φινλανδία, Μάλτα και Λιθουανία. Ο Ρόναλντ Κούμαν οριοθέτησε ως στόχο στο Μουντιάλ τα ημιτελικά, ελπίζοντας ότι θα φτάσει όμως έως το τελικό ματς. Είναι αήττητη εδώ και 12 αγώνες (5 ισοπαλίες). Ο Μέμφις Ντεπάι ανακοινώθηκε ως η πρώτη επιλογή του 63χρονου προπονητή για τη γραμμή κρούσης, όμως ο άσος της Κορίνθιανς τραυματίστηκε και έτσι μένει εκτός. Επιπλέον, τραυματίστηκε και αναβλήθηκε το ντεμπούτο του 24χρονου φορ της Γουέστ Χαμ, Σάμερβιλ. Το 8 στα 8 έκανε η Νορβηγία στον όμιλό της και ετοιμάζεται για την πρώτη παρουσία της σε Μουντιάλ μετά από έξι διοργανώσεις. Τα 37 γκολ που σημείωσε αποτέλεσαν την παραγωγικότερη επίθεση των προκριματικών. Ο Σόλμπακεν ανακοίνωσε ότι ο Χάαλαντ της Μάντσεστερ Σίτι δεν θα αγωνιστεί για να ξεκουραστεί, με τον Σόρλοτ της Ατλέτικο Μαδρίτης (18 γκολ φέτος) να βρίσκεται κανονικά στην αποστολή.

Χωρίς Ντεπάι η Ολλανδία, δίχως Χάαλαντ η Νορβηγία, η οποία είναι χωρίς νίκη εδώ και 8 ματς απέναντι στους «οράνιε». Το «Χ» είναι αρκετά πιθανό και προσφέρεται σε υψηλή απόδοση.

691. ΕΛΒΕΤΙΑ - ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2&G 3,40

692. ΟΛΛΑΝΔΙΑ - ΝΟΡΒΗΓΙΑ Χ 3,90