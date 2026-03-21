Αήττητη 34 ματς με την Γκιμαράες η Μπενφίκα, με φόρα στη Νίκαια η Παρί Σεν Ζερμέν

Στο πορτογαλικό πρωτάθλημα Μπενφίκα και Σπόρτινγκ κυνηγούν την πρωτοπόρο Πόρτο. Οκτώ αγωνιστικές πριν το τέλος η Μπενφίκα υποδέχεται την 9η Γκιμαράες. Στη Ligue 1, η 15η Νις αντιμετωπίζει την Παρί που έρχεται από τον θρίαμβο κόντρα στην Τσέλσι.

Αήττητη εδώ και 34 παιχνίδια απέναντι στην Γκιμαράες είναι η Μπενφίκα, με απολογισμό 27 νίκες και 7 ισοπαλίες.

Η Μπενφίκα παραμένει αήττητη στο πρωτάθλημα (18-8-0 τέρματα 55-17), η οποία με γκολ στο 96’ έφυγε με τη νίκη από το εκτός έδρας ματς με την Αρούκα (2-1). Στο 50’ είχε ισοφαρίσει το τέρμα που είχε δεχτεί στο 7’ με πέναλτι. Επεισοδιακό ματς, με 11 κίτρινες και δύο κόκκινες. Αποβλήθηκε στις καθυστερήσεις ο 23χρονος Βόσνιος αμυντικός Ντέντιτς (1 γκολ) και θα λείψει τώρα από την αποψινή αναμέτρηση. Τιμωρημένος και ο αμυντικός Αντόνιο Σίλβα. Η Γκιμαράες έχασε 2-1 εντός έδρας από τη Φαμαλικάο και έμεινε για τέταρτη σερί αγωνιστική μακριά από τις επιτυχίες. Είναι η χειρότερη εκτός έδρας ομάδα της Primeira Liga μετά από την ουραγό Άβες, με 8 ήττες σε 12 ματς. Βρήκε ωστόσο δίχτυα στα 7/8 τελευταία παιχνίδια της. Λαμβάνοντας υπόψη και τα τέσσερα διαδοχικά G/G της Μπενφίκα, η νίκη της ομάδας του Ζοσέ Μουρίνιο με γκολ εκατέρωθεν φαντάζει ως μία αρκετά πιθανή εξέλιξη στο αποψινό παιχνίδι.

Την 7η νίκη της σε 26 αγώνες πρωταθλήματος σημείωσε την περασμένη εβδομάδα η Νις, με το 2-0 στην έδρα της Ανζέ. Στο 65’ και το 96’ τα γκολ για την ομάδα του 64χρονου Κλοντ Πιουέλ, στη δεύτερη αυτή θητεία του στον σύλλογο, στην οποία μετράει 4 νίκες, 6 ισοπαλίες και 5 ήττες. Πέρσι η Νις τερμάτισε στην 4η θέση και έτσι φέτος συμμετείχε στο Τσάμπιονς Λιγκ, όπου αποκλείστηκε από την Μπενφίκα. Στη συνέχεια υπέστη 7 ήττες σε 8 ματς στη League Phase του Γιουρόπα Λιγκ και τώρα προσπαθεί να αποφύγει τον υποβιβασμό. Βρίσκεται πάντως και στα ημιτελικά του Κυπέλλου, όπου θα αντιμετωπίσει το Στρασβούργο. Η Παρί Σεν Ζερμέν πέτυχε και δεύτερη νίκη επί της Τσέλσι στους «16» του Τσάμπιονς Λιγκ, με 3-0 στο Λονδίνο. Επόμενος αντίπαλός της θα είναι η Λίβερπουλ. Διαθέτει την παραγωγικότερη επίθεση και την καλύτερη άμυνα στο πρωτάθλημα, όμως δεν έχει καταφέρει να ξεφύγει από τη Λανς, η οποία ακολουθεί στενά. Τιμωρημένος ο Μαροκινός αμυντικός Ακιμί (3 γκολ).

Η Νις σκόραρε στις 3/4 τελευταίες φορές που φιλοξένησε την Παρί Σεν Ζερμέν. Η φιλοξενούμενη βρίσκει δίχτυα εδώ και 14 παιχνίδια για όλες τις διοργανώσεις. Το διπλό σε συνδυασμό με το γκολ/γκολ βγάζει απόδοση για παιχνίδι.

411. ΜΠΕΝΦΙΚΑ - ΓΚΙΜΑΡΑΕΣ 1&G 2,65

444. ΝΙΣ - ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ 2&G 2,52