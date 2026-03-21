Ασταμάτητη η Τουν στην Ελβετία, με συνέπεια βρίσκει δίχτυα το Αμβούργο

Τρεις αγωνιστικές πριν από την ολοκλήρωση της κανονικής διάρκειας του ελβετικού πρωταθλήματος η πρωτοπόρος και διαφαινόμενη πρωταθλήτρια Τουν παίζει εκτός με τη Ζυρίχη. Σταθερά 2η στην Μπουντεσλίγκα η Ντόρτμουντ που φιλοξενεί το 11ο Αμβούργο.

Η Τουν έχει δύο στα δύο φέτος κόντρα στην Ζυρίχη, με 4-0 στον α’ γύρο (2-0 ημίχρονο) και 4-2 στον β’ γύρο, με ανατροπή, καθώς έχανε 2-0 στο πρώτο 45λεπτο.

Μετά από τη νίκη της στο ντέρμπι με τη συγκάτοικο Γκρασχόπερς, η Ζυρίχη μέτρησε τέσσερις συνεχόμενες ήττες. Πιο πρόσφατη αυτή από τη Σιόν το περασμένο Σάββατο με 1-2 και γκολ στο 85’, στο 12ο διαδοχικό Over της. Δεν φαίνεται να κινδυνεύει με απευθείας υποβιβασμό, καθώς βρίσκεται 12 βαθμούς πάνω από την ουραγό Βίντερτουρ, όμως η προτελευταία θέση που οδηγεί στα πλέι άουτ δεν έχει αποφευχθεί ακόμη, έστω κι αν προηγείται με +7 της προτελευταίας, Γκρασχόπερς. Τιμωρημένος είναι ο αμυντικός Καμπερί (2 γκολ). Η Τουν πέτυχε την 23η νίκη της σε 30 αγώνες με το 5-1 κόντρα στην Γκρασχόπερς, φτάνοντας τα 71 γκολ στο πρωτάθλημα, που μεταφράζονται σε 2,3 τέρματα ανά παιχνίδι. Είναι αήττητη εδώ και 13 αγωνιστικές (12 νίκες). Μακριά από την πόλη της εμφανίζεται πιο αποδοτική, με 12 επιτυχίες σε 14 ματς. Η νίκη επί της ασταθούς Ζυρίχης σε συνδυασμό με το G/G, που συνόδεψε τα 11/13 τελευταία παιχνίδια της πρωτοπόρου, δημιουργούν ένα καλοπληρωμένο combo.

Με το ένατο φετινό γκολ του 24χρονου Αντεγιέμι, η Ντόρτμουντ άνοιξε το σκορ στο 13’ της εντός έδρας αναμέτρησης με την Άουγκσμπουργκ. Διπλασίασε τα τέρματά της στο 59’ με τον 18χρονο αμυντικό Ρετζάνι, ο οποίος σημείωσε το πρώτο επίσημο τέρμα του με την κιτρινόμαυρη φανέλα. Στο 10-2-1 η εντός έδρας συγκομιδή της ομάδας που καθοδηγεί εδώ και 13 μήνες ο Νίκο Κόβατς. Έχοντας αποκλειστεί από Τσάμπιονς Λιγκ (Αταλάντα) και Κύπελλο (Λεβερκούζεν), τα 8 ματς που έχει να δώσει για την Μπουντεσλίγκα αποτελούν τις μοναδικές υποχρεώσεις της ως το τέλος της σεζόν. Λείπει ο μέσος Τζαν (3 γκολ). Το Αμβούργο τερμάτιζε στην πρώτη τετράδα της Β’ Γερμανίας την τελευταία 6ετία, δεν κατάφερνε όμως να πάρει την άνοδο, κάτι που έκανε τελικά πέρσι. Τώρα, αν και στα μέσα της κατάταξης αυτήν την στιγμή, δεν έχει αποβάλει το άγχος του υποβιβασμού, καθώς η απόσταση από τη συμπολίτισσα Σαν Πάουλι που βρίσκεται στη θέση των πλέι άουτ είναι μόλις 6 βαθμοί. Απέναντι στην Ντόρτμουντ μετράει 5 ήττες και 1 ισοπαλία, αυτήν του α’ γύρου (1-1).

Η Ντόρτμουντ εμφανίζεται ισχυρότατη στην έδρα της, όμως το Αμβούργο είναι αξιόμαχο και βρήκε δίχτυα στους 7/8 τελευταίους αγώνες του. Άσος και G/G συνθέτουν ένα πιθανό combo.

392. ΖΥΡΙΧΗ - ΤΟΥΝ 2&G 2,75

404. ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ - ΑΜΒΟΥΡΓΟ 1&G 2,80