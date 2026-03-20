Για την 4η συνεχόμενη νίκη η Νάπολι στη Σαρδηνία, μάχη τετράδας στη Λειψία

Στην έδρα της Κάλιαρι αγωνίζεται η πρωταθλήτρια Ιταλίας Νάπολι με στόχο να συνεχίσει το θετικό της σερί και να διεκδικήσει τις πιθανότητές της για την κατάκτηση του τίτλου. Την 3η Χόφενχαϊμ φιλοξενεί η 5η Λειψία, οκτώ αγωνιστικές πριν από την ολοκλήρωση της Μπουντεσλίγκα.

Οι 6/10 τελευταίοι αγώνες ανάμεσα στην Κάλιαρι και τη Νάπολι είχαν γκολ/γκολ. Ο πιο πρόσφατος ήταν ο φετινός για το Κύπελλο (1-1), με τη Νάπολι να παίρνει την πρόκριση στα πέναλτι.

Την ήττα με 3-1 από την τελευταία εκείνη την στιγμή Πίζα υπέστη η Κάλιαρι την περασμένη εβδομάδα, παίζοντας μάλιστα με παίκτη παραπάνω σε όλο το δεύτερο ημίχρονο. Ήταν η έκτη διαδοχική αγωνιστική χωρίς νίκη για την ομάδα του Φάμπιο Πιζακάνε, η οποία έμεινε και αυτή με 10 παίκτες στο 81’, με τον αποβληθέντα Σλοβάκο αμυντικό Όμπερτ να λείπει από το αποψινό παιχνίδι. Η Νάπολι έρχεται από τρεις νίκες με 2-1, επί των Βερόνα, Τορίνο και Λέτσε, παιχνίδια στα οποία σημειώθηκε γκολ στο πρώτο δεκάλεπτο. Στο πιο πρόσφατο βρέθηκε να χάνει στο 3’ από τη Λέτσε, για να αντιδράσει με δύο τέρματα στο δεύτερο ημίχρονο. Ακολουθεί το εντός έδρας ματς με τη 2η Μίλαν. Τρέχει αήττητο σερί 11 αγώνων απέναντι στην Κάλιαρι (7 νίκες) και βρισκόμενη σε θετική τροχιά αποτελεσμάτων έχει τη δυνατότητα να επιμηκύνει το σερί της. Πιθανόν και πάλι να δεχθεί γκολ σήμερα, καθώς το γκολ/γκολ εμφανίστηκε στα 9 τελευταία παιχνίδια της.

Με τέρμα στο 56’ η Λειψία ηττήθηκε με 1-0 από την ισόβαθμή της πριν από το ματς Στουτγάρδη. Βρίσκεται εκτός θέσεων Τσάμπιονς Λιγκ για την ώρα, στο οποίο έχει αγωνιστεί σε 7/9 τελευταίες σεζόν. Εντός έδρας μετράει 8-2-3, επικρατώντας 2-1 με αυτογκόλ στο 92’ της Άουγκσμπουργκ στο πιο πρόσφατο παιχνίδι στο σπίτι της και διακόπτοντας το μη νικηφόρο σερί των τεσσάρων αγώνων εκεί. Η Χόφενχαϊμ παραχώρησε 1-1 στη Βόλφσμπουργκ, ισοφαρίζοντας στο 83’ το γκολ που δέχτηκε στο 64’ από τον Κουλιεράκη. Διεκδικεί την παρουσία της στο Τσάμπιονς Λιγκ, μια διοργάνωση στην οποία έχει παίξει άλλες δύο φορές στο παρελθόν. Στα 8 τελευταία παιχνίδια της σκόραραν και οι δύο ομάδες, ενώ γκολ/γκολ έληξαν και οι 5 τελευταίες μονομαχίες της με την αποψινή της αντίπαλο, με την οποία έχει ένα τρίποντο διαφορά και με μόλις ένα γκολ παθητικό λιγότερο. Με 7-4-2 απολογισμό, η Χόφενχαϊμ είναι η 3η καλύτερη εκτός έδρας ομάδα της Μπουντεσλίγκα.

Η δυναμική τόσο της Λειψίας όσο και της Χόφενχαϊμ προδιαθέτουν για ένα αμφίρροπο ματς, στο οποίο η καλοπληρωμένη ισοπαλία δεν θα αποτελέσει έκπληξη.

139. ΚΑΛΙΑΡΙ - ΝΑΠΟΛΙ 2&G 4,85

171. ΛΕΙΨΙΑ - ΧΟΦΕΝΧΑΪΜ Χ 4,25