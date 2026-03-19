Για το τρία στα τρία η Μίντιλαντ απέναντι στη Νότιγχαμ, μόνο νίκες εντός η Φράιμπουργκ

Έχοντας νικήσει 1-0 στο α’ ματς, η Μίντιλαντ υποδέχεται τη Νότιγχαμ στον επαναληπτικό της φάσης των «16» του Γιουρόπα Λιγκ. Το ίδιο σκορ σημειώθηκε στη μονομαχία της Γκενκ με τη Φράιμπουργκ, με τη βελγική ομάδα να καλείται να υπερασπιστεί το προβάδισμά της στη Γερμανία.

Όπως στο μεταξύ τους παιχνίδι στη League Phase (3-2), έτσι και την περασμένη εβδομάδα, η Μίντιλαντ σημείωσε γκολ στο τελευταίο δεκάλεπτο και πήρε τη νίκη επί της Νότιγχαμ.

Μετά από τη νίκη στην Αγγλία, ακολούθησε η εντός έδρας ήττα από τη Νόρντζελαντ (0-1), έχοντας στο αρχικό σχήμα τους 7/11 που ξεκίνησαν στο ευρωπαϊκό ματς. Δέχτηκε πάντως το γκολ στο ένατο λεπτό των καθυστερήσεων. Βρίσκεται στη δεύτερη θέση των πλέι οφ, πέντε βαθμούς πίσω από την Άαρχους. Δεν έχει αγωνιστεί μέσα στο νέο έτος ο 21χρονος επιθετικός Φρανκουλίνο (22 γκολ) που θα λείψει ξανά. Η Νότιγχαμ παραχώρησε λευκή ισοπαλία στη Φούλαμ, στο έκτο διαδοχικό παιχνίδι της χωρίς νίκη. Οριακά πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού, ισοβαθμεί με τη Γουέστ Χαμ που βρίσκεται στην τελευταία τριάδα. Δέχτηκε γκολ στους 10/12 πιο πρόσφατους εκτός έδρας αγώνες της, ενώ νίκησε μόνο στα 3/12 τελευταία ευρωπαϊκά παιχνίδια της μακριά από το Νότιγχαμ. Το ότι μετράει δύο ήττες φέτος από τη Μίντιλαντ καταδεικνύει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει εναντίον της.

Όπως και στο Βέλγιο, έτσι και στο εντός έδρας ματς με την Ουνιόν Βερολίνου που ακολούθησε, η Φράιμπουργκ ηττήθηκε με 1-0. Το γκολ σημειώθηκε στο 92’ και άφησε την ομάδα του Γιούλιαν Σούστερ 11 βαθμούς πίσω από τη Λεβερκούζεν που βρίσκεται στην 6η και τελευταία θέση που βγάζει στην Ευρώπη. Ήταν, πάντως, μόλις η 2η ήττα της σε 13 εντός έδρας ματς στην Μπουντεσλίγκα, στην οποία μετέχει για 10η διαδοχική σεζόν. Για έκτο σερί παιχνίδι θα λείψει ο αμυντικός Ρόζενφελντερ. Δύο ήττες με 1-0 για την Φράιμπουργκ, δύο νίκες με το ίδιο σκορ για την Γκενκ, η οποία με το γκολ του Ουαχντί στο 20’ επικράτησε και της Σεντ Τρούιντεν και ανέβηκε στην 7η θέση του βελγικού πρωταθλήματος. Ο Μαροκινός αμυντικός (10 γκολ), ο οποίος είχε σκοράρει και στο α’ ματς με τη Φράιμπουργκ, θα λείψει από το αποψινό παιχνίδι λόγω καρτών. Αποκλείστηκε στις 3 τελευταίες διπλές αναμετρήσεις της με ομάδα από τη Γερμανία.

Η Φράιμπουργκ έχει μόνο νίκες φέτος εντός έδρας στην Ευρώπη, επί των Βασιλείας, Ουτρέχτης, Σάλτσμπουργκ και Μακάμπι Τελ Αβίβ. Η Γκενκ σκόραρε στα 16/17 πιο πρόσφατα παιχνίδια της. Ο άσος σε συνδυασμό με το γκολ/γκολ δημιουργούν ένα αξιόλογο combo.

965. ΜΙΝΤΙΛΑΝΤ - ΝΟΤΙΓΧΑΜ 1 DNB 2,17

967. ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ - ΓΚΕΝΚ 1&G 3,25

