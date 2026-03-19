Αήττητη με Γάλλους φέτος η Θέλτα, σε πολωνικό έδαφος η ρεβάνς για τη Σαχτάρ

Επαναληπτικός για τους «16» του Γιουρόπα Λιγκ με τις Λυών και Θέλτα να έχουν έρθει ισόπαλες 1-1 την περασμένη εβδομάδα. Για τον ίδιο γύρο στο Κόνφερενς Λιγκ, η Σαχτάρ Ντονέτσκ, με το υπέρ της 3-1 του πρώτου αγώνα φιλοξενεί τη Λεχ Πόζναν σε πολωνικό έδαφος, στην Κρακοβία.

Η Λυών έχασε μόνο στους 3/32 τελευταίους εντός έδρας ευρωπαϊκούς αγώνες της.

Τέταρτη σερί ισοπαλία για τη Λυών την Κυριακή, 0-0 εκτός έδρας με τη Χάβρη. Ο Πάουλο Φονσέκα χρησιμοποίησε τους 6 από τους 11 που ξεκίνησε στην Ισπανία. Τέσσερις αγωνιστικές χωρίς νίκη, με αποτέλεσμα να την προσπεράσει η Μαρσέιγ και η ίδια να βρίσκεται πλέον στην 4η θέση. Έχει την 3η καλύτερη άμυνα στην κατηγορία και καλές επιδόσεις στα εντός έδρας παιχνίδια της (9-1-2). Η Θέλτα προηγήθηκε εκτός έδρας της Μπέτις μόλις στο 4’, αλλά στο αντίστοιχο λεπτό του β’ ημιχρόνου δέχτηκε την ισοφάριση (1-1). Διατηρήθηκε στην 6η θέση, ενώ επιδεικνύει με τη σειρά της την 5η καλύτερη επίδοση στην άμυνα, έχοντας μόλις 3 ήττες σε 14 εκτός έδρας παιχνίδια στη La Liga. Βρήκε δίχτυα στους 12 τελευταίους εκτός έδρας αγώνες της στην Ευρώπη. Είναι αήττητη στις τρεις φετινές συναντήσεις της με γαλλική ομάδα (2 νίκες), με όλες να συνοδεύονται από γκολ/γκολ και να βρίσκονται εντός ορίων του «2-3 γκολ». Τιμωρημένοι ο αμυντικός Μινγκουέθα (1 γκολ) και ο φορ Ιγκλέσιας (15 γκολ). Απών και ο επιθετικός Χούτγκλα (5 γκολ). Πιθανή η ισοπαλία στο αμφίρροπο αυτό ζευγάρι.

Με 7 Βραζιλιάνους και 4 Ουκρανούς στο αρχικό της σχήμα, η Σαχτάρ Ντονέτσκ επικράτησε με 3-1 στο α’ ματς των Πολωνών. Ακολούθησε το εντός έδρας 1-0 επί της Μέταλιστ, που ήρθε με πέναλτι στο 65’ και διατήρησε την ομάδα του Αρντά Τουράν στην κορυφή του πρωταθλήματος με ένα τρίποντο διαφορά από τη δεύτερη Τσερκάσι και με 10 αγωνιστικές να απομένουν. Τιμωρημένος είναι ο Μπόνταρ (3 γκολ), ενώ εκτός συνεχίζει ο συμπαίκτης του στην άμυνα Ματβιένκο. Με γκολ του τρίτου καλύτερου ξένου σκόρερ στην ιστορία του πολωνικού πρωταθλήματος, Σουηδού Ίσακ, η Λεχ Πόζναν επικράτησε 1-0 εκτός έδρας της πρωτοπόρου Ζαγκλέμπιε και την έφτασε στην κορυφή της κατάταξης, εκεί όπου βρίσκεται και η Γιαγκελόνια. Τριπλή ισοβαθμία λοιπόν, όπως στη δική μας Σούπερ Λιγκ, με 9 αγωνιστικές να απομένουν. Σκόραρε στους 9/10 τελευταίους αγώνες της.

Σε πολωνικό έδαφος δίνεται η ρεβάνς στο συγκεκριμένο ζευγάρι, με τη Σαχτάρ να ελέγχει την πρόκριση μετά από το 3-1 του α’ ματς. Η ισοπαλία είναι αρκετά πιθανή.

964. ΛΥΩΝ - ΘΕΛΤΑ Χ 3,35

981. ΣΑΧΤΑΡ ΝΤΟΝΕΤΣΚ - ΛΕΧ ΠΟΖΝΑΝ Χ 3,50

