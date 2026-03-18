Σκοράρει εντός η Μπαρτσελόνα, αήττητη έξι χρόνια η Τότεναμ στο Λονδίνο

Ρεβάνς του 1-1 για Μπαρτσελόνα και Νιούκαστλ στο «Καμπ Νου», με τους πρωτοπόρους της LaLiga να είναι το φαβορί για τη νίκη – πρόκριση στους «8» του Τσάμπιονς Λιγκ. Η Τότεναμ υποδέχεται την Ατλέτικο Μαδρίτης και το 5-2 του πρώτου αγώνα σε βάρος της.

Δύο στα δύο εντός έδρας για την Μπαρτσελόνα απέναντι στη Νιούκαστλ, 1-0 το 1997, 3-1 το 2002. Και στις δύο περιπτώσεις επικράτησε από το πρώτο ημίχρονο.

Έναν μήνα αήττητη συμπλήρωσε η Μπαρτσελόνα, με 5 νίκες και 1 ισοπαλία. Την Κυριακή νίκησε 5-2 εντός έδρας τη Σεβίλλη και πήρε ρεβάνς για το 4-1 του α’ γύρου. Βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας στο +4 από τη 2η Ρεάλ Μαδρίτης. Σκόραρε και στα 19 φετινά εντός έδρας παιχνίδια της, στα 14 από αυτά από 3 γκολ και πάνω. Μετά από το 1-1 με την αποψινή της αντίπαλο, στο οποίο ισοφαρίστηκε στο 96’ με πέναλτι, η Νιούκαστλ πήρε τη νίκη με 1-0 στο Λονδίνο επί της Τσέλσι. Μόλις 32% κατοχή μπάλας και μόνο ένα κόρνερ (8 η αντίπαλος), ίδιο σκηνικό αναμένεται και απόψε, αλλά ζητούμενο θα είναι το θετικό αποτέλεσμα που θα την οδηγήσει ενδεχομένως στα προημιτελικά. Βρίσκει δίχτυα εδώ και 14 αγώνες, ενώ σκόραρε στις 4/6 μονομαχίες της με την Μπαρτσελόνα. Πιθανό το 1&G.

Με τέρμα στο 90’ η Τότεναμ έφυγε με το 1-1 από το «Άνφιλντ», διατηρώντας τη διαφορά του ενός βαθμού από τη ζώνη του υποβιβασμού. Οι 7 τελευταίες ομάδες της κατάταξης έμειναν στο «Χ», επομένως η βαθμολογική της κατάσταση παρέμεινε αμετάβλητη. Ήταν το έκτο διαδοχικό της γκολ/γκολ. Εντός έδρας στην Ευρώπη δεν έχει ηττηθεί από τον Φεβρουάριο του 2020, μετρώντας έκτοτε 20 νίκες και 4 ισοπαλίες. Μόνο επιτυχίες είχε άλλωστε φέτος στο γήπεδό της στο Τσάμπιονς Λιγκ, με Βιγιαρεάλ, Κοπεγχάγη, Σλάβια Πράγας και Ντόρτμουντ, όλες χωρίς να δεχτεί γκολ. Ο σκόρερ στο Λίβερπουλ, Ριτσάρλισον (10 γκολ), είναι τιμωρημένος. Εκτός και ο μέσος Ζοάο Παλίνια (5 γκολ). Μετά από το 3-2 επί της Σοσιεδάδ και το 5-2 επί της Τότεναμ, η Ατλέτικο Μαδρίτης πέτυχε και τρίτη διαδοχική εντός έδρας νίκη, 1-0 τη Χετάφε με γκολ στο 8’. Τέταρτη σερί επιτυχία στο πρωτάθλημα, όπου κατέχει την 3η θέση, εννέα βαθμούς πίσω από τη 2η Ρεάλ, την οποία αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Κυριακή. Δεύτερο σερί ματς θα λείψει ο τερματοφύλακας Όμπλακ. Απών και ο μέσος Μπάριος (1 γκολ).

Το σκορ του α’ ματς φανερώνει την υψηλή δυναμική της Ατλέτικο Μαδρίτης, όμως η απρόβλεπτη φέτος Τότεναμ έχει να χάσει εντός έδρας ευρωπαϊκό αγώνα εδώ και έξι χρόνια. Μοιρασμένες οι αποδόσεις, δεν θα εκπλήξει το «Χ».

910. ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ - ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ 1&G 2,45

932. ΤΟΤΕΝΑΜ - ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ Χ 3,76