'Ολες οι λεπτομέρειες για τη νέα κίνηση του Παναθηναϊκού με την πρόωρη επέκταση του Κάτρη.

Τι ισχύει με το νέο συμβόλαιο του Κάτρη και τι με την ρήτρα!