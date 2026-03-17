Με πλεονέκτημα τριών τερμάτων Μπόντο Γκλιμτ και Ρεάλ Μαδρίτης

Επαναληπτικοί για τους «16» του Τσάμπιονς Λιγκ, με τους τέσσερις αγώνες να διεξάγονται απόψε. Στους δύο από αυτούς, τόσο η Σπόρτινγκ όσο και η Μάντσεστερ Σίτι καλούνται να ανατρέψουν το εις βάρος τους 3-0 από τα πρώτα ματς, με αντιπάλους τις Μπόντο Γκλιμτ και Ρεάλ Μαδρίτης, αντίστοιχα.

Οι 24 τελευταίοι εντός έδρας ευρωπαϊκοί αγώνες της Σπόρτινγκ είχαν από δύο γκολ και πάνω. Τα «λιοντάρια» δέχτηκαν γκολ στους 11/13 πιο πρόσφατους από αυτούς.

Δεν είχε αγώνα το Σαββατοκύριακο για το πρωτάθλημα η Σπόρτινγκ, εκεί όπου είδε την Πόρτο να ξεφεύγει επτά βαθμούς και την Μπενφίκα να τη φτάνει στη 2η θέση. Η ήττα από τη δευτεραθλήτρια Νορβηγίας την περασμένη εβδομάδα ήταν η πρώτη της έπειτα από 12 ματς (9 νίκες) και φιλοδοξεί τώρα να συνεχίσει το φετινό νικηφόρο εντός έδρας σερί της στη διοργάνωση, που τη θέλει να έχει επιβληθεί των Καϊράτ (4-1), Μαρσέιγ (2-1), Κλαμπ Μπριζ (3-0) και Παρί Σεν Ζερμέν (2-1). Ούτε η Μπόντο Γκλιμτ έπαιξε το Σαββατοκύριακο, καθώς το ματς της πρεμιέρας με τη Σάρσπμποργκ πήρε αναβολή για να προετοιμαστεί καταλληλότερα για τον επαναληπτικό στην Πορτογαλία. Σκόραρε και δέχτηκε γκολ στους 13 τελευταίους εκτός έδρας ευρωπαϊκούς αγώνες της (στον έναν στην παράταση), ενώ νίκησε στους δύο πιο πρόσφατους από αυτούς, με 2-1 τις Ατλέτικο Μαδρίτης και Ίντερ. Όχι τυχαίες νίκες, όπως και καθόλου τυχαίο το 3-0 του α’ ματς. Η διπλή ευκαιρία υπέρ της δυνατής στο σπίτι της Σπόρτινγκ σε συνδυασμό με το Over 3,5 συνθέτουν ένα πολύ πιθανό combo.

Η Μάντσεστερ Σίτι έμεινε στο 1-1 στο Λονδίνο με αντίπαλο τη Γουέστ Χαμ, σε ένα ματς που είχε 72% κατοχή μπάλας, 24 σουτ έναντι ενός των αντιπάλων, ενώ τα κόρνερ ήταν 15-1 υπέρ της. Ακολουθεί την Κυριακή ο τελικός του Λιγκ Καπ στο «Γουέμπλεϊ» με αντίπαλο την Άρσεναλ, την οποία κυνηγάει στην Πρέμιερ, αλλά, βρίσκεται πλέον στο -7. Στα 7/8 τελευταία εντός έδρας ευρωπαϊκά παιχνίδια της σημείωσε από δύο γκολ και πάνω. Στο άλλο έχασε με 2-0 από τη Λεβερκούζεν. Η Ρεάλ Μαδρίτης νίκησε με 4-1 εντός έδρας την 18η Έλτσε και διατηρήθηκε στο -4 από την κορυφή και την Μπαρτσελόνα. Την Κυριακή παίζει πάλι εντός, με την 3η Ατλέτικο Μαδρίτης. Επιστρέφει ο επιθετικός Εμπαπέ (40 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις) που έλειπε στα 5 τελευταία, ενώ διαθέσιμος μετά από ενάμιση μήνα είναι και ο μέσος Μπέλιγχαμ (6 γκολ).

Η Ρεάλ Μαδρίτης απέφυγε την ήττα στις 4/7 παρουσίες της στο «Ετιχάντ», ενώ έχει ξανά στην αποστολή της τον Εμπαπέ. Σε αξιόλογη απόδοση η διπλή ευκαιρία υπέρ της.

805. ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ - ΜΠΟΝΤΟ ΓΚΛΙΜΤ 1&G 2,37

873. ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ - ΡΕΑΛ Μ. Χ2 2,80