Σκοράρει στο «Φράτον Παρκ» η Ντέρμπι, παράδοση με γκολ στη Μαδρίτη

Για την παραμονή στην Τσάμπιονσιπ μάχεται η 20ή Πόρτσμουθ και 9 αγωνιστικές πριν από το φινάλε παίζει με την Ντέρμπι, η οποία απέχει 2 νίκες από τα πλέι οφ. Η 15η Βαγιεκάνο υποδέχεται τη 19η Λεβάντε για τη La Liga που μάζεψε 4 βαθμούς στα 2 τελευταία.

Η Ντέρμπι βρήκε δίχτυα στις 11/12 τελευταίες παρουσίες της στο Πόρτσμουθ. Στα 7 τελευταία, ανεξαρτήτως έδρας και κατηγορίας, είχαμε 6 ισοπαλίες και μια νίκη της Ντέρμπι.

Τέταρτη σερί αγωνιστική μακριά από τις νίκες για την Πόρτσμουθ, έχασε με 1-2 από τη Σουόνσι, δεχόμενη τα γκολ στο πρώτο ημίχρονο και μειώνοντας στο 64’. Ήταν το όγδοο σερί ματς που δέχεται γκολ, ενώ η εστία της παραβιάστηκε στους 10/11 πιο πρόσφατους εντός έδρας αγώνες της. Στο «Φράτον Παρκ» έχει απολογισμό 6-4-8. Μετά από τις δύο εντός έδρας νίκες επί των Μπλάκμπερν (3-1) και Σέφιλντ Γουένσντεϊ (2-1), η Ντέρμπι έχασε με 1-0 στο Λονδίνο από τη Μίλγουολ. Βρίσκεται στο μείον 6 από την τελευταία θέση των πλέι οφ, στα οποία φιλοδοξεί να μπει για να διεκδικήσει την επάνοδό της στην Πρέμιερ Λιγκ μετά από 18 χρόνια. Είναι η 5η καλύτερη ομάδα εκτός έδρας, με 8-3-7, έχασε όμως στα 3 πιο πρόσφατα μακριά από την πόλη της. Εξακολουθούν να απουσιάζουν ο μέσος Τόμπσον (1 γκολ) και ο επιθετικός Σάλβεσεν (3 γκολ). Η Ντέρμπι έχει πιο εύκολο το γκολ -έχει σημειώσει 18 περισσότερα-, όμως οι τρεις διαδοχικές ισοπαλίες στο γήπεδο της αντιπάλου της και το μη νικηφόρο σερί της εκτός έδρας, καθιστούν απαραίτητη την κάλυψη. Τα 5/6 τελευταία μεταξύ τους έληξαν με γκολ/γκολ.

Η Βαγιεκάνο επιβλήθηκε με 3-1 εκτός έδρας της Σάμσουνσπορ για τους «16» του Κόνφερενς Λιγκ και θα πάει στον επαναληπτικό με ένα ισχυρό πλεονέκτημα για την πρόκριση στα προημιτελικά. Στο πρωτάθλημα παραμένει πέντε αγωνιστικές αήττητη, μετά από εκείνο το 2-1 από τη συμπολίτισσα Ρεάλ Μαδρίτης με γκολ στο 90’+10 από πέναλτι του Εμπαπέ. Με τα 10 γκολ που έχει δεχτεί εντός έδρας έχει τη δεύτερη καλύτερη άμυνα του πρωταθλήματος. Νίκησε, ωστόσο, μόνο στα 4 από τα 13 φετινά εντός. Η Λεβάντε παραχώρησε 1-1 στη Χιρόνα, δεχόμενη την ισοφάριση στο 94’. Διαθέτει τη δεύτερη χειρότερη άμυνα στη La Liga, με 45 γκολ σε 28 ματς. Στο 3-2-8 η εκτός έδρας συγκομιδή της. Τιμωρημένοι ο αμυντικός Ντέλα (2 γκολ) και ο μέσος Ολασαγκάστι (1 γκολ).

Η φαβορί Βαγιεκάνο βρίσκεται εν μέσω ευρωπαϊκών αγώνων, αλλά, θέλει τη νίκη. Τα 8/10 τελευταία με τη Λεβάντε είχαν γκολ/γκολ και η φιλοξενούμενη που καίγεται για βαθμούς είναι πιθανό να βρει δίχτυα απόψε.

708. ΠΟΡΤΣΜΟΥΘ - ΝΤΕΡΜΠΙ Χ2&G 2,70

710. ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ - ΛΕΒΑΝΤΕ 1&G 3,60