Συνεχόμενα ματς με γκολ για τη Σοσιεδάδ, αήττητη εντός η πρωτοπόρος Πόρτο

Στον τελικό του Κυπέλλου Ισπανίας βρίσκεται η Σοσιεδάδ, η οποία για την 28η αγωνιστική της La Liga θα υποδεχθεί την γειτονική της Οσασούνα. Την 7η Μορεϊρένσε φιλοξενεί η πρωτοπόρος του πορτογαλικού πρωταθλήματος, Πόρτο.

Η Οσασούνα ήταν η μία από τις ομάδες που απέκλεισε φέτος στο Κύπελλο η Σοσιεδάδ. Χρειάστηκε να πάνε στα πέναλτι, ενώ η κανονική διάρκεια είχε λήξει 2-2, με τη νικήτρια να ισοφαρίζει στο 92’. Στο 105’ έχασε και πέναλτι.

Μετά από την πρόκριση στον τελικό του Copa del Rey, η Σοσιεδάδ έχασε με 3-2 στην ισπανική πρωτεύουσα από την Ατλέτικο, η οποία είναι και η ομάδα που θα αντιμετωπίσει η Σοσιεδάδ στον τελικό Κυπέλλου σε έναν μήνα. Εντός έδρας είναι αήττητη εδώ και 5 αγώνες πρωταθλήματος (3 νίκες), έχοντας φέρει σε όλους γκολ/γκολ. Συνολικά μετράει εννέα συνεχόμενα γκολ/γκολ στο Ανοέτα. Η Οσασούνα παραχώρησε 2-2 στη Μαγιόρκα, η οποία προηγήθηκε 2-0 στο 61’. Η μείωση ήρθε στο 89’ και το δεύτερο γκολ για την Οσασούνα στο 94’. Μετράει μόλις 2 νίκες σε 14 εκτός έδρας αγώνες, έχοντας πετύχει 8 γκολ στα ματς αυτά. Με γκολ/γκολ συνοδεύτηκαν τα 6/8 τελευταία παιχνίδια της στα οποία έχει χάσει μόνο το ένα (4-3-1). Τιμωρημένοι είναι οι επιθετικοί Ραούλ Γκαρθία (5 γκολ) και Ρούμπεν Γκαρθία (2 γκολ). Φαβορί η Σοσιεδάδ, αλλά δεν είναι εύκολο το παιχνίδι. Η μαχητική Οσασούνα είναι πολύ πιθανό να σκοράρει, οπότε, η Σοσιεδάδ θα πρέπει να πετύχει τουλάχιστον ένα τέρμα περισσότερο για να την νικήσει.

Στο Ντραγκάο η Πόρτο μετράει 16 συνεχόμενες νίκες, σε όλες τις διοργανώσεις, με αντίπαλο την Μορεϊρένσε. Με γκολ στο 21’ και το 27’ και παρόλο που δέχτηκε τη μείωση στο 40’, η Πόρτο έφυγε νικήτρια από την Στουτγάρδη την Πέμπτη για τους «16» του Γιουρόπα Λιγκ. Ο επαναληπτικός έπεται, με την Πόρτο να έχει οραματιστεί το τρεμπλ, αν καταφέρει να ανατρέψει και το εις βάρος της 1-0 στα ημιτελικά του Κυπέλλου από την Σπόρτινγκ. Στον τελικό θα έχει αντίπαλο είτε την Τορένσε (Β’) είτε τη Φάφε (Γ’). Τιμωρημένος είναι ο 22χρονος αμυντικός Αλμπέρτο Κόστα. Η Μορεϊρένσε προηγήθηκε στις καθυστερήσεις του α’ μέρους στο εντός έδρας με τη Νασιονάλ, όμως η τελευταία ισοφάρισε στο 67’. Ήταν μόλις η πέμπτη ισοπαλία της σε 25 αγώνες, έχοντας και από 10 νίκες - ήττες. Είναι υπολογίσιμη εκτός έδρας, με 4-3-6, ενώ έχει σκοράρει σε 4/5 πιο πρόσφατα από αυτά. Λείπει ο αμυντικός Ντινίς Πίντο (1 γκολ).

Η Πόρτο δέχτηκε γκολ στα 4 τελευταία παιχνίδια της και η Μορεϊρένσε έχει φέρει 3 γκολ/γκολ στα 4 τελευταία. Το combo του φαβορί άσου με το εκατέρωθεν σκοράρισμα να οδηγεί σε μεγάλες αποδόσεις.

657. ΣΟΣΙΕΔΑΔ - ΟΣΑΣΟΥΝΑ 1&G 3,85

665. ΠΟΡΤΟ - ΜΟΡΕΪΡΕΝΣΕ 1&G 3,65

