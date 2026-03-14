Σερί τα γκολ για την Κλαμπ Μπριζ, ξανά χωρίς Εμπαπέ η Ρεάλ Μαδρίτης

Τη φορμαρισμένη Βέστερλο αντιμετωπίζει η Κλαμπ Μπριζ για την προτελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας του βελγικού πρωταθλήματος. Στην Ισπανία, η 2η Ρεάλ Μαδρίτης υποδέχεται την Έλτσε που βρίσκεται οριακά πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού.

Τέσσερις νίκες και μία ισοπαλία για την Κλαμπ Μπριζ στις 5 τελευταίες μονομαχίες με τη Βέστερλο. Το «Χ» ήταν στο πιο πρόσφατο παιχνίδι τους, για τον α’ γύρο, με τη Βέστερλο να προηγείται 2-0, την Κλαμπ Μπριζ να το γυρνάει σε 3-2, έπειτα να γίνεται 3-4, στο 92’ 5-4 και στο 98’ 5-5.

Τέσσερα σερί ματς χωρίς ήττα συμπλήρωσε η Βέστερλο μετά και το εκτός έδρας 1-0 επί της Λέουβεν με γκολ που σημείωσε στο 4’. Ο 21χρονος αμυντικός Πιεντοφόρ ήταν ο μοναδικός Βέλγος στην ενδεκάδα της. Δέκα νίκες, ισάριθμες ήττες και 8 ισοπαλίες ο απολογισμός της, έχοντας ακόμη ελπίδες εισόδου στα πλέι οφ τίτλου, αλλά θα πρέπει να κάνει το 2 στα 2. Δεύτερη αγωνιστική τιμωρίας για τον αμυντικό Ενσιάλα, ξανά εκτός ο φορ Μπουζούπι. Η Κλαμπ Μπριζ βρέθηκε να χάνει δύο φορές εντός έδρας από την Άντερλεχτ, αλλά ισοφάρισε και τις δύο, με τελευταία στο 85’. Στους τρεις βαθμούς η διαφορά της από την πρωτοπόρο και κάτοχο του τίτλου Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ. Έχει την παραγωγικότερη επίθεση του πρωταθλήματος, με 55 γκολ σε 28 ματς, ενώ έχει δεχτεί και 34, μόλις 4 λιγότερα από την αποψινή της αντίπαλο. Δεν έχει ήττα στο Βέστερλο από το 1999, μετρώντας 15 νίκες και 4 ισοπαλίες. Το φαβορί διπλό σε συνδυασμό με το G/G, το οποίο εμφανίστηκε στα 6 πιο πρόσφατα παιχνίδια της Κλαμπ Μπριζ, βγάζουν ικανοποιητική απόδοση.

Αν και αγωνίστηκε χωρίς τον Εμπαπέ, η Ρεάλ Μαδρίτης νίκησε με 3-0 την Μάντσεστερ Σίτι στον πρώτο τους αγώνα για τους «16» του Τσάμπιονς Λιγκ. Ο επαναληπτικός ακολουθεί την Τρίτη και ο Γάλλος με τα 38 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις θα επιδιώξει να δώσει το παρών, μένει όμως εκτός από το σημερινό ματς. Λείπουν επίσης οι μέσοι Μπέλιγχαμ (6 γκολ) και Ροντρίγκο (3 γκολ). Η Έλτσε δεν έχει νίκη εδώ και 11 αγώνες. Την περασμένη εβδομάδα έχασε 2-1 από τη Βιγιαρεάλ, βρίσκοντας ωστόσο δίχτυα για 15ο ματς στα 16 τελευταία. Είναι η χειρότερη εκτός έδρας ομάδα της La Liga, καθότι είναι και η μοναδική χωρίς νίκη μακριά από το γήπεδό της.

Η Ρεάλ Μαδρίτης είναι το φαβορί ακόμα και χωρίς Εμπαπέ, ακόμα και με τον επαναληπτικό στο «Ετιχάντ» να ακολουθεί. Η Έλτσε πήρε το «Χ» στον α’ γύρο (2-2), στο 5ο G/G στα 7 τελευταία με αντίπαλο τη Ρεάλ.

454. ΒΕΣΤΕΡΛΟ - ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ 2&G 2,65

460. ΡΕΑΛ Μ. - ΕΛΤΣΕ 1&G 2,45