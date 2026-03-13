Τα λιγότερα γκολ έχει σημειώσει η Οσέρ, 17 νίκες σε 27 ματς η Βιγιαρεάλ

Η 3η Μαρσέιγ υποδέχεται την τρίτη από το τέλος Οσέρ στην πρώτη από τις έντεκα αγωνιστικές που απομένουν για την ολοκλήρωση της Ligue 1. Στο ισπανικό πρωτάθλημα, η Αλαβές των 7 νικών αντιμετωπίζει τη Βιγιαρεάλ που μετράει 10 επιτυχίες περισσότερες.

Μόλις 2 ήττες για τη Μαρσέιγ στους 12 τελευταίους αγώνες της με την Οσέρ, η μια από αυτές, πέρσι στη Μασσαλία με 3-1.

Τρεις μέρες μετά από τον εντός έδρας αποκλεισμό της στα πέναλτι από την Τουλούζ στο Κύπελλο Γαλλίας, η Μαρσέιγ ταξίδεψε στην έδρα της ίδιας αντιπάλου για το πρωτάθλημα. Εκεί, με γκολ του Γκρίνγουντ στο 18’ πήρε τη ρεβάνς και έφυγε με το τρίποντο που την ανέβασε ξανά στην πρώτη τριάδα. Θα λείψουν ο αμυντικός Αγκουέρ (1 γκολ) και ο μέσος Ναντίρ (1 γκολ). Δύο σερί ισοπαλίες για την Οσέρ, απέναντι στις ανώτερες φέτος Λοριάν (2-2) και Στρασβούργο (0-0). Τα 19 γκολ που έχει σημειώσει επίθεση του πρωταθλήματος. Έχει πετύχει συνολικά 4 νίκες, με μόλις 2 στους 21 τελευταίους αγώνες της, αμφότερες με 3-1 επί της ουραγού Λανς. Στο 1-4-7 η εκτός έδρας συγκομιδή της, παραμένοντας αήττητη στα τρία πιο πρόσφατα παιχνίδια της μακριά από την πόλη της. Απουσιάζουν ο μέσος Ελ Αζουζί (1 γκολ) και ο επιθετικός Κουλιμπαλί. Η Μαρσέιγ είναι το φαβορί για τη νίκη, με την Οσέρ να μην αναμένεται να συμβάλει ιδιαίτερα στο σκορ.

Έκτο σερί ματς χωρίς νίκη για την Αλαβές, ηττήθηκε με 3-2 στη Βαλένθια από τον ομώνυμο σύλλογο, αν και προηγήθηκε 1-0 στο ημίχρονο και 2-1 στο 71’. Η ισοφάριση ήρθε στο 90’ και το τελικό χτύπημα στο 99’ με πέναλτι. Μόλις δύο βαθμούς πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού, εμφανίζοντας την τρίτη λιγότερο παραγωγική επίθεση του πρωταθλήματος. Τιμωρημένοι είναι ο βασικότατος αμυντικός Γιον Πατσέκο και ο συνήθως αναπληρωματικός μέσος Γκεβάρα. Η Βιγιαρεάλ άφησε πίσω την ήττα με 4-1 από την Μπαρτσελόνα, επικρατώντας 2-1 της 17ης Έλτσε. Στο 41’ είχε κάνει το 2-0, για να δεχτεί τη μείωση στο τελευταίο δεκάλεπτο. Εμφανίζει την 3η παραγωγικότερη επίθεση μετά από τις Μπαρτσελόνα και Ρεάλ, έχοντας και τις περισσότερες νίκες μετά από αυτές τις δύο, 17 σε 27 ματς. Για δεύτερο σερί παιχνίδι θα λείψει ο φορ Πέρεθ (4 γκολ). Μετράει 12 γκολ/γκολ στα 14 τελευταία ματς με την Αλαβές, από την οποία έχασε στις 4/6 παρουσίες της στο αντίπαλο γήπεδο.

Η Βιγιαρεάλ δεν έχει νικήσει στα 4 τελευταία στην έδρα της Αλαβές (3-1-0), φέτος όμως είναι εμφανώς ανώτερη και μπορεί να τα καταφέρει. Πιθανό και το «παραδοσιακό» γκολ/γκολ στο ματς.

192. ΜΑΡΣΕΪΓ - ΟΣΕΡ 1&U 3,5 2,25

207. ΑΛΑΒΕΣ - ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ 2&G 4,35

