Επτά σερί clean sheet για την Σαχτάρ, ξανά στο «Σίτι Γκράουντ» η Μίντιλαντ

Λεχ Πόζναν και Σαχτάρ Ντονέτσκ μονομαχούν στον πρώτο τους αγώνα για τη φάση των «16» του Κόνφερενς Λιγκ, με τους Ουκρανούς να έχουν επιστρέψει στα επίσημα παιχνίδια τους. Στο Γιουρόπα Λιγκ, η χωρίς νίκη σε 4 ματς Νότιγχαμ φιλοξενεί την επικίνδυνη Μίντιλαντ.

Οι 8/10 τελευταίοι ευρωπαϊκοί εντός έδρας αγώνες της Λεχ Πόζναν είχαν γκολ/γκολ. Επίσης, σε 3 φιλικά που υποδέχθηκε την Σαχτάρ γνώρισε ισάριθμες ήττες.

Η Λεχ Πόζναν προηγήθηκε το Σάββατο με 1-0 εκτός έδρας της προτελευταίας Βίτζεβ Λοτζ, δέχτηκε όμως δύο γκολ και έφυγε χωρίς βαθμούς. Βρίσκεται στην 3η θέση του πολωνικού πρωταθλήματος, 3 βαθμούς πίσω από τη Ζαγκλέμπιε. Τρεις μέρες νωρίτερα γνώρισε την ήττα με 0-1 από την Γκόρνικ Ζάρμπζε, χάνοντας και πέναλτι στο 78’, και αποκλείστηκε στα προημιτελικά του Κυπέλλου. Η Σαχτάρ Ντονέτσκ προπορεύεται στην Ουκρανία μετά από 19 αγωνιστικές, με απολογισμό 13-5-1. Την Παρασκευή επικράτησε 1-0 εκτός έδρας της προτελευταίας Ολεκσαντρίγια και έκανε το 3 στα 3 στα επίσημα παιχνίδια της μέσα στο 2026, φτάνοντας παράλληλα τα 7 επίσημα ματς που δεν δέχεται γκολ. Έχει σημειώσει 47 τέρματα, έχοντας την πιο παραγωγική επίθεση της λίγκας, που μεταφράζεται σε 2,4 γκολ μέσο όρο ανά ματς. Ηττήθηκε μόνο στο 1/14 τελευταία ευρωπαϊκά παιχνίδια της, εντός έδρας από την Λέγκια Βαρσοβίας στη φετινή League Phase. Πιο δυνατοί οι Ουκρανοί και δεν αποκλείεται η νίκη τους στο «Πόζναν Στέντιουμ».

Το 3-0 στην Τουρκία επί της Φενέρμπαχτσε είναι η μοναδική νίκη της Νότιγχαμ στους 8 τελευταίους αγώνες της. Είναι κι αυτή που της έδωσε την πρόκριση στους «16», καθώς στον επαναληπτικό έχασε με 1-2. Στο πιο πρόσφατο παιχνίδι της, πριν από 8 μέρες για το πρωτάθλημα, έφυγε με το 2-2 από το «Ετιχάντ» της Μάντσεστερ Σίτι, ισοφαρίζοντας δύο φορές. Δεν νίκησε στα 4 τελευταία εντός (δύο ισοπαλίες). Ηττήθηκε, δε, με 2-3 από την αποψινή της αντίπαλο τον Οκτώβριο για τη League Phase. Την πρόκριση στον τελικό του Κυπέλλου Δανίας πήρε η Μίντιλαντ την Κυριακή, παραχωρώντας 1-1 στην Άαρχους. Στο α’ ματς είχε νικήσει 1-0. Στον τελικό του Μαΐου θα αντιμετωπίσει την Κοπεγχάγη. Στο πρωτάθλημα είναι αήττητη το τρέχον έτος, με 3 νίκες και 1 ισοπαλία. Βρίσκεται στη 2η θέση, τέσσερις βαθμούς πίσω από την πρωτοπόρο Άαρχους, έχοντας την πιο παραγωγική επίθεση της κατηγορίας, με 58 γκολ σε 22 ματς (2,6 γκολ μέσο όρο ανά παιχνίδι). Τιμωρημένος είναι ο Χιλιανός επιθετικός Οσόριο (6 γκολ).

Η Μίντιλαντ έχει καλές πρόσφατες αναμνήσεις από την επίσκεψή της στο «Σίτι Γκράουντ», την ώρα που η 17η στην Πρέμιερ Λιγκ Νότιγχαμ παρουσιάζεται μαχητική στην Ευρώπη. Πιθανό το γκολ/γκολ και η έκπληξη.

928. ΛΕΧ ΠΟΖΝΑΝ - ΣΑΧΤΑΡ ΝΤΟΝΕΤΣΚ 2 2,72

939. ΝΟΤΙΓΧΑΜ - ΜΙΝΤΙΛΑΝΤ Χ2&G 3,50

