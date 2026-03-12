Ικανή στα εκτός έδρας ματς η Άστον Βίλα, πολλές ισοπαλίες για τη Σαμσουνσπόρ

Πρώτοι αγώνες για τη φάση των «16» σε Γιουρόπα Λιγκ και Κόνφερενς Λιγκ. Στην πρώτη διοργάνωση, η Λιλ φιλοξενεί την Άστον Βίλα και στη δεύτερη η Σαμσουνσπόρ τη Βαγιεκάνο. Κοινό των δύο αναμετρήσεων το ότι οι φιλοξενούμενοι είναι φαβορί για τη νίκη.

Λιλ και Άστον Βίλα έχουν συναντηθεί τέσσερις φορές και όλες είχαν «2-3 γκολ». Η Λιλ πήρε δύο φορές τη νίκη, οι «χωριάτες» μία, ενώ ένα ματς έληξε ισόπαλο.

Τέσσερα σερί ματς αήττητη παραμένει η Λιλ μετά και από το κυριακάτικο εντός έδρας 1-1 με τη Λοριάν. Προηγήθηκε στο 65’, δέχτηκε την ισοφάριση στο 93’. Κατέχει την 6η θέση της βαθμολογίας, με απολογισμό 12-5-8, ενώ μετράει 9 σερί Under σε όλες τις διοργανώσεις. Στο 7-3-3 ο εντός έδρας απολογισμός της στο πρωτάθλημα. Νίκησε μόνο στους 3 από τους 17 αγώνες της με αγγλικούς συλλόγους. Τέσσερα ματς χωρίς νίκη παραμένει από την πλευρά της η Άστον Βίλα, με πιο πρόσφατο το 1-4 από την Τσέλσι. Άνοιξε το σκορ στο 2’, δέχτηκε τα γκολ από το 35’ έως το 64’. Δεύτερη σερί ήττα στο πρωτάθλημα, είχε προηγηθεί αυτή από την ουραγό Γουλβς. Παρέμεινε στην 4η θέση της βαθμολογίας, με την Τσέλσι να έχει πλησιάσει στους 3. Έχασε μόνο στα 2/12 τελευταία εκτός έδρας παιχνίδια της (8 νίκες). Το Χ2 σε συνδυασμό με το G/G, δεδομένου ότι η Λιλ σκόραρε στα 7/9 τελευταία εντός, σε όλα από ένα γκολ, καλύπτει πολλές εκδοχές στο ματς.

Στην 8η θέση της τουρκικής Super Lig υποχώρησε η Σαμσουνσπόρ μετά από την ήττα 3-2 από την αήττητη Φενέρμπαχτσε στη Κωνσταντινούπολη. Η ομάδα του Τόρστεν Φινκ, ο οποίος ανέλαβε πριν από έναν μήνα τον σύλλογο από τη Σαμψούντα, προηγήθηκε 1-0 και 2-1, αλλά με γκολ στο 90’ και το 95’ έχασε το ματς. Ήταν η πέμπτη διαδοχική αγωνιστική χωρίς νίκη για αυτήν. Μετράει έξι ισοπαλίες σε 12 εντός έδρας παιχνίδια στο πρωτάθλημα. Πέντε ματς χωρίς ήττα στη La Liga για τη Βαγιεκάνο, η οποία βρίσκεται στη 13η θέση, αλλά και μόλις 6 βαθμούς πάνω από την επικίνδυνη ζώνη. Την Κυριακή πήρε το 1-1 στην έδρα της Σεβίλλης, με τον 34χρονο Ουρουγουανό αμυντικό Πάτσα να σκοράρει το δεύτερο τέρμα του στο πρωτάθλημα. Δεν είναι ιδιαίτερα αποδοτική μακριά από τη Μαδρίτη, με 3-3-8 την συγκομιδή της στο ισπανικό πρωτάθλημα.

Με έφεση στις εντός έδρας ισοπαλίες η Σάμσουνσπορ, την ώρα που η Βαγιεκάνο είναι επίσης ομάδα του «Χ» στην Ισπανία (10 σε 27 ματς). Πιθανή η ισοπαλία για τους Ισπανούς στα βάθη της Τουρκίας.

922. ΛΙΛ - ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ Χ2&G 2,30

939. ΣΑΜΣΟΥΝΣΠΟΡ - ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ Χ 3,10