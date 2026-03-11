Με παράδοση η Σαουθάμπτον στη Γουέστ Μπρομ και η άμυνα της Μίντλεσμπρο

Η πρώτη από τις 10 αγωνιστικές που απομένουν για την ολοκλήρωση της Τσάμπιονσιπ Αγγλίας ολοκληρώνεται απόψε με έξι παιχνίδια. Σε δύο από αυτά, η 22η Γουέστ Μπρομ φιλοξενεί την 8η Σαουθάμπτον και η 2η Μίντλεσμπρο υποδέχεται τη 18η Τσάρλτον.

Μόλις μία νίκη για τη Γουέστ Μπρομ στις 7 τελευταίες φορές που φιλοξένησε τη Σαουθάμπτον, με τους «άγιους» να επικρατούν στις 4 από αυτές.

Τα 33 τελευταία χρόνια η Γουέστ Μπρομ αγωνίζεται είτε στην Πρέμιερ είτε στην Τσάμπιονσιπ, όμως τώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με το ενδεχόμενο να του υποβιβασμού στην τρίτη ταξικά κατηγορία της Αγγλίας, την Λιγκ 1. Είναι καθηλωμένη εντός επικίνδυνης ζώνης, με 18 ήττες σε 36 αγώνες, έχοντας και την τέταρτη χειρότερη επίδοση στην άμυνα. Είναι η ασθενέστερη ομάδα του πρωταθλήματος στα εκτός έδρας παιχνίδια της, μετά την καταδικασμένη Σέφιλντ Γουένσντεϊ. Εντός έδρας όμως είναι αρκετά ικανή, με απολογισμό 6-6-5. Οκτώ νίκες και δύο ισοπαλίες για τη Σαουθάμπτον στους 10 τελευταίους αγώνες της. Την Κυριακή νίκησε 1-0 εκτός έδρας με πέναλτι στο 91’ τη Φούλαμ στους «16» του Κυπέλλου και προκρίθηκε στα προημιτελικά, όπου θα υποδεχθεί μία ακόμη ομάδα του Λονδίνου, την πρωτοπόρο της Πρέμιερ, Άρσεναλ. Δέχτηκε γκολ στους 17/18 φετινούς εκτός έδρας αγώνες της στη λίγκα. Αξιόλογη η εντός έδρας συμπεριφορά της Γουέστ Μπρομ, αλλά, η φόρμα της Σαουθάμπτον δεν μπορεί να αγνοηθεί. Πιθανό το διπλό, όχι όμως και το μεγάλο σκορ στο ματς.

Την επαναφορά της στην Πρέμιερ Λιγκ μετά από εννέα χρόνια απουσίας κυνηγάει η Μίντλεσμπρο, η οποία είδε χτες τις Μίλγουολ, Ίπσουιτς και Χαλ να πλησιάζουν στους 1, 4 και 6 βαθμούς, αντίστοιχα στη δεύτερη προνομιούχο θέση που κατέχει. Έρχεται από το εντυπωσιακό 4-0 στο Λονδίνο επί της ΚΠΡ, ενώ αποτελεί την ομάδα με την καλύτερη άμυνα στη λίγκα, με 35 τέρματα παθητικό σε 36 παιχνίδια. Έχει χτίσει δυνατή παράδοση απέναντι στην Τσάρλτον, με 11 νίκες και 3 ισοπαλίες (1 ήττα) στις 15 τελευταίες μονομαχίες τους. Η Τσάρλτον διέκοψε το χωρίς νίκη σερί των 4 αγώνων με το εντός έδρας τρίποντο επί της Μπέρμιγχαμ. Ο Αμερικανός Κέλμαν, ο οποίος είχε περάσει στο 71’, σημείωσε το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης τρία λεπτά αργότερα, που ήταν και το πέμπτο του στο πρωτάθλημα. Έφτασε τα επτά Under 2,5 στα οκτώ πιο πρόσφατα παιχνίδια της, ενώ έχει μόλις 3 νίκες σε 18 εκτός έδρας ματς φέτος και δέχθηκε γκολ στα 11/12 πιο πρόσφατα από αυτά.

Την καλύτερη άμυνα έχει η Μίντλεσμπρο, από χαμηλά σκορ έρχεται η Τσάρλτον. Ο φαβορί άσος σε συνδυασμό με το χαμηλό σκορ στο παιχνίδι δημιουργούν υψηλή απόδοση.

893. ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ - ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ 2&U 3,5 2,95

894. ΜΙΝΤΛΕΣΜΠΡΟ - ΤΣΑΡΛΤΟΝ 1&U 2,5 3,40