Βήμα για τα πλέι οφ η Γουότφορντ, σερί οι αποτυχίες για την Τότεναμ

Δέκα αγωνιστικές απομένουν για την ολοκλήρωση της Τσάμπιονσιπ και η Γουότφορντ είναι μία από τις ομάδες που κυνηγούν τα πλέι οφ. Φιλοξενείται απόψε στην υποβιβασμένη Σέφιλντ Γουένσντεϊ. Την Τότεναμ υποδέχεται η Ατλέτικο Μαδρίτης στην πρώτη τους μονομαχία για τους «16» του Τσάμπιονς Λιγκ.

Δώδεκα χρόνια έχει να ηττηθεί η Γουότφορντ από τη Γουένσντεϊ, μετρώντας 5 νίκες και ισάριθμες ισοπαλίες.

Μόνο ήττες έχει μέσα στο 2026 η Σέφιλντ Γουένσντεϊ, που έφτασαν πλέον τις 14 σε αριθμό. Η πιο πρόσφατη ήταν το Σάββατο, 2-1 από την Ντέρμπι, έχοντας ισοφαρίσει προσωρινά στο 17’. Έχει σημειώσει μόλις μία νίκη στο πρωτάθλημα και αυτή εκτός έδρας (2-0 την Πόρτσμουθ). Εντός πήρε μόνο τέσσερις βαθμούς σε 18 ματς. Η Γουότφορντ έφυγε με τη νίκη 2-1 από το Μπρίστολ και ανέβηκε στην 9η θέση, έξι βαθμούς πίσω από την 6η, την τελευταία που οδηγεί στα μπαράζ ανόδου. Βρήκε δίχτυα στους 11/13 πιο πρόσφατους εκτός έδρας αγώνες της, παραχώρησε 1-1 ωστόσο στον α’ γύρο με την αποψινή της αντίπαλο, ισοφαρίζοντας στο 97’. Η νίκη της τώρα με γκολ/γκολ απέναντι στις «κουκουβάγιες», που βρήκαν δίχτυα στα 4/5 τελευταία παιχνίδια τους, συνθέτουν ένα αξιόλογο combo.

Η Ατλέτικο Μαδρίτης μετράει 4 νίκες στους 5 πιο πρόσφατους αγώνες της, με τελευταία αυτήν επί της Σοσιεδάδ για το πρωτάθλημα με 3-2. Ισοφαρίστηκε δύο φορές, πήρε τη νίκη με γκολ στο 81’ του Αργεντινού Γκονζάλες, ο οποίος είχε και πετύχει και το 2-1 και ενώ είχε περάσει αλλαγή στο πρώτο δεκάλεπτο του β’ ημιχρόνου. Ήταν η 12η νίκη της σε 14 εντός έδρας παιχνίδια στη La Liga, εκεί όπου κατέχει την 3η θέση της κατάταξης. Τραυματίστηκε ο 20χρονος μέσος Μεντόσα (2 γκολ). Η Τότεναμ έρχεται από την πέμπτη διαδοχική της ήττα, 1-3 από την Κρίσταλ Πάλας. Ένα αποτέλεσμα που την κρατά 16η, μόλις έναν βαθμό πάνω από την επικίνδυνη ζώνη, έχοντας να παίξει την Κυριακή με τη Λίβερπουλ. Υπάρχουν κάποιες δεδομένες εδώ και καιρό απουσίες, ανάμεσά τους ο αμυντικός Ουντόγκι και ο επιθετικός Οντομπέρ (2 γκολ). Διατηρεί πάντως καλές αναμνήσεις κόντρα στην Ατλέτικο Μαδρίτης, καθώς τη νίκησε 5-1 στον τελικό του Κυπελλούχων το 1963, στη μοναδική τους κόντρα ως σήμερα.

Η Ατλέτικο Μαδρίτης αποδίδει καλύτερα και είναι δύναμη στην έδρα της. Η Τότεναμ έρχεται από τέσσερα γκολ/γκολ, αλλά και από τρεις ευρωπαϊκές νίκες. Ο άσος σε συνδυασμό με το εκατέρωθεν σκοράρισμα αποτελούν μία αρκετά πιθανή εξέλιξη στο ματς.

815. ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝ. - ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ 2&G 3,40

868. ΑΤΛΕΤΙΚΟ Μ. - ΤΟΤΕΝΑΜ 1&G 3,65