Σερί δύσκολων αγώνων για την Ίντερ, στο ίδιο επίπεδο Βαλένθια και Αλαβές

Μίλαν και Ίντερ βρίσκονται στην πρώτη δυάδα του ιταλικού πρωταθλήματος και μονομαχούν απόψε στο ντέρμπι της πόλης. Στη La Liga, 11 αγωνιστικές πριν το τέλος, Βαλένθια και Αλαβές προσπαθούν να απομακρυνθούν από την τελευταία τριάδα.

Έξι ματς αήττητη παραμένει η Μίλαν από την Ίντερ (4 νίκες). Οι 6/8 πιο πρόσφατες μεταξύ τους αναμετρήσεις είχαν γκολ/γκολ.

Η Μίλαν πήρε ρεβάνς για την εντός έδρας ήττα με 1-2 της πρεμιέρας του πρωταθλήματος από την Κρεμονέζε, σκοράροντας στο 90’ και το 94’ (0-2). Ήταν το 8ο Under στα 11 τελευταία παιχνίδια της. Άφησε πίσω της έτσι το 0-1 από την Πάρμα την αμέσως προηγούμενη αγωνιστική, ήττα που ήταν μόλις η δεύτερή της στη λίγκα. Εμφανίζει τη δεύτερη καλύτερη επίδοση στην άμυνα μετά τη Ρόμα, με 20 γκολ παθητικό. Για τρίτο σερί ματς θα λείψει ο αμυντικός Γκάμπια. Η Ίντερ έρχεται από το εκτός έδρας 0-0 με την Κόμο για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ιταλίας. Η ρεβάνς θα διεξαχθεί σε πέντε εβδομάδες. Τα 4/5 επόμενα παιχνίδια της, αρχής γενομένης από το σημερινό, είναι με ομάδες της πρώτης επτάδας. Λείπει ξανά ο Αργεντινός μέσος Λαουτάρο Μαρτίνες, ο οποίος έχει σημειώσει 17 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις φέτος. Η ισοπαλία είναι το πιθανότερο αποτέλεσμα σε αυτήν την τοπική μονομαχία κορυφής.

Με πέναλτι του Ραμαζανί στο 67’ η Βαλένθια νίκησε με 1-0 εντός έδρας την 10η Οσασούνα και ανέβηκε στη 15η θέση της κατάταξης. Ο 25χρονος Βέλγος σκόραρε για τρίτη διαδοχική αγωνιστική. Στην πόλη της εμφανίζεται αξιόμαχη, έχοντας ως τώρα 5-5-3, την ώρα που μακριά από αυτήν έχει γνωρίσει τις 8/11 ήττες της. Οι 10/14 πιο πρόσφατοι αγώνες της συνοδεύτηκαν από Under. Απουσιάζουν ο αμυντικός Κοπέτε, ο μέσος Ούγκρινιτς και ο επιθετικός Μπελτράν (3 γκολ). Η Αλαβές μετέχει για 9η φορά την τελευταία δεκαετία στη La Liga και στόχος της είναι όπως και τις προηγούμενες χρονιές η παραμονή. Έχει τον ίδιο αριθμό νικών με τη Βαλένθια, 7 σε 26 αγώνες, ενώ δεν έχει κερδίσει εδώ και πέντε παιχνίδια σε πρωτάθλημα και Κύπελλο. Στο 2-2-9 η εκτός έδρας συγκομιδή της, με μόλις 7 γκολ ενεργητικό στα ματς αυτά, που αποτελούν τη χαμηλότερη παραγωγικότητα στο πρωτάθλημα. Οι 4/5 πιο πρόσφατες συναντήσεις της με τη Βαλένθια είχαν το πολύ δύο τέρματα, ενώ οι 2/3 τελευταίες έληξαν ισόπαλες.

Στα ίδια βαθμολογικά και αγωνιστικά επίπεδα οι δύο σύλλογοι, οι οποίοι μετρούν και τον ίδιο αριθμό επιτυχιών. Το «Χ» δεν θα είναι και τόσο αρνητικό αποτέλεσμα για τους φαβορί γηπεδούχους, καθώς θα διατηρήσουν τη μεταξύ τους διαφορά.

603. ΜΙΛΑΝ - ΙΝΤΕΡ Χ 3,20

604. ΒΑΛΕΝΘΙΑ - ΑΛΑΒΕΣ Χ 3,10

