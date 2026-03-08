Την καλύτερη άμυνα έχει η Ρόμα, αήττητη παραμένει η Φενέρμπαχτσε

Στη 15η θέση βρίσκεται η Τζένοα έπειτα από 27 παιχνίδια στη Serie A και υποδέχεται απόψε την 4η Ρόμα. Στο τουρκικό πρωτάθλημα, η Φενέρμπαχτσε είναι η μοναδική αήττητη μετά από 24 ματς, αλλά μετράει πολλές ισοπαλίες (15-9-0) και υποδέχεται την 7η Σάμσουνσπορ.

Στα ματς στη Γένοβα, έξι G/G σημειώθηκαν στα επτά τελευταία ανάμεσα στην Τζένοα και τη Ρόμα, με απολογισμό 1-3-3 υπέρ των φιλοξενούμενων.

Την ήττα με 2-0 γνώρισε στο Μιλάνο από την πρωτοπόρο Ίντερ η Τζένοα, δεχόμενη ένα γκολ σε κάθε ημίχρονο. Δωδέκατη ήττα σε 27 ματς. Παρουσιάζει την παραγωγικότερη επίθεση από τις ομάδες του δεύτερου μισού της βαθμολογίας, 32 γκολ. Εκτός παραμένει ο Δανός αμυντικός Οτόα, ενώ δεν θα αγωνιστεί ούτε ο δανεικός τον Γενάρη από τη Ρόμα μέσος, Μπαλντάντσι, ο οποίος έχει παίξει σε τρία παιχνίδια έως τώρα. Η Ρόμα προηγήθηκε 1-0 και 3-1 εντός έδρας της Γιουβέντους, όμως με γκολ στο 93’ έχασε το τρίποντο (3-3). Θα ακολουθήσει την Πέμπτη το εντός έδρας ματς με την Μπολόνια για τους «16» του Γιουρόπα Λιγκ, ενώ πριν από τον επαναληπτικό θα αγωνιστεί με την ισόβαθμή της αυτήν τη στιγμή Κόμο. Τιμωρημένος είναι ο αμυντικός Γουέσλεϊ (4 γκολ). Παρά τα 3 γκολ που δέχτηκε την περασμένη αγωνιστική, η Ρόμα εξακολουθεί να έχει την καλύτερη επίδοση στην άμυνα (20 γκολ). Όμως, οι γηπεδούχοι σκόραραν 11 φορές στα 4 τελευταία εντός έδρας. Πιθανό το διπλό που πληρώνει εντυπωσιακά σε συνδυασμό με το γκολ/γκολ.

Οι ισοπαλίες με τη 16η Κασίμπασα και τη 13η Αντάλιασπορ απομάκρυναν τη Φενέρμπαχτσε από την κορυφή της κατάταξης, με νίκη ωστόσο απόψε φτάνει στο -4 την προπορευόμενη Γαλατά. Την Τετάρτη επιβλήθηκε με 4-0 εκτός έδρας της Γκαζιάντεπ και προκρίθηκε στους «16» του Κυπέλλου Τουρκίας. Ήταν το 11ο διαδοχικό παιχνίδι της που σημειώθηκαν από δύο γκολ και πάνω. Είναι αήττητη (3 νίκες) εδώ και επτά σερί ματς κόντρα στην αποψινή της αντίπαλο. Η Σάμσουνσπορ νίκησε επίσης στο Κύπελλο, με 2-0 την Αντάλιασπορ, και με 4 νίκες σε ισάριθμα ματς πέρασε στους «16» του θεσμού ως πρώτη από τον όμιλό της. Έχει τα περισσότερα «Χ» στο πρωτάθλημα, 11 σε 24 αγώνες. Την Πέμπτη έχει ευρωπαϊκό παιχνίδι, εντός με τη Βαγιεκάνο για το Κόνφερενς Λιγκ. Το μυαλό της θα είναι και εκεί. Είναι αήττητη στα πέντε τελευταία παιχνίδια της σε όλες τις διοργανώσεις (3-2-0) χωρίς να δεχθεί γκολ.

Στο 7-4-0 η εντός έδρας συγκομιδή της Φενέρμπαχτσε, η οποία βρίσκεται μέσα στη διεκδίκηση του τίτλου. Συνεχίζει την ευρωπαϊκή της πορεία η Σάμσουνσπορ, ενώ είναι και φέτος υπολογίσιμη στο πρωτάθλημα. Πιθανή μια οριακή νίκη της Φενέρ με χαμηλό σκορ.

576. ΤΖΕΝΟΑ - ΡΟΜΑ 2&G 5,25

579. ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ - ΣΑΜΣΟΥΝΣΠΟΡ 1&U 2,5 3,35

