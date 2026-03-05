Πρώτος με δεύτερο στην ελβετική Super League, νοκ άουτ προημιτελικός στη Λυών

Τις 10 διαδοχικές νίκες έφτασε η Τουν στο ελβετικό πρωτάθλημα και ανέβηκε στο +14 από τη Σεντ Γκάλεν την οποία φιλοξενεί απόψε. Δύο αγωνιστικές χωρίς νίκη στη Ligue 1 παραμένουν τόσο η 3η Λυών όσο και η 2η Λανς, οι οποίες μονομαχούν απόψε σε νοκ άουτ προημιτελικό για το Κύπελλο Γαλλίας.

Οι 5/6 τελευταίοι αγώνες ανάμεσα στην Τουν και τη Σεντ Γκάλεν έληξαν Over. Ο πιο πρόσφατος είχε δύο γκολ, το 2-0 στην έδρα της Σεντ Γκάλεν, αποτέλεσμα που αποτελεί την τελευταία απώλεια βαθμών της Τουν στο πρωτάθλημα.

Με γκολ στο πρώτο μισάωρο η Τουν επιβλήθηκε και της 7ης Λουκέρνης, η οποία μείωσε στο 43’ (2-1). Οι ομάδες που την κυνηγούν περιμένουν το στραβοπάτημά της, αλλά αυτή μεγαλώνει συνεχώς τη διαφορά και προχωράει με πλήρη ταχύτητα για το πρώτο πρωτάθλημα της 127χρονης ιστορίας της. Έχει κατακτήσει ήδη για πρώτη φορά τον τίτλο του πρωταθλητή χειμώνα, και όλα αυτά έχοντας προβιβαστεί φέτος στη Super League έπειτα από πενταετή απουσία. Η Σεντ Γκάλεν ακολουθεί στην κατάταξη και με ήττα θα μείνει 17 βαθμούς πίσω από την πρώτη θέση. Είναι αήττητη εδώ και 8 ματς πρωταθλήματος, πηγαίνοντας από ισοπαλία σε νίκη εδώ και 6 αγώνες (τώρα είναι «σειρά» για «Χ»). Τα 11/12 τελευταία παιχνίδια της είχαν γκολ/γκολ. Τιμωρημένος ο Κροάτης αμυντικός Στάνιτς (2 γκολ). Η διπλή ευκαιρία υπέρ της ασταμάτητης Τουν μαζί με το Over 2.5 που εμφανίστηκε στα 13/15 τελευταία παιχνίδια της συνθέτουν ένα ισχυρό combo.

Ο 31χρονος μέσος Τολισό σκόραρε για τρίτη συνεχόμενη αγωνιστική και άνοιξε το σκορ στο 3’ για τη Λυών στο εκτός έδρας ματς με τη Μαρσέιγ. Στο 51’ σκόραρε ξανά, αλλά το VAR τού το ακύρωσε, για να έρθει στο επόμενο λεπτό το 1-1. Η Λυών προηγήθηκε και πάλι στο 76’, όμως η αντίπαλος βρήκε τη διπλή απάντηση και πήρε τη νίκη με 3-2. Η Λυών νίκησε στους 9 τελευταίους εντός έδρας αγώνες της σε όλες τις διοργανώσεις. Στο 9-0-2 η εντός έδρας συγκομιδή της στο πρωτάθλημα. Η Λανς αποχωρίστηκε την κορυφή της Ligue 1 με την εντός έδρας ήττα από τη Μονακό (2-3) και την εκτός έδρας ισοπαλία με το Στρασβούργο (1-1). Στον α’ γύρο έχασε 0-1 από τη Λυών, την οποία θα αντιμετωπίσει και την τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος τον Μάιο.

Η Λυών έχει τη δεύτερη καλύτερη άμυνα εντός και η Λανς την αντίστοιχη εκτός. Το Under 3,5 γκολ σε συνδυασμό με τη διπλή υπέρ της αξιόπιστης εντός έδρας γηπεδούχου καλύπτουν αρκετά σκορ στο ματς.

977. ΤΟΥΝ - ΣΕΝΤ ΓΚΑΛΕΝ 1Χ&Ο 2,5 2,10

980. ΛΥΩΝ - ΛΑΝΣ 1Χ&U 3,5 2,25

