Σκοράρει στο «Βίλα Παρκ» η Τσέλσι, επτά ματς αήττητη η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Με 5 παιχνίδια συνεχίζεται απόψε η 29η αγωνιστική της Πρέμιερ Λιγκ. Στα δύο από αυτά εμπλέκονται τρεις ομάδες της πρώτης εξάδας. Η 4η Άστον Βίλα φιλοξενεί την 6η Τσέλσι, ενώ η 3η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αγωνίζεται στη Νιούκαστλ, η οποία έχει μόνο μία νίκη στα 7 τελευταία παιχνίδια της στο πρωτάθλημα (5 ήττες).

Οι 9 τελευταίοι εντός έδρας αγώνες της Άστον Βίλα απέναντι στην Τσέλσι είχαν από δύο γκολ και πάνω. Οι 5 πιο πρόσφατες κόντρες τους και στις δύο έδρες εμφάνισαν Over.

Για τρίτο σερί ματς χωρίς νίκη έμεινε η Άστον Βίλα. Μετά από το 1-3 με τη Νιούκαστλ και το 1-1 με τη Λιντς, αμφότερα εντός έδρας, ηττήθηκε 2-0 στο γειτονικό «Μόλινιου» από τη Γουλβς. Έπεσε από την 3η θέση, στην οποία ισοβαθμεί πλέον με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, όμως τουλάχιστον δεν την έφτασε η Λίβερπουλ, η οποία έχασε και αυτή χτες από την ουραγό Γουλβς. Η Τσέλσι έρχεται επίσης από αρνητικό αποτέλεσμα, την ήττα με 2-1 από την Άρσεναλ που είναι πρωτοπόρος της βαθμολογίας. Ήταν το 13ο σερί ματς πρωταθλήματος που βρίσκει δίχτυα, με τα 12 από αυτά να εμφανίζουν και γκολ/γκολ. Τιμωρημένος είναι ο Πορτογάλος επιθετικός Νέτο, ο οποίος πριν από 20 μέρες πέτυχε χατ τρικ απέναντι στη Χαλ (0-4) και έστειλε την Τσέλσι στους «16» του Κυπέλλου, εκεί όπου το Σάββατο θα αντιμετωπίσει τη Ρέξαμ. Θα ακολουθήσει και τρίτο σερί εκτός έδρας ματς, με την Παρί Σεν Ζερμέν για το Τσάμπιονς Λιγκ. Σκόραρε στις 9 τελευταίες παρουσίες της στο «Βίλα Παρκ» και δεν αποκλείεται να τα καταφέρει ξανά. Η ισοπαλία έχει πολλές πιθανότητες επαλήθευσης στο ματς.

Το τρίτο από τα πέντε σερί εντός έδρας παιχνίδια της δίνει απόψε η Νιούκαστλ, με τα δύο επόμενα να είναι εξίσου δύσκολα: με τη Μάντσεστερ Σίτι για το Κύπελλο το Σάββατο, με την Μπαρτσελόνα για το Τσάμπιονς Λιγκ την Τρίτη. Στη συνέχεια έχει να παίξει εκτός με Τσέλσι και Μπαρτσελόνα. Μετράει 10 διαδοχικά γκολ/γκολ και για απόψε παραμένει εκτός ο Βραζιλιάνος επιθετικός Μπρούνο Γκιμαράες (9 γκολ). Η Γιουνάιτεντ παραμένει αήττητη από τον αποκλεισμό της στο Κύπελλο (1-2 με Μπράιτον στις 11/1), με 6 νίκες και 1 ισοπαλία. Όλα αυτά, από τότε που ανέλαβε ο Μάικλ Κάρικ. Στα 13 τελευταία παιχνίδια της δεν έχει πετύχει πάνω από 3 γκολ και σε 11/13 έχει βάλει έως δύο γκολ. Απουσιάζει ο Δανός αμυντικός Ντόργκου (3 γκολ).

Η Νιούκαστλ είναι αήττητη 4 τελευταία εντός (3-1-0) κόντρα στη Γιουνάιτεντ, τώρα όμως έρχεται από 4 σερί εντός έδρας ήττες σε πρωτάθλημα και Κύπελλο. Σε φόρμα η φιλοξενούμενη.

928. ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ - ΤΣΕΛΣΙ Χ 3,45

946. ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ - ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Γ. 2 2,61