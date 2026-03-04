Τρία ματς αήττητη η Βαγιεκάνο, η άνοδος στη Serie A ο στόχος της Παλέρμο

Τρεις αγωνιστικές αήττητη παραμένει η Βαγιεκάνο, η οποία βρίσκεται στο +3 από τη ζώνη του υποβιβασμού.

Υποδέχεται απόψε την ουραγό της La Liga, Οβιέδο. Στη Β’ Ιταλίας η 4η Παλέρμο φιλοξενεί τη 17η Μάντοβα. Οι δύο πρώτες ανεβαίνουν απευθείας στη Serie A, η 3η και η 4η πάνε στα ημιτελικά των πλέι οφ, οι 5 έως 8 στα προημιτελικά.

Μία ήττα μετράει η Βαγιεκάνο στους 8 τελευταίους αγώνες της με την Οβιέδο (3-4-1), ενώ στην έδρα της έχει δύο νίκες και δύο ισοπαλίες, με τα 3 τελευταία να γίνονται G/G.

Το ένατο φετινό του τέρμα σημείωσε ο 29χρονος επιθετικός Ντε Φρούτος το Σάββατο στο εντός έδρας παιχνίδι με την Μπιλμπάο και η Βαγιεκάνο προηγήθηκε στο ημίχρονο. Με το ξεκίνημα του δεύτερου μέρους όμως δέχτηκε και η ίδια γκολ και πήρε έτσι μόνο τον βαθμό (1-1). Ήταν η 7η ισοπαλία της σε 12 εντός έδρας ματς. Η Οβιέδο έχασε 1-0 στο σπίτι της από την Ατλέτικο Μαδρίτης, δεχόμενη το γκολ στο 94’. Έχει σκοράρει μόνο 5 φορές σε 13 παιχνίδια στο γήπεδό της, την ώρα που μακριά από αυτό έχει σημειώσει 11 γκολ. Και πάλι, ηττήθηκε στους 8/12 εκτός έδρας αγώνες της. Θα λείψουν οι αμυντικοί Νταβίντ Κόστας, Μπαϊγί (1 γκολ) και ο Άγγλος μέσος Ετζάρια. Φαβορί για τη νίκη είναι η Βαγιεκάνο, ακόμα και αν δεχτεί γκολ και φέρει το όγδοο G/G στους 11 τελευταίους αγώνες της.

Εννέα νίκες και πέντε ισοπαλίες μετρούσε η Παλέρμο στις 14 τελευταίες αγωνιστικές, μέχρι την Κυριακή, όταν και ηττήθηκε από την Πεσκάρα με 2-1. Προηγήθηκε στο 47’ με τον Πόχγιανπαλο, ισοφαρίστηκε στο 55’ από τον 34χρονο Ινσίνιε που ήρθε τον Γενάρη από το Τορόντο και δέχτηκε το δεύτερο τέρμα στο 87’. Εξακολουθεί να διαθέτει την καλύτερη άμυνα, 21 γκολ σε 27 ματς, μαζί με τη 2η Μόντσα. Στο 10-3-1 ο εντός έδρας απολογισμός της, ενώ απόψε παρατάσσεται χωρίς προβλήματα η ομάδα του Φίλιπο Ιντζάγκι. Η Μάντοβα έρχεται από το εντός έδρας 1-1 με τη 10η Καραρέζε, σε ματς όπου προηγήθηκε στο πρώτο λεπτό και δέχτηκε την ισοφάριση στο 80’. Δεν ήταν στην αποστολή ο Κωνσταντίνος Χρυσόπουλος που ήρθε τον Γενάρη ως δανεικός από την ΑΕΚ. Τιμωρημένοι είναι ο αμυντικός Μερόνι (1 γκολ) και ο μέσος Κούντα (1 γκολ). Σε 13 εκτός έδρας παιχνίδια μετράει 2-3-8.

Η Παλέρμο έχει σημειώσει 19 γκολ περισσότερα από τη Μάντοβα, ενώ και αμυντικά τα πάει πολύ καλύτερα. Έχει τον πρώτο λόγο απέναντί της, με τη φιλοξενούμενη να μετράει επτά G/G στους 9 τελευταίους αγώνες της, σημείο που εμφανίστηκε και στις δύο πιο πρόσφατα μεταξύ τους.

917. ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ - ΟΒΙΕΔΟ 1&G 4,00

922. ΠΑΛΕΡΜΟ - ΜΑΝΤΟΒΑ 1&G 3,25

