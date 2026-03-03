Τα περισσότερα γκολ έχει δεχτεί η Μπέρνλι, καλή παράδοση στο Λιντς η Σάντερλαντ

Η 8η Έβερτον υποδέχεται την ομάδα με τη χειρότερη άμυνα του πρωταθλήματος και προτελευταία στην κατάταξη, Μπέρνλι, δέκα αγωνιστικές πριν από την ολοκλήρωση της Πρέμιερ Λιγκ. Στο «Έλαντ Ρόουντ», η 15η Λιντς φιλοξενεί τη 12η Σάντερλαντ.

Οκτώ νίκες και δύο ήττες για την Έβερτον στις 10 τελευταίες εντός έδρας αναμετρήσεις της με την Μπέρνλι.

Τη ρεβάνς για την ήττα του πρώτου γύρου με 1-4 πήρε η Έβερτον από τη Νιούκαστλ, νικώντας την 3-2 στον αγγλικό Βορρά. Ισοφαρίστηκε δύο φορές, όμως με το έκτο γκολ του Γάλλου επιθετικού Μπαρί που ήρθε φέτος από τη Βιγιαρεάλ πήρε το σπουδαίο τρίποντο. Λείπει ξανά ο 30χρονος Γκρίλις (3 γκολ), όπως και ο Αργεντινός συμπαίκτης του στα χαφ, Αλκαράς. Η Μπέρνλι έχανε 0-3 στο 40’ του εντός έδρας αγώνα με την Μπρέντφορντ, όμως στο 60’ είχε ισοφαρίσει σε 3-3. Στο 78’ πανηγύρισε ξανά, αλλά το γκολ ακυρώθηκε από το VAR ως οφσάιντ, για να έρθει το 3-4 στο 93’, πριν ισοφαρίσει ξανά στην τελευταία φάση του αγώνα, για να δει όμως αι πάλι την ηλεκτρονική βοήθεια να της αφαιρεί τη χαρά, λόγω επαφής της μπάλας με το χέρι από τον επιθετικό Μπαρνς που είχε περάσει στο ματς στο 91’. Λείπει ο Αλβανός επιθετικός Μπρόγια (1 γκολ). Η Μπέρνλι έχει δεχτεί 23 γκολ περισσότερα από την Έβερτον, όμως έχει σημειώσει τα ίδια (32) και έδειξε και το Σάββατο ότι μπορεί να δημιουργήσει φάσεις. Σε υψηλή απόδοση το combo άσος και G/G.

Μετά από τρεις σερί εκτός έδρας ισοπαλίες με Τσέλσι, Μπέρμιγχαμ και Άστον Βίλα, η Λιντς έχασε με 1-0 εντός έδρας από τη Μάντσεστερ Σίτι, με γκολ που δέχτηκε στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Βρίσκεται έξι βαθμούς πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού. Είναι παράλληλα στους «16» του Κυπέλλου, όπου την Κυριακή θα υποδεχθεί τη Νόριτς. Δέχτηκε γκολ στους 11/12 πιο πρόσφατους εντός έδρας αγώνες της. Λείπει ο Ελβετός επιθετικός Οκαφόρ (4 γκολ). Η Σάντερλαντ προηγήθηκε στο 18’ του εκτός έδρας ματς με την Μπόρνμουθ, αλλά δέχτηκε την ισοφάριση στο 63’ (1-1). Είχε προηγηθεί η εντός έδρας ήττα από τη Φούλαμ με 3-1. Έχει επίσης αγώνα για τον 5ο γύρο του Κυπέλλου την Κυριακή, όπου θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τον νικητή του αποψινού Πορτ Βέιλ - Μπρίστολ Σίτι. Απουσιάζει ο Ολλανδός επιθετικός Μπρόμπεϊ (5 γκολ).

Πιο προσεκτική αμυντικά η Σάντερλαντ, έχει τη δυνατότητα να φύγει με το θετικό αποτέλεσμα από το Λιντς, όπως έκανε τις 5/6 τελευταίες παρουσίες της εκεί (3 νίκες).

823. ΕΒΕΡΤΟΝ - ΜΠΕΡΝΛΙ 1&G 3,60

824. ΛΙΝΤΣ - ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ Χ2&G 3,00