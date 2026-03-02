Στο κυνήγι της Μπαρτσελόνα η Ρεάλ Μαδρίτης, συνεχίζει αήττητη η Μπενφίκα

Τη συμπολίτισσα Χετάφε υποδέχεται η Ρεάλ Μαδρίτης, 13 αγωνιστικές πριν την ολοκλήρωση της La Liga. Χωρίς ήττα στην Primeira Liga η Μπενφίκα, η οποία όμως είναι στην 3η θέση, πίσω από τις δύο άλλους μεγάλους της χώρας. Αντίπαλός της απόψε, η 5η Ζιλ Βιθέντε.

Οκτώ συνεχόμενες νίκες για τη Ρεάλ Μαδρίτης απέναντι στη Χετάφε, με τις 7/8 να έχουν έως δύο γκολ της Ρεάλ και μηδέν από πλευρά της Χετάφε. Μοναδικό παιχνίδι που σκόραρε η Χετάφε ήταν στην ήττα του 2023 με 2-1 στη Μαδρίτη.

Η ήττα από την Οσασούνα την περασμένη εβδομάδα έριξε τη Ρεάλ Μαδρίτης από την κορυφή και τώρα κυνηγάει την Μπαρτσελόνα. Την Τετάρτη βρέθηκε να χάνει 0-1 από την Μπενφίκα στον επαναληπτικό του υπέρ της 1-0 για τα πλέι οφ του Τσάμπιονς Λιγκ, όμως με γκολ στο 16’ και το 80’ πήρε τη νίκη και την πρόκριση για τους «16». Εκεί θα αντιμετωπίσει τη Μάντσεστερ Σίτι. Βρίσκει δίχτυα εδώ και 18 αγώνες. Εκτός οι επιθετικοί Εμπαπέ (40 γκολ φέτος), Ροντρίγκο (3 γκολ) και ο μέσος Μπέλιγχαμ (6 γκολ). Η Χετάφε έχασε 1-0 εντός έδρας από τη Σεβίλλη και διακόπηκε το αήττητο σερί των τεσσάρων αγώνων. Ήταν η 12η ήττα της σε 25 ματς, ενώ διαθέτει τη δεύτερη χειρότερη επίδοση στην επίθεση, με 20 τέρματα. Εκτός έδρας, ωστόσο, παραμένει αήττητη εδώ και τρία ματς (Βαγιεκάνο, Χιρόνα, Αλαβές), με 4-2-6 συγκομιδή. Τιμωρημένος ο αμυντικός από το Τόγκο, Τζενέ, εξακολουθεί να λείπει ο επιθετικός Μαγιοράλ (6 γκολ). Στο γειτονικό «Μπερναμπέου» η Χετάφε θα προσπαθήσει να αμυνθεί απέναντι στο φαβορί Ρεάλ Μαδρίτης. Πιθανή η ήττα της με χαμηλό σκορ.

Στην έκτη διαδοχική της σεζόν στην πρώτη κατηγορία, η Ζιλ Βιθέντε καταγράφει αξιόλογη πορεία. Την περασμένη εβδομάδα προηγήθηκε 1-0 εκτός έδρας της Εστορίλ, δέχτηκε όμως τρία γκολ και διακόπηκε το σερί των τριών νικών. Στο 7-2-2 ο εντός έδρας απολογισμός της. Απέναντι στην Μπενφίκα μετράει επτά συνεχόμενες ήττες και βρήκε δίχτυα σε 4/7 παιχνίδια αυτά. Από δύο γκολ και πάνω είχαν οι 11 τελευταίες μονομαχίες της Ζιλ Βιθέντε με την Μπενφίκα. Η ομάδα του Ζοσέ Μουρίνιο αφοσιώνεται πλέον στο πρωτάθλημα, μετά και από τον αποκλεισμό της Τετάρτης από την Ρεάλ. Βρίσκεται 10 βαθμούς πίσω από την κορυφή και φιλοδοξεί να καλύψει την απόσταση σύντομα, καθώς την επόμενη αγωνιστική υποδέχεται την πρωτοπόρο Πόρτο. Οι ήττες από τη Ρεάλ είναι οι μοναδικές της στους 8 τελευταίους αγώνες της. Διαθέσιμος ξανά ο 20χρονος Αργεντινός επιθετικός Πρεστιάνι (2 γκολ).

Πέντε διαδοχικά εντός έδρας G/G για τη γηπεδούχο, σκόραρε στα 14/15 τελευταία παιχνίδια πρωταθλήματος η Μπενφίκα, η νίκη της οποίας αν συνδυαστεί με το εκατέρωθεν σκοράρισμα πληρώνει καλά.

679. ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ - ΧΕΤΑΦΕ 1&U 2,5 2,87

680. ΖΙΛ ΒΙΣΕΝΤΕ - ΜΠΕΝΦΙΚΑ 2&G 3,55

