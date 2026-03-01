Λονδρέζικο ντέρμπι Άρσεναλ-Τσέλσι, δύο νίκες σε 11 εντός για την Κάζα Πία

Έχοντας την καλύτερη άμυνα στο πρωτάθλημα, η Άρσεναλ προπορεύεται μετά από 28 ματς και υποδέχεται τώρα την 6η Τσέλσι. Στην Πορτογαλία, η 13η Κάζα Πία φιλοξενεί την 8η Μορεϊρένσε, η οποία έχει σημειώσει τις διπλάσιες νίκες από την αντίπαλό της.

Δέκα σερί ματς χωρίς ήττα συμπλήρωσε η Άρσεναλ με αντίπαλο την Τσέλσι (7 νίκες).

Στα οκτώ παιχνίδια έχει φτάσει το αήττητο σερί της Άρσεναλ σε όλες τις διοργανώσεις, ανάμεσά τους και το 1-0 επί της Τσέλσι στον επαναληπτικό του Λιγκ Καπ, όπου σε συνδυασμό με το υπέρ της 3-2 στο «Στάμφορντ Μπριτζ» πήρε την πρόκριση για τον τελικό της διοργάνωσης. Σε αυτόν θα αντιμετωπίσει σε τρεις εβδομάδες τη Μάντσεστερ Σίτι. Κυνηγάει με αξιώσεις 4 τρόπαια, καθώς στους «16» του Κυπέλλου θα παίξει με τη Μάνσφιλντ, στη League Phase του Τσάμπιονς Λιγκ τερμάτισε πρώτη, ενώ στο πρωτάθλημα είναι μόνιμα στην κορυφή. Απών ο Ισπανός μέσος Μερίνο (6 γκολ). Στους «16» του Τσάμπιονς Λιγκ είναι και η Τσέλσι, όπου θα παίξει με την Παρί Σεν Ζερμέν. Στο Κύπελλο θα αντιμετωπίσει τη φορμαρισμένη Ρέξαμ, ενώ στο πρωτάθλημα παραμένει αήττητη εδώ και 6 αγωνιστικές. Τιμωρημένος είναι ο Γάλλος μέσος Φοφανά. Είναι η δεύτερη καλύτερη εκτός έδρας ομάδα της Πρέμιερ, με απολογισμό 6-4-3. Οι «μπλε» του Λονδίνου έχουν χάσει δύο φορές φέτος από την Άρσεναλ με ένα γκολ διαφορά. Βρίσκονται σε καλή αγωνιστική κατάσταση και μπορούν να δυσκολέψουν την πρωτοπόρο.

Το αήττητο σερί της Κάζα Πία σταμάτησε στις 4 αγωνιστικές, καθώς τη Δευτέρα έχασε με 2-0 στην έδρα της Φαμαλικάο. Στο εν λόγω ματς στερήθηκε τον Βραζιλιάνο φορ Κασιάνο, ο οποίος είχε σημειώσει δύο γκολ στο αμέσως προηγούμενο παιχνίδι, το 3-2 επί της Αρούκα, με τον 36χρονο να επιστρέφει τώρα. Μόλις δύο νίκες έχει η Κάζα Πία στους 11 εντός έδρας αγώνες της, όπου έχει δεχτεί 21 τέρματα, με αποτέλεσμα να έχει τη δεύτερη χειρότερη άμυνα στα εντός έδρας. Η Μορεϊρένσε έρχεται επίσης από ήττα, 3-0 από την Σπόρτινγκ, με γκολ που δέχτηκε από το 52’ έως το 75’. Έχει τις λιγότερες ισοπαλίες μετά από την πρωτοπόρο Πόρτο, μόλις 3 σε 23 ματς, μετρώντας παράλληλα 10 νίκες και ισάριθμες ήττες. Στο 4-2-6 η εκτός έδρας συγκομιδή της. Ο Βραζιλιάνος επιθετικός Γιαν Μαρανιάο (1 γκολ) τραυματίστηκε και θα απουσιάσει. Νίκησε την Κάζα Πία στις δύο περσινές συναντήσεις τους, με 3-2 και 2-1.

Δεν φτάνει εύκολα στη νίκη μπροστά στο κοινό της η Κάζα Πία και η πιο ικανή Μορεϊρένσε μπορεί να φύγει με το θετικό αποτέλεσμα. Τα τρία τελευταία μεταξύ τους έγιναν G/G και Over.

593. ΑΡΣΕΝΑΛ - ΤΣΕΛΣΙ Χ 4,45

610. ΚΑΖΑ ΠΙΑ - ΜΟΡΕΪΡΕΝΣΕ Χ2&G 2,70

