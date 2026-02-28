Δημιουργική επιθετικά η Ατλέτικο Μαδρίτης, ξανά πρώτη η Παρί Σεν Ζερμέν

Την ουραγό Οβιέδο αντιμετωπίζει η Ατλέτικο Μαδρίτης για την 26η αγωνιστική της La Liga, ψάχνοντας ακόμα μια νίκη που θα την εδραιώσει στην πρώτη τετράδα. Στην αήττητη στα πέντε τελευταία έδρα της 13ης Χάβρης αγωνίζεται η πρωτοπόρος Παρί Σεν Ζερμέν.

Τέσσερις νίκες και τρεις ισοπαλίες για την Ατλέτικο Μαδρίτης στα επτά τελευταία παιχνίδια της με την Οβιέδο.

Με γκολ στο 50’ και το 52’ η Οβιέδο προηγήθηκε 2-0 εκτός έδρας της Σοσιεδάδ. Στο 64’, το 87’ και το 90’ η εστία της παραβιάστηκε, για να πάρει τελικά τον βαθμό στο 92’ (3-3). Παραμένει καθηλωμένη στην τελευταία θέση της βαθμολογίας, απέχοντας πλέον οκτώ βαθμούς από την παραμονή. Οι 11/17 βαθμοί της ήρθαν στα εντός έδρας παιχνίδια. Η Ατλέτικο Μαδρίτης έρχεται από το 4-1 επί της Κλαμπ Μπριζ. Σε συνδυασμό με το 3-3 του α’ ματς, προκρίθηκε στους «16» του Τσάμπιονς Λιγκ, όπου θα αντιμετωπίσει σε 10 μέρες την Τότεναμ. Τέσσερα γκολ είχε σημειώσει και στο πρωτάθλημα, επί της Εσπανιόλ, η οποία προηγήθηκε στο 6’ (4-2 τελικό). Πέντε γκολ στα δύο τελευταία παιχνίδια από τον 30χρονο Νορβηγό Σόρλοτ, ήδη 4 τέρματα σε 7 ματς για τον Λούκμαν που ήρθε από την Αταλάντα. Ο επιθετικός της οίστρος πιθανόν να φανερωθεί και στο «Κάρλος Ταρτιέρε», παίρνοντας μία ακόμη νίκη, απέναντι στην Οβιέδο που βρήκε δίχτυα στους 7/8 τελευταίους αγώνες της.

Με γκολ που δέχτηκε στο πρώτο ημίχρονο, η Χάβρη έχασε με 2-0 στην έδρα της προτελευταίας στη βαθμολογία Ναντ. Είχαν προηγηθεί δύο εντός έδρας νίκες με 2-1, επί των Στρασβούργου και Τουλούζ. Στο 5-5-2 η συγκομιδή στο γήπεδό της, όπου παραμένει αήττητη εδώ και πέντε ματς (3-2-0). Το 1999 νίκησε τελευταία φορά την πρωταθλήτρια, μετρώντας έκτοτε 9 ήττες και 1 ισοπαλία και στις δύο έδρες. Τιμωρημένος ο αμυντικός Σαγκαντέ (1 γκολ). Η Παρί Σεν Ζερμέν εξασφάλισε την πρόκριση για τους «16» του Τσάμπιονς Λιγκ, παραχωρώντας 2-2 στη Μονακό. Όπως και στο πρώτο ματς (3-2 υπέρ της), έτσι και την Τετάρτη βρέθηκε να χάνει από την αντίπαλό της (0-1 ημίχρονο), πήρε όμως αυτό που ήθελε. Επόμενος αντίπαλός της η Τσέλσι. Και οι τρεις ήττες της στο πρωτάθλημα έχουν σημειωθεί σε εκτός έδρας αγώνες. Έχει την πιο παραγωγική επίθεση (52) και την καλύτερη άμυνα στο πρωτάθλημα (19), όπου ανέβηκε και πάλι στην 1η θέση. Απών ο Πορτογάλος μέσος Νέβες (6 γκολ) και ο επιθετικός Ντεμπελέ (11 γκολ).

Η Παρί Σεν Ζερμέν έχει ποιότητα, για αυτό και γυρνάει τα ματς που στραβώνουν. Η δυναμική στην έδρα της, Χάβρη, μπορεί να βρει δίχτυα, όμως στο τέλος πιθανότατα να υποταχθεί στην πρωταθλήτρια Ευρώπης.

453. ΟΒΙΕΔΟ - ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 2&G 3,90

457. ΧΑΒΡΗ - ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ 2&G 2,57