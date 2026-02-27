Παραγωγική η Μπασάκσεχιρ, με παράδοση η Κάλιαρι κόντρα στην φορμαρισμένη Πάρμα

Στην 6η θέση του τουρκικού πρωταθλήματος βρίσκεται η Μπασάκσεχιρ, που υποδέχεται τη 13η Κόνιασπορ, έντεκα αγωνιστικές πριν από το πέρας της σεζόν. Στη δεύτερη ήττα της στο πρωτάθλημα υποχρέωσε τη Μίλαν η Πάρμα, η οποία φιλοξενεί τώρα την Κάλιαρι.

Μόλις μία ήττα (9 νίκες) για την Μπασάκσεχιρ στα 14 τελευταία εντός έδρας παιχνίδια πρωταθλήματος με αντίπαλο την Κόνιασπορ.

Σκοράροντας στο 14’ και το 44’ (πέναλτι), η Μπασάκσεχιρ έφυγε με το υπέρ της 2-1 από το εκτός έδρας ματς με τη 10η Αλάνιασπορ, ένα ματς στο οποίο δέχτηκε τη μείωση στο 67’. Διαθέτει την τέταρτη παραγωγικότερη επίθεση του πρωταθλήματος, με 40 γκολ σε 23 ματς. Δώδεκα αγωνιστικές είχε να κερδίσει η Κόνιασπορ και τα κατάφερε το Σάββατο. Αντίπαλός της ήταν η πρωταθλήτρια Γαλατάσαραϊ, η οποία υπέστη μόλις τη δεύτερη ήττα της. Το 2-0 διαμορφώθηκε με γκολ στο τελευταίο τέταρτο. Αυτή η επιτυχία την απομάκρυνε και από την επικίνδυνη ζώνη, με τις βαθμολογικές διαφορές να είναι πάντως μικρές ανάμεσα στις ομάδες που μάχονται για τη σωτηρία τους. Μόλις δύο νίκες για την Κόνιασπορ μακριά από την πόλη της, βρήκε ωστόσο δίχτυα στους 9/10 πιο πρόσφατους αγώνες της. Το ίδιο έκανε και η Μπασάκσεχιρ στους 9 τελευταίους δικούς της, μετρώντας παράλληλα δέκα G/G στα 11 πιο πρόσφατα παιχνίδια της. Ο άσος με το εκατέρωθεν σκοράρισμα φαντάζει ως μια πιθανή εξέλιξη στο ματς.

Ένα δεξιοτεχνικό χτύπημα κόρνερ από τον Βαλέρι και μια κοντινή κεφαλιά από τον Αργεντινό συμπαίκτη του στην άμυνα Τρόιλο έδωσαν τη νίκη στην Πάρμα στο «Σαν Σίρο» επί της Μίλαν με 1-0. Τρίτη διαδοχική επιτυχία για την ομάδα που καθοδηγεί ο 30χρονος Ισπανός Κάρλος Κουέστα, απέναντι στις Μπολόνια και Βερόνα οι δύο προηγούμενες. Στο 3-4-6 η εντός έδρας συγκομιδή της. Με 19 γκολ σε 26 αγωνιστικές, αποτελεί την ομάδα με τη δεύτερη χειρότερη επίδοση στην επίθεση. Η Κάλιαρι παραχώρησε 0-0 στη Λάτσιο, έχοντας κάποιες καλές ευκαιρίες, σε ένα ματς όπου το αποτέλεσμα κρίνεται δίκαιο. Μία νίκη είναι η διαφορά της με την αποψινή της αντίπαλο, έχοντας σημειώσει 9 γκολ περισσότερα. Μακριά από τη Σαρδηνία μετράει 3-4-6, ενώ απέναντι στην Πάρμα έχει να επιδείξει 4 νίκες και 1 ισοπαλίες στα πέντε τελευταία μεταξύ τους. Στο 1-2-1 η τελευταία τετράδα αγώνων της στο «Ένιο Ταρντίνι». Τιμωρημένος ο Κολομβιανός αμυντικός Μίνα (1 γκολ).

Η Πάρμα έρχεται από τρεις νίκες, όμως η Κάλιαρι είναι όμοιων δυνατοτήτων και έχει θετική παράδοση απέναντι στους γηπεδούχους. Ένα παιχνίδι όπου η ισοπαλία είναι το πιθανότερο αποτέλεσμα, που δεν θα δυσαρεστήσει καμία από τις δύο αντιπάλους.

140. ΜΠΑΣΑΚΣΕΧΙΡ - ΚΟΝΙΑΣΠΟΡ 1&G 3,35

200. ΠΑΡΜΑ - ΚΑΛΙΑΡΙ Χ 2,95