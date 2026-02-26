Πέμπτη κόντρα για Φερεντσβάρος και Λουντογκόρετς, για την ανατροπή η Άλκμααρ

Η Φερεντσβάρος φιλοξενεί τη Λουντογκόρετς στον επαναληπτικό του 2-1 υπέρ της πρωταθλήτριας Βουλγαρίας για τα πλέι οφ του Γιουρόπα Λιγκ. Για την ίδια φάση του Κόνφερενς Λιγκ, η Άλκμααρ υποδέχεται τη Νόα, με την τελευταία να έχει νικήσει 1-0 στο α’ ματς.

Φερεντσβάρος και Λουντογκόρετς παίζουν για 5η φορά τη φετινή σεζόν. Στο Τσαμπιονς Λιγκ έφεραν 0-0 στη Βουλγαρία και 3-0 στην Ουγγαρία, στη League Phase η Φερεντσβάρος νίκησε 3-1 εντός, ενώ την περασμένη εβδομάδα η Λουντογκόρετς επιβλήθηκε με 2-1.

Τη νίκη με 3-1 επί της 9ης ΜΤΚ πήρε στο ντέρμπι της Βουδαπέστης η Φερεντσβάρος τη Δευτέρα, πετυχαίνοντας το τρίτο γκολ στο 74’ και δεχόμενη τη μείωση στο 87’. Βρίσκεται στη 2η θέση του πρωταθλήματος, τρεις βαθμούς πίσω από την Γκιόρ. Σκόραρε και στα 6 παιχνίδια της μέσα στον Φλεβάρη. Τιμωρημένος ο 30χρονος Ιρλανδός μέσος Ο’Ντόουντα. Η κάτοχος του τίτλου στη Βουλγαρία τα 14 τελευταία χρόνια, Λουντογκόρετς, αγωνίστηκε την ίδια μέρα για το πρωτάθλημα και έχασε με 2-1 από την 11η Μπότεφ Πλόβντιβ με γκολ που δέχτηκε στο 93’. Είχε ισοφαρίσει στο 81’. Ο 66χρονος Νορβηγός Χόγκμο χρησιμοποίησε στο αρχικό σχήμα τους 6 από τους 11 που είχε ξεκινήσει στο ματς με τους Ούγγρους. Η ομάδα από το Ράζγκραντ απομακρύνθηκε 10 βαθμούς από την κορυφή και τη Λέφσκι Σόφιας, με 8 αγωνιστικές να απομένουν και τα πλέι οφ να ακολουθούν. Τιμωρημένος ο Πορτογάλος αμυντικός Αλμέιντα (1 γκολ). Η νίκη της ουγγρικής ομάδας με περιορισμό στο σκορ οδηγεί σε combo με υψηλή απόδοση.

Μετά την ήττα στην Αρμενία, η Άλκμααρ επέστρεψε με νίκη στο ολλανδικό πρωτάθλημα, 3-1 τη Σπάρτα Ρότερνταμ, ανοίγοντας το σκορ στο 65’. Πέντε νέα πρόσωπα στην αρχική ενδεκάδα από τον Έχτελντ, ο οποίος κάθεται στον πάγκο της εδώ και πέντε εβδομάδες. Ενώ αρχικά προσλήφθηκε ως προπονητής της Άλκμααρ Β’ αναμένεται να διατηρήσει τη θέση του στην πρώτη ομάδα ως το τέλος της περιόδου. Η Άλκμααρ βρίσκεται στην 5η θέση στο πρωτάθλημα και στα ημιτελικά του Κυπέλλου, όπου θα υποδεχθεί την Τέλσταρ. Τιμωρημένος ο 21χρονος αμυντικός Χους (1 γκολ). Η Νόα έχει να παίξει στο πρωτάθλημα από τις αρχές Δεκέμβρη. Η λίγκα εκκινεί ξανά το επόμενο Σαββατοκύριακο και η ίδια βρίσκεται στη μέση της κατάταξης (10 ομάδες) με 6-5-3 και 1-3-1 μακριά από την έδρα της.

Η Νόα νίκησε μόλις στους 2/16 εκτός έδρας αγώνες της στην Ευρώπη, δεχόμενη γκολ στους 15 από αυτούς. Οι τρεις πιο πρόσφατοι έληξαν Under 2,5 και τα λίγα γκολ είναι πιθανό να συνοδεύσουν τον άσο των πιο ποιοτικών Ολλανδών.

961. ΦΕΡΕΝΤΣΒΑΡΟΣ - ΛΟΥΝΤΟΓΚΟΡΕΤΣ 1&U 3,5 2,40

973. ΑΛΚΜΑΑΡ - ΝΟΑ 1&U 2,5 3,55

