Πλεονέκτημα ενός γκολ για Ερυθρό Αστέρα και Μπολόνια στο Γιουρόπα Λιγκ

Η νίκη με 1-0 μέσα στην Λιλ ήταν μια από τις έξι σερί που μετρά ο Ερυθρός Αστέρας. Οι Γάλλοι προέρχονται από έξι συνεχόμενα Under, με τα 5/6 να είναι και NG. Με το ίδιο σκορ επικράτησε και η Μπολόνια στη Νορβηγία κόντρα στην Μπραν και τη φιλοξενεί τώρα στην Ιταλία.

Ο Ερυθρός Αστέρας είχε νικήσει με 1-0 τη Λιλ και στη League Phase, στο Βελιγράδι, με πέναλτι του Αρναούτοβιτς στο 85’.

Παρά το γεγονός ότι ο Ντέγιαν Στάνκοβιτς παρέταξε την ομάδα του με 6 αλλαγές στο εντός έδρας ντέρμπι πρωταθλήματος της Κυριακής με την Παρτίζαν κέρδισε με 3-0 και αύξησε στους τέσσερις βαθμούς τη διαφορά από τη 2η θέση. Παραμένει αήττητη από τις 7 Δεκεμβρίου, με 8 νίκες και 1 ισοπαλία στο διάστημα αυτό. Τιμωρημένος ο επιθετικός Λούτσιτς (2 γκολ). Με πέναλτι του Ζιρού στο 45’ η Λιλ έφυγε με το υπέρ της 1-0 από την έδρα της Ανζέ την Κυριακή. Ήταν η πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα έπειτα από 4 ήττες και 2 ισοπαλίες. Ηττήθηκε στους τρεις τελευταίους εκτός έδρας ευρωπαϊκούς αγώνες της, από Ερυθρό Αστέρα, Γιούνγκ Μπόις και Θέλτα, σε όλους με ένα γκολ διαφορά. Το πολύ τρία τέρματα είχαν οι 17/18 διεθνείς αναμετρήσεις μακριά από την πόλη της. Θα παλέψει για την πρόκριση, αλλά, το γεγονός ότι έχει ηττηθεί δύο φορές φέτος από τον Ερυθρό Αστέρα φανερώνει τις δυσκολίες που θα αντιμετωπίσει.

Όπως και στο προηγούμενο ζευγάρι, έτσι και σε αυτό της Μπολόνια με την Μπραν, οι δύο ομάδες είχαν συναντηθεί και στη League Phase. Είχαν μείνει στο 0-0, με την Μπολόνια να αγωνίζεται με 10 παίκτες από το 23’ λόγω αποβολής του Λυκογιάννη, ο οποίος θα λείψει και σήμερα. Η ομάδα του Βιτσέντσο Ιταλιάνο υποδέχτηκε τη Δευτέρα την Ουντινέζε, την οποία λύγισε με πέναλτι του Μπερνταντέσκι ένα τέταρτο πριν από τη λήξη (1-0). Ο 48χρονος προπονητής άφησε εκτός αρχικού σχήματος πέντε από τους παίκτες που ξεκίνησαν στη Νορβηγία. Απών είναι τώρα ο αμυντικός Μιράντα. Η Μπραν δεν έκανε πολλά στο α’ ματς και γνώρισε δίκαια την ήττα από την ελαφρώς καλύτερη Μπολόνια. Μία μέρα μετά έδωσε φιλικό με τη νορβηγική Σότρα και ήρθε ισόπαλη 2-2, με γκολ το 83’ και το 88’ από τον 31χρονο Φίνε, ο οποίος είχε παίξει 12 λεπτά στο ματς με την Μπολόνια.

Συνολικά ένα γκολ είχαν οι δύο φετινές κόντρες της Μπολόνια με την Μπραν. Έχοντας το πλεονέκτημα από το α’ ματς, η ιταλική ομάδα θα προσέξει την άμυνά της. Πιθανή η νίκη της με χαμηλό σκορ.

959. ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ - ΛΙΛ Χ 3,56

971. ΜΠΟΛΟΝΙΑ - ΜΠΡΑΝ 1&U 2,5 3,50



